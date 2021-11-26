ПОДБЛЮДНЫЕ ПЕСНИ

ПОДБЛЮДНЫЕ ПЕСНИ - в русском фольк­ло­ре пес­ни об­ря­да га­да­ния, при­уро­чен­ные к Свят­кам.

Часть ка­лен­дар­но­го фольк­ло­ра. Название вос­хо­дит к ви­ду га­да­ния, при ко­то­ром ка­ж­дый уча­ст­ник кла­дёт в блю­до коль­цо, серь­гу и тому подобное, блю­до на­кры­ва­ют плат­ком; по окон­ча­нии пес­ни пред­мет вы­ни­ма­ют, его вла­де­лец по­лу­ча­ет пред­ска­за­ние («Ко­му вы­нет­ся, / то­му сбу­дет­ся, / То­му сбу­дет­ся, / не ми­ну­ет­ся»). Ме­та­фо­рические тек­сты за­пе­вов со­держат пред­ска­за­ния бо­гат­ст­ва, сча­стья, ско­рой свадь­бы, раз­лу­ки, до­ро­ги, бед­но­сти, смер­ти и другого. Ха­рак­тер­ны 5-слож­ный стих, стро­фическая фор­ма, пе­ние раз­ных тек­стов-пред­ска­за­ний на один на­пев, ко­рот­кие ти­по­вые на­пе­вы, ге­те­ро­фо­ния. Са­мая из­вест­ная Подлюбная песня - «Сла­ва!» («Ка­ти­ло­ся зер­но по бар­ха­ту...», с пред­ска­за­ни­ем свадь­бы; названа по сло­вам при­пе­ва), издана в «Со­б­ра­нии на­род­ных рус­ских пе­сен с их го­ло­са­ми» Н.А. Льво­ва - И. Пра­ча (1790).

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