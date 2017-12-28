Пёсиголовцы, русалки и великаны: как их выдумали наши предки Когда на Русь после крещения попали византийские и римские апокрифические тексты, зачастую пересказывавшие сочинения античных авторов об устройстве Земли, они смешались с мифами, легендами, сказаниями восточных славян. Так родились восточнославянские сказания о мифических людях и народах. Великаны Легенды о великанах сложились под влиянием Книги Еноха, которая повествует о том, как великаны произошли от браков ангелов и земных женщин. Другая книга, оказавшая влияние, «Козмография» («Космография»), рассказывает о народах Земли и ее географии. В восточнославянских сказаниях о великанах мы можем увидеть, как простой народ объяснял некоторые библейские события. Так, например, украинские легенды гласят, что Всемирный потоп случился, когда Бог решил истребить великанов,... На чтение: 1 минута

Когда на Русь после крещения попали византийские и римские апокрифические тексты, зачастую пересказывавшие сочинения античных авторов об устройстве Земли, они смешались с мифами, легендами, сказаниями восточных славян. Так родились восточнославянские сказания о мифических людях и народах.

Великаны

Легенды о великанах сложились под влиянием Книги Еноха, которая повествует о том, как великаны произошли от браков ангелов и земных женщин. Другая книга, оказавшая влияние, «Козмография» («Космография»), рассказывает о народах Земли и ее географии. В восточнославянских сказаниях о великанах мы можем увидеть, как простой народ объяснял некоторые библейские события.

Так, например, украинские легенды гласят, что Всемирный потоп случился, когда Бог решил истребить великанов, бывших первыми людьми, потому что они не соблюдали заповеди, очень много грешили. Высокие насыпи и валы среди украинских степей – дело рук этих великанов. Подобная легенда рассказывает, что великаны и люди жили на определенном этапе одновременно. Но есть тут любопытное добавление. Считалось, что после конца света на смену нынешним людям придут еще более маленькие, такие, что в печке поместятся…

Пёсиголовцы

Люди с пёсьими головами – еще один мифологический народ. Правда, сказания о нем сохранились в основном среди украинцев. Считается, что поверья о пёсиголовцах сформировались под влиянием греческих пересказов «Одиссеи», которые, в свою очередь, попали на Русь обрывочно в составе апокрифов. Согласно одной легенде, люди служили кормовой базой для пёсиголовцев, которые охотились на них. Люди взмолились, и Бог истребил этих врагов человеческого рода. Но говорят, что в некоторых уголках земли они еще живут. В XIX веке ходили легенды, что пёсиголовцы живут на турецкой земле, они одноглазые и одноногие, а потому могут передвигаться только парами, но бегают невероятно быстро.

Наиболее популярный сюжет о пёсиголовцах рассказывают былички. Солдат попал в плен к пёсиголовцам и был вынужден им служить, готовя еду из змеиного мяса. Самого солдата предостерегли, что если он отведает такой пищи, то умрет. Солдат не выдержал жизни в плену и съел кусочек змеиного мяса. Произошло чудо – он стал слышать голос трав, они поведали солдату, какой дорогой воротиться домой. Сбежав от своих пленителей, смельчак стал известным лекарем, так как каждая трава рассказала ему о своих целебных свойствах.

Морские люди и русалки

Мифический народ морских людей известен среди многих европейских и азиатских народов, и сказания о нем, вероятно, восходят к древнегреческому мифу о сиренах. Другой основой для легенд о морских людях послужила библейская история об исходе евреев из Египта. В момент, когда фараона и его войско накрыли воды Красного моря, они превратились в морских людей. Они живут в постоянном ожидании конца света, потому что в тот момент снова станут людьми. В народе говорят, что все песни и сказки на земле придумали морские люди, а моряки, слышавшие и запомнившие их, разнесли по миру. Выглядят морские люди так, как в наше время обычно изображают русалок.

Однако стоит отделять русалок в нынешнем понимании от русалок, о которых говорится в восточнославянской традиции. Русалки – из другой категории, нежели мифические люди и народы, поскольку русалкой можно стать: чаще всего это девушки, которые утонули или умерли до брака. Иногда это дети, которых прокляли, они родились мертвыми или умерли некрещеными. Кроме того, русалкой мог стать и мужчина, умерший во время Русальной недели (первая неделя после праздника Троицы, реже – неделя до него). Как видно, все эти ситуации характеризуются как неестественная и/или преждевременная смерть.

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