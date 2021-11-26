ЕВА́НГЕЛИЕ
В христианстве, проповедь Иисуса Христа о наступлении Царства Божия и проповедь апостолов о спасительном действии Бога через Мессию; общее наименование историй (изначально устных) о земном служении, Крестной смерти и Воскресении Иисуса Христа, на основании которых был выработан одноименный литературный жанр.
Со 2 в. термин «Е.» употребляется в узком смысле по отношению к четырём каноническим Е. (от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна; см. Евангелисты), по древней традиции выделяемым из состава Нового Завета в особую книгу для богослужебного употребления (Четвероевангелие).
У др.-греч. авторов, начиная с Гомера, слово «Е.» означало «награду за благую весть» или «известие о победе». В таком же значении оно употребляется в переводе книг Ветхого Завета на греч. яз. (Септуагинте; см. Библия) – всегда во множественном числе или в женском роде и во всех случаях без религ. наполнения. В рим. практике культа императоров «Е.» называлась устная весть о рождении наследника или вступлении императора на престол.
Слово «Е.», вероятно, использовали Сам Иисус Христос и Его первые ученики в связи с исполнением ветхозаветных пророчеств о спасении и воцарении Бога (Ис. 40:9, 52:7, 61:1; Иоил. 2:32 и др.).
В христианском смысле самое раннее употребление слова «Е.» зафиксировано в Посланиях ап. Павла (напр.: 1 Кор. 9:14, 15:1; Флп. 4:15; Рим. 1:1), а также в Е. от Матфея и от Марка (напр.: Мк. 1:1, 14–15; Мф. 4:23; у Луки оно встречается только в глагольной форме; у Иоанна не употребляется, в качестве синонимов используются слова «жизнь» или «вечная жизнь»). У Марка «Е.» впервые называется письм. провозвестие об Иисусе Христе. Согласно ап. Павлу, Е. не только говорит о спасении, но и само обладает спасительной силой, преображающей жизнь.
В церковном предании подчёркивается, что Е. одно, хотя принимаемых Церковью текстов четыре. Эта мысль выражается и в заглавии канонических Е., в которых перед именами евангелистов используется греч. предлог ϰατά (букв. – по, в версии; в слав. традиции – «от», из-за вводной фразы при чтении за богослужением), подчёркивающий, что они не являются авторами текста в обычном смысле слова, а передают Благую весть от Бога, являющегося истинным автором. В самых древних рукописях имена евангелистов не указаны вовсе (впервые они появляются в свидетельствах христианских писателей 2 в.).
Три Е. (от Матфея, от Марка и от Луки), имеющие множество общих мест и сходный порядок изложения событий, называются синоптическими (от греч. σύnoψις – общий обзор, взгляд). Они – древнейшие из всех Е. и обладают апостольским авторитетом (считается, что Марк и Лука воспроизвели проповеди апостолов Петра и Павла, а Матфей и Иоанн изложили всё как очевидцы). Совр. наукой эти Е. рассматриваются как исторически достоверные описания жизни и учения Иисуса из Назарета. Однако точные даты их составления неизвестны. Большинство учёных датируют синоптические Е. временем либо незадолго до начала иудейского восстания против Рима (66–73) (консервативные учёные), либо 70–80-ми гг. 1 в. (умеренно либеральные учёные). Е. от Иоанна обычно датируется кон. 1 в.
Степень и характер сходства у трёх Е. позволяют говорить об их лит. зависимости друг от друга. Но вопрос о том, какое из Е. было составлено первым, до сих пор не получил однозначного решения. В церковном предании, восходящем ко 2 в., первым называется Е. от Матфея, который написал его на евр. языке. В совр. библеистике большинство учёных признаёт приоритет Е. от Марка. Мн. исследователи поддерживают гипотезу использования Матфеем и Лукой, помимо Марка, ещё одного текста, который принято называть Q (от нем. Quelle – источник).
Помимо канонических, известно множество апокрифических Е., в которых содержатся слова и откровения, якобы принадлежащие Иисусу Христу, а также фантастич. рассказы о Его детстве и служении. Их достоверность отвергается как Церковью, так и совр. наукой, хотя существование независимо передаваемых изречений Иисуса Христа (т. н. аграфа) признаётся всеми, в т. ч. и в составе этих Евангелий.
Автор статьи: А. А. Ткаченко.