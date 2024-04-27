Русь одноглавая. Храмовое зодчество XI-XII вв. В XII веке на Руси произошли значительные изменения в храмовом зодчестве. Величественные масштабные соборы, возводившиеся ранее, уступили место более скромным и лаконичным одноглавым храмам. Эти церкви отличались строгостью убранства, статичностью силуэта и компактностью объемов. На чтение: 6 минут

В XII веке на Руси произошли значительные изменения в храмовом зодчестве. Величественные масштабные соборы, возводившиеся ранее, уступили место более скромным и лаконичным одноглавым храмам. Эти церкви отличались строгостью убранства, статичностью силуэта и компактностью объемов.

Наиболее распространенным типом храма в XII веке стал трехнефный крестово-купольный храм с небольшими хорами в западной части. Зодчие отказались от возведения лестничных башен, разместив лестницы непосредственно в стенах. Такое решение позволяло экономить строительные материалы и время в условиях частых войн, военных угроз и смены правителей.

До середины XII века храмы возводились исключительно по воле князей. Однако во второй половине столетия заказчиками стали выступать также бояре, торговые и ремесленные корпорации. Это свидетельствовало о росте влияния и богатства городского сословия.

Церковь Покрова на Нерли

Одним из выдающихся памятников той эпохи является церковь Покрова на Нерли, построенная во Владимирском княжестве по распоряжению великого князя Андрея Боголюбского. Этот правитель стремился создать новую столицу Руси, не уступающую Киеву, Константинополю и Иерусалиму. За семь лет во Владимире было возведено множество прекрасных храмов, построено село Боголюбово и, как венец всему, церковь Покрова на Нерли. Храм был возведен в версте от Боголюбовского замка, на слиянии рек Нерли и Клязьмы.

До сих пор остается загадкой, почему князь выбрал именно это место для строительства, а не территорию ближе к своей резиденции, что было бы довольно логичней. Возможно, церковь Покрова на Нерли выполняла своего рода "парадную" функцию. Ее расположение на берегу реки Нерли, являвшейся частью оживленного торгового пути, делало храм хорошо видимым для проплывавших мимо судов. Таким образом, церковь могла служить не только религиозным, но и представительским целям, демонстрируя могущество Владимирского княжества.

В летописях также говорится, что Андрей Боголюбский повелел возвести храм на реке Нерли в память о своём сыне Изяславе Андреевиче, который скончался от ран после военного похода. Андрей считал, что Царица Небесная покровительствует как Владимирскому княжеству, так и всей земле Русской. Чтобы прославить Пресвятую Богоматерь, Андрей Боголюбский возвёл во Владимире Успенский собор, церковь Положения риз на Золотых воротах, в этом же списке и храм Покрова на Нерли.

Дата возведения Покрова на Нерли до сих пор точно неизвестна: одни исследователи называют 1165 год, другие склоняются к 1158-му. Согласно одной из легенд, белоснежную церковь построили в XII веке, после победы над булгарами.

Строители закончили работу всего за один год, по тем временам это было очень быстро. Используя особые приёмы, архитекторы добились, того что Архитектурный облик церкви Покрова на Нерли отражает характерные черты владимиро-суздальского зодчества XII века. Впрочем, это сегодня храм на Нерли выглядит как небольшая сельская церковка. Изначально постройка была монументальной: по периметру церковь окружали широкие крытые галереи.

Это строгий, но изящный белокаменный храм с одной главой и тремя небольшими полукружиями апсид. Его стены украшены резным декором, состоящим из поясков, арочных ниш и других орнаментальных мотивов. При всей своей простоте и лаконичности форм, церковь производит величественное и монументальное впечатление. Искусствоведы отмечают гармоничное слияние церкви Покрова на Нерли с окружающим ландшафтом. Ее силуэт органично вписывается в живописный пейзаж с извилистыми речными берегами и холмистой местностью. Храм как будто вырастает из земли, являясь ее естественным порождением. Вместе с тем, его купол, устремленный ввысь, создает ощущение связи земного и небесного миров.

Изнутри стены украшали фрески, на которых, согласно сохранившимся описаниям, были изображены серафимы, архангелы, святые апостолы и сам Спаситель. К сожалению, внутреннее убранство церкви до наших дней не сохранилось: росписи были уничтожены во время реставрации ещё в 1877 году. Единственные дошедшие до нас старинные украшения в интерьерах — резные каменные львы, символы княжеской власти, венчающие колонны и арки галерей.

