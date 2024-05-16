Русь одноглавая: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря В XII веке на Руси произошли значительные изменения в храмовом зодчестве. Величественные масштабные соборы, возводившиеся ранее, уступили место более скромным и лаконичным одноглавым храмам. Эти церкви отличались строгостью убранства, статичностью силуэта и компактностью объемов. На чтение: 5 минут

В XII веке на Руси произошли значительные изменения в храмовом зодчестве. Величественные масштабные соборы, возводившиеся ранее, уступили место более скромным и лаконичным одноглавым храмам. Эти церкви отличались строгостью убранства, статичностью силуэта и компактностью объемов.

Наиболее распространенным типом храма в XII веке стал трехнефный крестово-купольный храм с небольшими хорами в западной части. Зодчие отказались от возведения лестничных башен, разместив лестницы непосредственно в стенах. Такое решение позволяло экономить строительные материалы и время в условиях частых войн, военных угроз и смены правителей.

До середины XII века храмы возводились исключительно по воле князей. Однако во второй половине столетия заказчиками стали выступать также бояре, торговые и ремесленные корпорации. Это свидетельствовало о росте влияния и богатства городского сословия.

На берегу реки Великой, там, где в нее впадает речушка Мирожа, стоит древний Спасо-Преображенский Мирожский Завеличский монастырь . Это один из старейших монастырей Пскова, основанный, по разным данным, в XI или XII веке.

Монастырь расположен на мысу между двумя реками, подобно тому, как Псковский Кремль возвышается на стрелке Великой и Псковы. Главная его достопримечательность - одноименный Спасо-Преображенский собор, самый древний из сохранившихся храмов Псковской земли.

Собор был возведен около 1140 года по инициативе новгородского архиепископа Нифонта, просветителя, много сделавшего для распространения христианства на северо-западе Руси. Нифонт пригласил для строительства и росписи собора мастеров из Византии.

Величественный каменный храм с яркими фресками в греко-византийском стиле своим великолепием должен был способствовать утверждению новой веры. Фрески, надписи на греческом и состав красок указывают на византийское происхождение живописцев. Но, к сожалению, их имена, как и имя зодчего, остались неизвестными. Большой каменный, красиво расписанный храм стал своего рода «наглядной агитацией» в пользу христианства.

Сохранность фресок составляет более 80 процентов, правда, в XVII веке их покрыли новым слоем побелки. В XIX веке уже никто не знал о наличии в соборе древних фресок. Они случайно обнаружились при очередном ремонте в 1856 году, когда побелку удалили, и всем открылась работа греческих мастеров. Не по разуму усердные церковники были этим очень недовольны, ибо потёртости краски и утраченные участки нарушали церковное «благолепие». Но в это время в русском обществе уже проснулся интерес к русским древностям, и вновь побелить фрески попам не позволили. Правда, в конце XIX века древние фрески всё же частично «подновили».

К сожалению, нам не известны имена ни древнего зодчего, строившего собор, ни мастеров-живописцев, создавших фрески. Но можно уверенно утверждать, что фрески написаны греками, которых пригласил Нифонт из Византии. Об этом говорит, прежде всего, художественный стиль фресок и надписи на греческом языке. Кроме того, химический состав красок позволяет определённо утверждать, что использовались самые лучшие краски, привезённые из Греции. Известно также, что Нифонт был грекофилом и поддерживал тесные связи с Византией. Художественная и историческая ценность фресок настолько велика, что даже безбожная советская власть начала серьёзную реставрацию, которая продолжается и сейчас.

Расположенный за крепостными стенами, монастырь нередко подвергался набегам врагов. Да и весенние разливы Великой порой заставали его во власти стихии. Но, несмотря на все испытания, этот древний обитель продолжает хранить память о духовных и культурных связях Руси с Византийской империей.

Кроме Спасо-Преображенского собора в монастыре сохранились значительно более поздние постройки: церковь Святого Стефана с колокольней и братским корпусом и Святые врата. Территорию монастыря украшает сад с фруктовыми деревьями.