Русские богатыри: что мы о них не знаем Все мы знаем картину великого русского художника Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри», на которой изображены Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Смотревшие мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей», возможно, помнят такого персонажа, как богатырь Святогор. В нашем традиционном представлении русские богатыри – это могучие борцы со злом и его олицетворением, защитники земли русской. Но все ли действительно так? Старшие богатыри В фольклоре все, конечно, совсем иначе, нежели то, что мы помним и знаем. Народная память передает нам информацию, но информация эта зашифрована, и мы уже не способны ее дешифровать. Мы пытаемся зачастую искать мотивы, согласно которым действуют те или иные...

Все мы знаем картину великого русского художника Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри», на которой изображены Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Смотревшие мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей», возможно, помнят такого персонажа, как богатырь Святогор. В нашем традиционном представлении русские богатыри – это могучие борцы со злом и его олицетворением, защитники земли русской. Но все ли действительно так?

Старшие богатыри

В фольклоре все, конечно, совсем иначе, нежели то, что мы помним и знаем. Народная память передает нам информацию, но информация эта зашифрована, и мы уже не способны ее дешифровать. Мы пытаемся зачастую искать мотивы, согласно которым действуют те или иные фольклорные персонажи, а они порой оказываются вовсе не персонажами, а персонифицированными функциями и явлениями. При этом былина – фольклорный жанр, который претендует на достоверность, то есть сказители и аудитория воспринимали былины как реальное отражение истории – благодаря вкраплению в сюжет реальных имен, топонимов и чего-то общеизвестного.

Например, кто такой Святогор? Он ведь напрямую связан с Ильей Муромцем. Святогор относится к так называемым старшим богатырям. Не более старым в плане возраста и не высшим по старшинству, как генерал по отношению к полковнику. Старший он потому, что относится к первым этапам становления эпоса на Руси, где часто присутствуют мифологические мотивы. Ему не присущи качественные характеристики или функции, относящиеся к младшим. То есть он не защищает Русь, не борется со злом, он – лишь воплощение древней могучей дохристианской силы, которая обречена на гибель. Так, в былинах Святогор предстает великаном-богатырем, тяжесть которого не может вынести мать сыра земля, поэтому он вынужден жить не в Святой Руси, а в Святых горах (отсюда его имя). О его отце известно только то, что он «темный», то есть слепой, а это признак потустороннего существа или даже смерти, потому что смерть слепа. Тут стоит вспомнить древнюю игру в жмурки. «Жмурик» – это мертвец, тот, кому завязали глаза; кто ему попался – тоже умирает. О Святогоре есть несколько былин, почти во всех он погибает. В одной былине он бахвалится своей силой и говорит, что если бы на небе и земле было по кольцу, то, взявшись за них, он смог бы перевернуть все вверх тормашками. Об этом узнает пахарь-богатырь Микула Селянинович, подбрасывает Святогору сумку со «всей тягостью земной», великан-богатырь пытается ее поднять, но по колено увязает в земле и гибнет.

В другой былине Илья Муромец набредает в чистом поле на огромную постель, в метрической системе приблизительно размером 200 на 60 метров. И засыпает в ней на три дня. От сильного шума он просыпается (или его будит конь) и прячется на верхушке дуба рядом с постелью. Появляется Святогор, который несет с собой красавицу-жену в хрустальном ларце (женитьба Святогора описана в отдельной былине). Когда великан засыпает, его жена соблазняет Илью Муромца и сажает в карман одежды своего мужа. Вскоре Святогор отправляется в путь, но по жалобам коня, которому тяжело везти двоих богатырей, Святогор находит Илью, узнает о случившемся, убивает жену, и два богатыря становятся побратимами, то есть Илья обязан сопровождать великана за свой поступок. В Святых горах они встречают гроб, который мастерят либо (в зависимости от версии) два ангела, либо двое нищих, либо на нем написано «Кому суждено в гробу лежать, тот в него и ляжет». Сначала ложится в гроб Илья, но не помещается, следом ложится Святогор, крышка гроба захлопывается, и открыть ее не получается. Великан, поняв, что пришла его погибель, предлагает Илье слизать его пот, проступающий через стенки гроба, но Илья отказывается, догадавшись, что его хотят обмануть, передать ему невыносимую силу. Святогор хвалит Илью за смекалку и умирает. Есть версия, где Илья все же получил небольшую часть силы великана. Как видно, наши представления о богатырях весьма отличаются от былинных сюжетов.

Упомянутый выше Микула Селянинович тоже необычный богатырь. Он скорее принадлежит к старшим, но все-таки занимает промежуточное положение. Это такой богатырь-пахарь, в одной из былин о котором подчеркивается, что обычный богатырь не может поднять огромную сошку, которой Микула пашет землю.

Еще среди старших можно выделить Волха (созвучно «волхву» – чародею) Всеславьевича. В былинах о нем, так же как о Святогоре, встречаются мифологические мотивы. Например, Волх обладает оборотническими способностями, а рожден был от связи его матери, Марфы Всеславьевны, со змеем. Все живое с ужасом содрогнулось в момент его рождения, а сам он рос не по дням, а по часам (характеристика, присущая рожденному потустороннему).

Младшие богатыри

Младшие богатыри отличаются от старших тем, какую функцию они должны выполнять. А именно: показать молодецкую удаль (не всегда это высокоморальные поступки), защитить землю русскую от зла, от «неверных». Причем последние – это враждебные народы и представители чужих религий, верований.

Богатырские сюжеты в русском фольклоре весьма многообразны, но далеко не все они отличаются огромной физической силой и идеальны в нравственном плане. Достаточно вспомнить былину о Добрыне Никитиче и киевской ведьме Маринке Кайдаловне. Добрыня случайно – как сейчас бы сказали, «по мелкому хулиганству» – убивает любовника ведьмы, та заставляет его на себе жениться, а он, как муж, наказывает ее за связь со змеем, которого он убил: отрезает ей руки, ноги и губы.

Или Илья Муромец. В былинах он самый сильный и мудрый богатырь, разрешающий конфликты между другими богатырями. Однако очень сложно сказать, реальный ли это был человек. Судя по всему, в XIV–XV веках на Руси складывается культ некоего святого Ильи, вокруг его жития появляются былинные сюжеты, в итоге формируется привычный нам образ Ильи Муромца, который отождествляется с личностью святого Ильи, чьи мощи лежат в пещерах Киево-Печерской лавры, а мы в результате верим, что богатырь Илья Муромец реально существовал.

Итак, с одной стороны, богатыри как бы материализуются в нашем сознании в качестве неких исторических персонажей, вокруг которых со временем сложились различные сюжеты. С другой, былины о богатырях не всегда были нацелены на формирование нравственных идеалов, они отражали мировосприятие общества того времени и показывали взаимоотношения между миром людей и миром потусторонним...