Церковь Покрова на Нерли сохранилась до наших дней почти в первозданном виде, несмотря на разрушительное действие времени и стихий. В XIX веке вокруг нее была возведена защитная дамба, предохраняющая памятник от весенних разливов Нерли и Клязьмы. В 1992 году церковь вошла в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает ее исключительную художественную ценность.

Таким образом, церковь Покрова на Нерли является ярким образцом древнерусского зодчества периода расцвета Владимиро-Суздальского княжества. В ее облике отразились основные принципы храмового строительства той эпохи - стремление к лаконизму форм, рациональности объемно-пространственных решений и тесной связи с природным окружением.

Дмитриевский собор во Владимире

Дмитриевский собор во Владимире - выдающийся памятник древнерусского зодчества, поражающий воображение своим изяществом и загадочностью. Являлся главным княжеским собором Владимира. Он по праву считается одним из самых таинственных памятников архитектуры, так как его стены украшают более 1500 всевозможных резных рельефов, скрытый смысл которых полностью так и не был разгадан. Благодаря богатству узоров белокаменной резьбы, покрывающей фасад этого собора, его называют «драгоценным ларцом», «каменным ковром», «поэмой в камне». Возведенный в конце XII века, он является жемчужиной владимиро-суздальской архитектурной школы.

Собор был построен в 1194-1197 годах по повелению князя Всеволода Большое Гнездо в честь его небесного покровителя святого Дмитрия Солунского. В отличие от большинства других церквей того времени, Дмитриевский собор не предназначался для широкого посещения, а служил исключительно для княжеской семьи и приближенных. Таким образом, он выполнял функции как дворцового, так и патронального храма.

Архитектурные особенности Архитектурно Дмитриевский собор представляет собой одноглавый, четырехстолпный храм с тремя апсидами. Князь хотел видеть собор «украсно украшенным», поэтому зодчие старались сделать его ослепительно великолепным. Его мощные стены и своды опираются на четыре массивных столба, создавая ощущение незыблемости и монументальности. Особую выразительность зданию придает его обилие резного декора, что выгодно отличает его от более лаконичных церквей Владимиро-Суздальского княжества. Рельефные изображения – это, пожалуй, самая примечательная особенность Дмитриевского собора - его богато украшенные резные фасады. Фасад покрывают всевозможные резные изображения: библейские сюжеты, причудливые птицы, растения и животные. По мнению историков, украшали собор не менее 40-50 искусных резчиков по камню. Среди изображений можно увидеть царя Давида, Александра Македонского, Самсона, Геракла и многих других. Многие из этих рельефов имеют скрытый символизм и аллегорическое значение, которое до сих пор полностью не разгадано. Историки полагают, что в них зашифрованы различные религиозные, политические и философские идеи.

Рельефные изображения на Дмитриевском соборе также служат ценным историческим источником, предоставляя уникальные сведения о событиях и нравах XII века. Так, на южной стороне собора сохранилась сцена с изображением князя Всеволода на троне, окруженного его детьми. Эта сцена является одним из самых ранних портретных изображений в русском искусстве.

Главная скульптурная композиция на Дмитровском храме — это Давид Псалмопевец, которого слушают звери и птицы. На примере этого сюжета можно иллюстрировать «доказательность» умозрительных построений в искусствоведении. Когда-то надпись: «Давид», на Боголюбовском храме была видна, а на Владимирском — нет.

Со временем первоначальный облик Дмитриевского собора претерпел изменения. В XVII веке были утрачены окружавшие его галереи, а в XVIII-XIX веках неоднократно проводились реставрации. Тем не менее, в целом собор сохранил свои уникальные архитектурные и декоративные особенности.

Собор был действующим до 1918 года, позже - передан Владимиро-Суздальскому музею. Постепенно начал разрушаться и даже находился на грани гибели. Но осенью 1941 года, в самое тяжёлое для всей нашей Родины время, благодаря известному реставратору, коренному владимирцу – Александру Васильевичу Столетову, храм был спасён. Кропотливо перебирая камень за камнем, талантливый мастер укрепил стены изнутри стальным поясом, остановив разрушение Дмитриевского собора.

Внутренняя обстановка собора довольна скромная, ведь фрески, богато украшавшие его много веков назад, сохранились лишь в виде небольших фрагментов. Но отсутствие элементов внутреннего убранства даёт уникальную возможность посетителям увидеть всю величественную структуру храма.

