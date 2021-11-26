ОТЁН

Город в центральной части Франции, регион Бургундия, департамент Сона и Луара.(Autun).

Нас. 18,4 тыс. чел. (2012). Ж.-д. станция. Аэродром Отён-Бельвю (бизнес-авиация). Основан в кон. 1 в. до н. э. как Аугустодунум (Augustodunum), назван в честь имп. Августа. Входил в пров. Лугдунская Галлия. Ок. 5 до н. э. стал гл. городом кельт. племени эдуев после переселения в него жителей Бибракты. С 1 в. н. э.один из культурных и образоват. центров рим. Галлии. Со 2-й пол. 3 в. центр епископства. В 270 после 7-месячной осады взят и разрушен Викторином (269–271), провозгласившим себя императором Галлии. Со 2-й пол. 5 в. в королевстве бургундов, с 534 во Франкском государстве. В 725 взят и разграблен арабами (освобождён в 732), в 888 – норманнами. С сер. 8 в. центр графства в составе гос-ва Каролингов, с 10 в. входил в Бургундское герцогство. В 972 в гор. собор Св. Назария (разрушен в 1783) поместили мощи св. Лазаря (в нач. 5 в. епископ Экс-ан-Прованса), О. стал центром паломничества. Во время Столетней войны 1337–1453 разграблен англичанами (1379). В 1477 присоединён к Франц. королевству. В 1837 близ О. начата разработка месторождения горючего сланца (до 1957), в 1852 открыт минерал отенит. В ходе 2-й мировой войны оккупирован в июне 1940 герм. войсками. Освобождён 9.9.1944.

Расположенный на левом берегу р. Арру историч. центр О. сохранил ср.-век. нерегулярную планировку и жилищную застройку. Старый город окружён фрагментами галло-рим. укреплений с круглыми башнями и воротами Сент-Андре и Арру (кон. 1 в. до н. э. – нач. 1 в. н. э.), здесь находятся памятники разл. эпох: руины галло-рим. театра (70-е гг. н. э.); романские башня урсулинок и капелла Св. Николая (12 в.; ныне музей-лапидарий); дом бургундского канцлера Н. Ролена (15 в.; ныне музей), ренессансная башня Маршалов и фонтан Сен-Лазар (1543), быв. семинария (1675–79, арх. Д. Життар; ныне воен. лицей), быв. епископский дворец (18 в.; с 1964 Музей естеств. истории), капелла быв. иезуитского коллежа (1709–30, арх. М. А. Каристи). Близ юж. острого угла гор. укреплений расположена гл. доминанта О. – романский собор Сен-Лазар (Св. Лазаря; ок. 1120–46; колокольня перестроена после пожара 1469, боковые капеллы 15–16 вв., в юж. рукаве трансепта – картина «Мученичество св. Симфориана» Ж. О.Д. Энгра, 1834) с высоким шпилем башни средокрестия (15 в.), резными каменными капителями хора и нефов (ок. 1125–1130; 23 из них во время реставрации собора Э. Э. Виолле-ле-Дюком в 1843 перенесены в музей, расположенный в зале капитула нач. 16 в.) и знаменитой скульптурной композицией «Страшный суд» в тимпане зап. портала [ок. 1130–1135, скульптор Гислебертус (Жильбер)]. В 19 в. построены: пассаж Бальтюса (1848, перестроен из здания 1742–46), здания тюрьмы (1854, закрыта в 1955), театра (1881–84, арх. Ж. Жиру), Ратуши (1900, ныне гор. б-ка с собранием рукописей 7–16 вв.). На правом берегу р. Арру сохранились руины квадратного в плане храма (т. н. храм Януса, 1–2 вв. н. э.). На окраине города – пирамидальный мавзолей 1 в. н. э. Др. музеи: Н. Ролена (коллекция галло-рим. и ср.- век. скульптуры, живописи, в т. ч. скульптуры гробницы св. Лазаря, 1170-е гг., картина «Рождество» Мастера из Мулена, ок. 1480), Верже-Тарен (1939; декоративно-прикладное иск-во 17–19 вв.).

Произ-во электронного оборудования (для автомобильной и пищевой пром-сти, энергетики и др. отраслей), металлич. мебели (офисной, парковой, для предприятий обществ. питания), головных уборов, женского белья (под маркой DIM). Туризм.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)