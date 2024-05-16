Русь одноглавая: Дмитриевский собор во Владимире В XII веке на Руси произошли значительные изменения в храмовом зодчестве. Величественные масштабные соборы, возводившиеся ранее, уступили место более скромным и лаконичным одноглавым храмам. Эти церкви отличались строгостью убранства, статичностью силуэта и компактностью объемов. На чтение: 5 минут

Дмитриевский собор во Владимире - выдающийся памятник древнерусского зодчества, поражающий воображение своим изяществом и загадочностью. Являлся главным княжеским собором Владимира. Он по праву считается одним из самых таинственных памятников архитектуры, так как его стены украшают более 1500 всевозможных резных рельефов, скрытый смысл которых полностью так и не был разгадан. Благодаря богатству узоров белокаменной резьбы, покрывающей фасад этого собора, его называют «драгоценным ларцом», «каменным ковром», «поэмой в камне». Возведенный в конце XII века, он является жемчужиной владимиро-суздальской архитектурной школы.

Собор был построен в 1194-1197 годах по повелению князя Всеволода Большое Гнездо в честь его небесного покровителя святого Дмитрия Солунского. В отличие от большинства других церквей того времени, Дмитриевский собор не предназначался для широкого посещения, а служил исключительно для княжеской семьи и приближенных. Таким образом, он выполнял функции как дворцового, так и патронального храма.

Архитектурные особенности Архитектурно Дмитриевский собор представляет собой одноглавый, четырехстолпный храм с тремя апсидами. Князь хотел видеть собор «украсно украшенным», поэтому зодчие старались сделать его ослепительно великолепным. Его мощные стены и своды опираются на четыре массивных столба, создавая ощущение незыблемости и монументальности. Особую выразительность зданию придает его обилие резного декора, что выгодно отличает его от более лаконичных церквей Владимиро-Суздальского княжества. Рельефные изображения – это, пожалуй, самая примечательная особенность Дмитриевского собора - его богато украшенные резные фасады. Фасад покрывают всевозможные резные изображения: библейские сюжеты, причудливые птицы, растения и животные. По мнению историков, украшали собор не менее 40-50 искусных резчиков по камню. Среди изображений можно увидеть царя Давида, Александра Македонского, Самсона, Геракла и многих других. Многие из этих рельефов имеют скрытый символизм и аллегорическое значение, которое до сих пор полностью не разгадано. Историки полагают, что в них зашифрованы различные религиозные, политические и философские идеи.

Рельефные изображения на Дмитриевском соборе также служат ценным историческим источником, предоставляя уникальные сведения о событиях и нравах XII века. Так, на южной стороне собора сохранилась сцена с изображением князя Всеволода на троне, окруженного его детьми. Эта сцена является одним из самых ранних портретных изображений в русском искусстве.

Главная скульптурная композиция на Дмитровском храме — это Давид Псалмопевец, которого слушают звери и птицы. На примере этого сюжета можно иллюстрировать «доказательность» умозрительных построений в искусствоведении. Когда-то надпись: «Давид», на Боголюбовском храме была видна, а на Владимирском — нет.

Со временем первоначальный облик Дмитриевского собора претерпел изменения. В XVII веке были утрачены окружавшие его галереи, а в XVIII-XIX веках неоднократно проводились реставрации. Тем не менее, в целом собор сохранил свои уникальные архитектурные и декоративные особенности.

Собор был действующим до 1918 года, позже - передан Владимиро-Суздальскому музею. Постепенно начал разрушаться и даже находился на грани гибели. Но осенью 1941 года, в самое тяжёлое для всей нашей Родины время, благодаря известному реставратору, коренному владимирцу – Александру Васильевичу Столетову, храм был спасён. Кропотливо перебирая камень за камнем, талантливый мастер укрепил стены изнутри стальным поясом, остановив разрушение Дмитриевского собора.

Внутренняя обстановка собора довольна скромная, ведь фрески, богато украшавшие его много веков назад, сохранились лишь в виде небольших фрагментов. Но отсутствие элементов внутреннего убранства даёт уникальную возможность посетителям увидеть всю величественную структуру храма.

Сегодня Дмитриевский собор является частью Владимиро-Суздальского историко-архитектурного комплекса, который в 1992 году был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он по-прежнему поражает посетителей своей красотой, загадочностью и историческим значением, являясь одним из ярчайших памятников древнерусского искусства.