Сегодня Дмитриевский собор является частью Владимиро-Суздальского историко-архитектурного комплекса, который в 1992 году был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он по-прежнему поражает посетителей своей красотой, загадочностью и историческим значением, являясь одним из ярчайших памятников древнерусского искусства.

Храм во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Смоленске (Петропавловский храм)

Храм Петра и Павла в Смоленске - свидетель истории и культурное наследие. В самом сердце Смоленска, на правом берегу Днепра, возвышается величественный храм Петра и Павла. Возведённый в 1146 году князем Ростиславом Смоленским, этот храм стал одним из немногих сохранившихся до наших дней свидетельств древнерусской архитектуры XII века.

Его неоштукатуренные фасады, украшенные декоративной кладкой, словно рассказывают о мастерстве средневековых каменщиков. Внутреннее убранство храма также поражает своей изысканностью. Пол, выложенный из кирпича, частично заменён на красочные майоликовые плитки, добавившие яркости и торжественности.

Первоначально храм служил княжеской резиденцией, однако в конце XII века он был преобразован в приходскую церковь. Спустя несколько столетий, в период правления Речи Посполитой, храм был превращён в католический костёл. Именно здесь находилась резиденция католического архиепископа Льва Кревза-Ржевусского.

После возвращения Смоленска в состав Русского государства в 1654 году храм был возвращён Русской православной церкви. В XVIII веке к церкви был пристроен придел Нила Столбенского, который впоследствии был разобран.

В 1812 году храм Петра и Павла пережил страшный пожар, спровоцированный наполеоновским вторжением. Огонь был настолько сильным, что расплавил колокола. Церковную утварь и денежные средства спас священник И.Зубовский, а здание храма было восстановлено к 1837 году.

В годы советской власти службы в храме Петра и Павла прекратились в 1936 году. В здании был размещён архив, а священнослужители подверглись репрессиям. В частности, архиепископ Серафим (Остроумов) был обвинён в руководстве контрреволюционной группой и расстрелян в Катыни.

Во время боёв за освобождение Смоленска в 1943 году храм сильно пострадал. Масштабная реставрация была проведена в 1960-е годы, в результате чего храм вновь обрёл свой первоначальный облик.

Храм Петра и Павла представляет собой крестово-купольное сооружение с одной главой. Его фасады разделены пилястрами на три части, в которых размещены окна с полукруглыми завершениями. Центральный купол покоится на высоком барабане с узкими окнами. Особое внимание привлекает декоративная кладка храма, выполненная из плинфы (тонкого плоского кирпича) разного размера и формы. Такая кладка придаёт фасадам необычный, запоминающийся узор.

Внутренний интерьер храма Петра и Павла впечатляет своей строгостью и простотой. Стены украшены фресками с растительными орнаментами, а пол выложен разноцветными майоликовыми плитками.

Первоначальный одноярусный иконостас храма не сохранился. Ныне существующий иконостас является более поздней реконструкцией.

Храм Петра и Павла является одним из самых древних и почитаемых храмов Смоленска. На протяжении столетий он был духовным и культурным центром города.

Сегодня храм Петра и Павла - не просто архитектурный памятник, но и действующая православная церковь. Он является одним из ценнейших объектов культурного наследия Смоленска и продолжает восхищать своим великолепием и богатой историей, он продолжает привлекать паломников и туристов со всех уголков России и мира.

Собор Успения Пресвятой Богородицы во Владимире

Успенский собор во Владимире - одна из жемчужин древнерусского зодчества, воплощающая в себе многовековую историю и величие Владимиро-Суздальской Руси. Этот белокаменный храм, словно матрешка, скрывает в себе два архитектурных памятника XII века, созданных в разное время двумя князьями-строителями.

Первым заказчиком собора был князь Андрей Боголюбский, инициировавший его закладку в 1158 году (по данным Лаврентьевской летописи) или в 1159 году (согласно Летописи Авраамки). К 1160 году Андрей выстроил величественный кафедральный собор и пригласил лучших мастеров того времени для его росписи, украшения резным камнем, создания икон и церковной утвари.

Однако первоначальный облик храма Андрея Боголюбского не сохранился до наших дней. В 1185 году сильнейший пожар во Владимире серьезно повредил здание собора. Младший брат Андрея, князь Всеволод III Большое Гнездо, принял решение не сносить обгоревшее строение, а провести масштабную реконструкцию и расширение, учитывая потребности растущего города.

