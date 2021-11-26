ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Повседневная жизнь Древнерусского государства в IX-XII веках.

Древняя Русь как государство возникло в последней четверти IX в. в результате объединения двух главных центров восточных славян — Новгорода и Киева под властью князей династии Рюриковичей. В это время происходило постепенное складывание древнерусской народности из нескольких восточнославянских племен. Большую роль в развитии нового государства сыграл крупнейший торговый путь «из варяг в греки». Развитие торговли и ремесла привело к появлению и бурному росту городов. Наиболее древние из них: Киев, Новгород, Чернигов, Переяславль, Псков, Ростов Великий, Ладога и т.д.

Сельское население

Помимо торговли и ремесел, население Древней Руси занималось скотоводством, охотой, рыболовством и бортничеством. Несмотря на это, господствующим занятием восточных славян оставалось земледелие. На смену подсечно-огневой системе земледелия постепенно приходила трехпольная система; выращивались пшеница, овес, просо, рожь. Среди земледельцев господствовала большая семья, все члены которой вместе обрабатывали землю. Отношения в семье носили патриархальный уклад, глава семьи, самый старший в роду распоряжался и имуществом и судьбой каждого. С принятием христианства в семейных отношениях произошли существенные изменения: многоженство было запрещено, если раньше практиковалось «похищение невесты», то совершение брака после крещения должно было происходить в форме церковного венчания. В то же время многие другие языческие обряды сохранялись. Церковные имена нелегко проникали в народную среду, долгое время сохранялись славянские имена – Владимир, Добрыня, Молчан, Осока, Волк, Волчий хвост, Святослав и т.д.

Главным элементом одежды была рубаха. Причем покрой у крестьян и феодалов был одинаковым, различалось лишь качество ткани. Женская рубашка была длиной до полу. Для украшения рубахи и верхней одежды использовали яркие, нарядные вышивки, игравшие роль оберега от злых сил. Для них использовали лен, коноплю, шерсть или даже серебро золото, если речь шла о феодалах. На голове женщины носили обруч из кожи, чепец, металлические подвески и т.д.

На юге основными жилищами восточных славян служили полуземлянки с земляными полами, крышей, сверху покрытой также землей. На севере это были невысокие деревянные срубы, покрытые досками или соломой. В избе, как правило, была печь, вся целиком включенная в помещение и топившаяся по-черному. Жилища освещались лучинами.

Городское население

В городах Древней Руси жили князья, дружинники, ремесленники и купцы. Именно в городах долгое время продолжали сохраняться вечевые порядки. Они были центрами культуры: в них существовали школы, создавались летописи, функционировали иконописные и ремесленные мастерские. Самую многочисленную часть городского населения составляли ремесленники, как свободные, так и зависимые. Существовали самые разные виды ремесел: кузнечное, оружейное, ювелирное (ковка и чеканка, тиснение и штамповка серебра и золота, филигрань, зернь), гончарное, кожевенное, портняжное. Даже небольшие и новые города имели домницы для изготовления железа. Но большинство простых горожан продолжало заниматься земледелием и скотоводством. При этом городские жители, как правило, строили высокие дома, в которых жилым помещением служил второй этаж. В нижней части располагался погреб. Города в основном строились из дерева, но некоторые храмы и дворцы знати возводились из камня.

Высокие деревянные дома назывались хоромами. В них проживали князь и бояре. Часто хоромы состояли из нескольких строений, соединенных между собой переходами (сенями). Вокруг княжеского терема располагались хозяйственные строения для слуг и хранения зерна, мяса, меда, вина и т.д. Хоромы были окружены оградой с крепкими воротами. Приёмные в великокняжеском тереме назывались гридницами, здесь князь пировал со своей дружиной. Столы были уставлены дорогой посудой, часто украшавшейся золотом и серебром. Гостей развлекали гусляры и скоморохи. Но при этом и князь, и самые простые крестьяне строго соблюдали посты: по понедельникам, средам, пятницам и даже по субботам.