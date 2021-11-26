ПЛИНФА
ПЛИНФА (от греческого πλίνθος - кирпич) - широкий и плоский обожжённый кирпич квадратной формы со стороной 32-36 см и толщиной 3,5-5 см, основной строительный материал в Византии.
Процесс производства плинфы из глины, соломы, минеральных добавок (песок и другие) следовал римской традиции. В кладке ряды плинфы чередовали со слоями известкового раствора около 5 см толщиной. В поздневизантийский период известковый раствор заменяли глиной (например, при сооружении церкви Святого Пантелеимона в Фессалоники, XIV век). Примеры строительства исключительно из плинфы были довольно редкими (церковь Мирелейон в Константинополе, начало X века). Чаще плимут совмещали с камнем, следуя римской технике opus mixtum. Со 2-й половины X века в константинопольской архитектуре широко применялась техника кладки с утопленным рядом (ряды кирпича попеременно исчезают с поверхности стен, из-за чего слой раствора выглядит гораздо толще, чем кирпич). Иногда поверхность стен штукатурили, скрывая т.о. дефекты кладки (южная церковь монастыря Пантократора в Константинополе, 1118-1124 годы). С середины XI века появляется орнамент из Плинфы (зигзаги, круги, мотив корзинного плетения), к концу XIII века ставший важным элементом декора храма. Плинфа применялась также в древнерусском храмовом зодчестве X - начале XIII веков (Софийский собор в Киеве).