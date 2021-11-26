ПОДБЛЮДНЫЕ ПЕСНИ
ПОДБЛЮДНЫЕ ПЕСНИ - в русском фольклоре песни обряда гадания, приуроченные к Святкам.
Часть календарного фольклора. Название восходит к виду гадания, при котором каждый участник кладёт в блюдо кольцо, серьгу и тому подобное, блюдо накрывают платком; по окончании песни предмет вынимают, его владелец получает предсказание («Кому вынется, / тому сбудется, / Тому сбудется, / не минуется»). Метафорические тексты запевов содержат предсказания богатства, счастья, скорой свадьбы, разлуки, дороги, бедности, смерти и другого. Характерны 5-сложный стих, строфическая форма, пение разных текстов-предсказаний на один напев, короткие типовые напевы, гетерофония. Самая известная Подлюбная песня - «Слава!» («Катилося зерно по бархату...», с предсказанием свадьбы; названа по словам припева), издана в «Собрании народных русских песен с их голосами» Н.А. Львова - И. Прача (1790).