В период с 1186 по 1189 год Успенский собор обрел тот величественный облик, который дошел до нас почти без изменений. Лишь в XIX веке были возведены колокольня и Георгиевский придел, а луковичные главы заменили первоначальные шлемовидные купола.

Успенский собор украшен искусной белокаменной резьбой, характерной для владимиро-суздальского зодчества. Аркатурно-колончатый пояс опоясывает нижнюю часть храма, завершаясь знаменитыми "котиками" - масками львов и людей. Подобные маски можно увидеть и на апсидах, а на южной стене сохранился фрагмент рельефа "Сорок мучеников Севастийских".

Но ценность Успенского собора заключается не только в его архитектурном совершенстве. К началу XV века роспись собора обветшала, и великий иконописец Андрей Рублев с учениками создали для храма новые уникальные фрески, ставшие вершиной древнерусской живописи. Успенский собор стал не только свидетелем истории, но и ее созидателем, вдохновляя мастеров на создание бессмертных шедевров.

Сегодня Успенский собор во Владимире - это уникальный памятник, в котором переплелись судьбы двух князей-строителей, таланты безвестных зодчих и великих мастеров иконописи. Каждый камень этого белокаменного чуда хранит память о былом величии Древней Руси и напоминает о силе человеческого духа, воплощенной в камне.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря

На берегу реки Великой, там, где в нее впадает речушка Мирожа, стоит древний Спасо-Преображенский Мирожский Завеличский монастырь. Это один из старейших монастырей Пскова, основанный, по разным данным, в XI или XII веке.

Монастырь расположен на мысу между двумя реками, подобно тому, как Псковский Кремль возвышается на стрелке Великой и Псковы. Главная его достопримечательность - одноименный Спасо-Преображенский собор, самый древний из сохранившихся храмов Псковской земли.

Собор был возведен около 1140 года по инициативе новгородского архиепископа Нифонта, просветителя, много сделавшего для распространения христианства на северо-западе Руси. Нифонт пригласил для строительства и росписи собора мастеров из Византии.

Величественный каменный храм с яркими фресками в греко-византийском стиле своим великолепием должен был способствовать утверждению новой веры. Фрески, надписи на греческом и состав красок указывают на византийское происхождение живописцев. Но, к сожалению, их имена, как и имя зодчего, остались неизвестными. Большой каменный, красиво расписанный храм стал своего рода «наглядной агитацией» в пользу христианства.

Сохранность фресок составляет более 80 процентов, правда, в XVII веке их покрыли новым слоем побелки. В XIX веке уже никто не знал о наличии в соборе древних фресок. Они случайно обнаружились при очередном ремонте в 1856 году, когда побелку удалили, и всем открылась работа греческих мастеров. Не по разуму усердные церковники были этим очень недовольны, ибо потёртости краски и утраченные участки нарушали церковное «благолепие». Но в это время в русском обществе уже проснулся интерес к русским древностям, и вновь побелить фрески попам не позволили. Правда, в конце XIX века древние фрески всё же частично «подновили».

К сожалению, нам не известны имена ни древнего зодчего, строившего собор, ни мастеров-живописцев, создавших фрески. Но можно уверенно утверждать, что фрески написаны греками, которых пригласил Нифонт из Византии. Об этом говорит, прежде всего, художественный стиль фресок и надписи на греческом языке. Кроме того, химический состав красок позволяет определённо утверждать, что использовались самые лучшие краски, привезённые из Греции. Известно также, что Нифонт был грекофилом и поддерживал тесные связи с Византией. Художественная и историческая ценность фресок настолько велика, что даже безбожная советская власть начала серьёзную реставрацию, которая продолжается и сейчас.

Расположенный за крепостными стенами, монастырь нередко подвергался набегам врагов. Да и весенние разливы Великой порой заставали его во власти стихии. Но, несмотря на все испытания, этот древний обитель продолжает хранить память о духовных и культурных связях Руси с Византийской империей.

Кроме Спасо-Преображенского собора в монастыре сохранились значительно более поздние постройки: церковь Святого Стефана с колокольней и братским корпусом и Святые врата. Территорию монастыря украшает сад с фруктовыми деревьями.

Источник обложки: https://imghub.ru/pamyatniki-arxitekturiy-pokrova-na-nerli