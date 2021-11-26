ПОДКЛЕТ
ПОДКЛЕТ - (подклеть) в русской архитектуре, нижний нежилой этаж здания.
Подклет, или «подызбицу», в жилых деревянных домах (смотреть Изба) использовали преимущественно для хозяйственных целей (кладовых), реже - для зимовки скота. На каменных подклетах строились деревянные избы с конца XVII века. Сохранились подклеты гражданских построек с XV века (Владычная (Грановитая) палата в Великом Новгороде, около 1440 года). Подклеты сооружались и в некоторых деревянных и каменных церквах: в московской архитектуре известны со 2-й половины XIV века (собор Чудова монастыря, 1365 год, не сохранился; Благовещенский собор в Московском Кремле, 1360-1370-е годы; подклет обстроен в 1416 году), в тверской - с конца XIV века (церковь Рождества Богородицы в селе Городня, около 1390 года), в новгородской и псковской - с XV века (Спасо-Преображенский собор в Старой Руссе, 1442 год). В XVI-XVII века подклеты становятся выше и нередко окружаются открытыми галереями, выделяющими эту часть храма (церковь Вознесения в Коломенском, Преображенская церковь в Больших Вязёмах). В церквах подклеты предназначались для хранения имущества (в крупных городах преимущественно купеческих товаров), устройства усыпальниц (в Спасо-Преображенском соборе Новоспасского монастыря и других) и «тёплых» храмов (с XVII века). В современном церковном строительстве подклеты могут включать концертные, выставочные и другие помещения (смотреть, например, Христа Спасителя храм).