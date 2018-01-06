Откуда взялись русалки на самом деле? Русалки в восточнославянском фольклоре связаны с «неправильной» смертью...

Большинство людей прекрасно знают историю русалочки Ариэль благодаря сказке Ганса Христиана Андерсена и мультфильму студии Уолта Диснея. Однако русалки в восточнославянском фольклоре – явление не столь веселое и радостное и связано с «неправильной» смертью. Кстати, никаких хвостов они не имели.

«Неправильная» смерть

У восточных славян, как и у многих других народов, считалось, что покойники делятся на две категории: умершие «правильной» и «неправильной» смертью. Собственно, «правильно» умершие – те, кто умер естественной смертью, прожив отмеренный срок. Самоубийцы; убитые матерями младенцы; некрещеные; погибшие в результате несчастного случая; те, кого прокляли родители; колдуны (те, кто водил дружбу с нечистой силой) и т. п. – умерли «неправильно». Такие люди не попадают на «тот» свет, они «доживают» жизнь (в этом, кстати, наблюдается отличие от христианского понимания «неправильной» смерти, где самоубийца совершил страшный грех, а гибель в результате несчастного случая ни к чему «эдакому» не ведет). Все, кто умер «неправильно», опасны для живых, они не могут быть погребены обычным способом и недостойны поминовения. Такие покойники становятся русалками, кикиморами, упырями и различными мелкими демонами.

В науке «неправильных» мертвецов называют «заложными» или ходячими. Любопытно, что представления о таких покойниках были сформированы у славян в глубокой древности, но до сих пор сохраняются в слегка измененном виде. Кстати, к глубоким старикам тоже относились нехорошо, так как считали, что они «чужой век заедают», ведь дело не может быть только в крепком здоровье, тут однозначно присутствует колдовство, в результате которого ведьма/колдун питается жизненной силой цветущих растений, живых людей и даже сливками с молока.

Кого называют русалками?

Итак, кто становится русалкой? Девушка, умершая «неправильной» смертью; некрещеный или родившийся мертвым ребенок; редко – мужчина, если умрет во время Русальной недели (после или до праздника Троицы). Но все же, как правило, это утонувшая обрученная девушка или утопившаяся из-за любви. В этом смысле удивительно читается сказка Андерсена о русалочке Ариэль. Ведь она пожертвовала собой ради возлюбленного и стала морской пеной, вдобавок обретя душу. Как принято теперь говорить: «сломала систему».

Происхождение слова «русалка» – серьезный вопрос. Среди ученых существуют разные мнения на этот счет, но более или менее популярное в данный момент гласит, что это слово берет начало в античном празднике роз – rosalia, который был посвящен душам умерших. При этом образ русалки сложился в жизни древних славян. Но славяне, в зависимости от региона проживания, называли это существо и другими словами: «шутовка», «чертовка», «водяниха», «лоскотуха» (от укр. «лоскотать» – «щекотать»), «мавка», «купалка», «казытка» (от бел. «казычут» – «щекочут»).

Образ русалки

Русалка выглядит так: никакого рыбьего хвоста, белая (цвет траура в Древней Руси) одежда, длинные распущенные зеленые (как осока) или русые волосы и цветочный венок на голове (так хоронили незамужних девушек). Рыбьего хвоста у них нет – это явление, характерное для западноевропейских легенд и относится к морским людям, о которых мы писали ЗДЕСЬ . Восточнославянский образ русалок дополнялся красотой, бледным лицом, холодными руками и закрытыми, как у трупа, глазами, почти прозрачным телом. В некоторых поверьях говорится, что ростом они с деревья. Менее распространенный в народе образ русалки подчеркивает ее принадлежность к нечисти: страшная, безобразная, заросшая шерстью, горбатая, брюхастая, когтистая и с длинными, обвисшими грудями.

Живут русалки обыкновенно на дне водоемов, поэтому детей предостерегали не подходить в том числе и к колодцам. Русалки обычно опасны для людей, хотя не всегда, как любая нечистая сила, способны оборачиваться животными и предметами, используемыми в человеческом быту. Убивает русалка человека, защекотав его до смерти, но может и кусать, и душить, и щипать. Представления о деятельности русалок на суше радикально разнятся: то ли они вредят людскому хозяйству, то ли стерегут жито и помогают урожаю расти хорошо. Кстати, русалку, сидящую на дубе, Александр Сергеевич Пушкин придумал не сам. В народе говорили, что на Русальной неделе русалки селятся в лесах и особенно любят дубы и березы. Любовь русалок к растительности, особенно к деревьям, – дальний отголосок веры в то, что деревья связывают мир живых и мир потусторонний. Для молодого мужчины (русалки их особенно любят) верная погибель, если он присядет покачаться с такой русалкой на ветке или качелях. А кого убьет русалка – тот сам становится русалкой.

Спасение у попавшего к русалке одно – народные поверья гласят, что от нее можно откупиться: дать ей ткань или готовую одежду, чтобы она могла укрыться сама или укрыть своего ребенка. За такую добродетель русалка даже может наградить сверхъестественной способностью или дать волшебный предмет.