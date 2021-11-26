ОБРОК
ОБРОК - в России рента, выплачивавшаяся крестьянином за полученный от землевладельца в пользование участок земли.
Возникновение оброка ряд отечественных исследователей относят к IX-XI векам (в «Повести временных лет» слово «Оброк» упомянуто под 947 годом). Существовал наряду с барщиной, различными повинностями и налогами. Уплачивался в натуральной (зерно, мясо, масло, грибы, холст и др.), а также с конца XV - начала XVI века и в денежной форме. Первоначально, по-видимому, доминировал над барщиной; с XVII века преобладал среди повинностей дворцовых, монастырских и черносошных (государственных) крестьян, со 2-й половины XVIII века - среди помещичьих крестьян центральнонечернозёмных губерний в связи с ростом промысловых занятий (в 1-й половине XIX века была широко распространена смешанная форма повинности - соединение барщины с оброком). В XVIII-XIX веках размер денежного оброка многократно повышался, что способствовало развитию среди крестьян отходничества на заработки. В 1842-1856 годах в связи с проведением Киселёва реформы 1837-1841 годов подавляющее большинство государственных крестьян переведено с барщины на оброк. Натуральный оброк отменён крестьянской реформой 1861 года. От денежного оброка той же реформой освобождались бывшие помещичьи, а с 1863 года и удельные крестьяне, вступившие в выкупную операцию. Для государственных крестьян он в 1887 году заменён обязательными выкупными платежами.