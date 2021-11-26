НАБАТ

НАБАТ (от арабского «наубат» - барабанный бой) - древнерусский во­ен­ный сиг­наль­ный и шу­мо­вой ин­ст­ру­мент, очень боль­шая ли­тав­ра с мед­ным кор­пу­сом.

В литературных па­мят­ни­ках встре­ча­ют­ся на­зва­ния: «на­бат тур­ский» (ука­зы­ва­ет на восточное про­ис­хо­ж­де­ние ин­ст­ру­мен­та), «на­бат кад­ный» (ука­зы­ва­ет на фор­му кор­пу­са – от «кад­ка» или «кад­ло»), «на­бат по­теш­ный». В даль­ней­шем этим сло­вом ста­ли на­зы­вать ско­рый пре­ры­ви­стый звон в ко­ло­кол или бой в би­ло - сиг­нал тре­во­ги для сбо­ра на­ро­да по слу­чаю по­жа­ра ли­бо другого бед­ст­вия; си­но­ним сло­ва «на­бат­ный» (звон, ко­ло­кол) - «спо­ло́ш­ный».

Современное вы­ра­же­ние «бить в на­бат» ис­поль­зу­ет­ся в зна­че­нии «под­ни­мать тре­во­гу», хо­тя тра­ди­ция на­бат­но­го зво­на к середине XX века ут­ра­че­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)