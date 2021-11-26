МИЛЛЕР ВСЕВОЛОД ФЁДОРОВИЧ

МИЛЛЕР ВСЕВОЛОД ФЁДОРОВИЧ - российский фи­ло­лог, фольк­ло­рист, язы­ко­вед, эт­но­граф, ар­хео­лог, вос­то­ко­вед; академик Пе­тербургской АН (1911 год).

Сын по­эта, пе­ре­во­дчи­ка и из­да­те­ля Ф.Б. Мил­ле­ра, из об­ру­сев­ших нем­цев. Окон­чил ис­то­ри­ко-фило­ло­гический фа­куль­тет Московского университета (1870 год). Изу­чал сан­скрит и древ­нюю ис­то­рию Во­сто­ка в Гер­ма­нии, Фран­ции, Че­хии. С 1877 года в Московском университете (профессор с 1886 года). Председатель эт­но­гра­фического от­де­ла Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей ес­те­ст­во­зна­ния, ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии (с 1881 года), пре­зи­дент это­го об­щест­ва (с 1889 года); хра­ни­тель Даш­ков­ско­го эт­но­гра­фического му­зея в Мо­ск­ве (1884-1897 годы), ди­рек­тор Ла­за­рев­ско­го ин­сти­ту­та вос­точ­ных язы­ков (1897-1911 годы). Член Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти (с 1872 года), Императорского Московского ар­хео­ло­гического общества (1875 год), Об­ще­ст­ва ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских(1887 год).

Миллер - гла­ва и круп­ней­ший пред­ста­ви­тель ис­то­ри­че­ской шко­лы в руссской фольк­ло­ри­сти­ке; основной объ­ект его ис­сле­до­ва­ний - руссский эпос. Ус­мат­ри­вал пер­во­об­ра­зы бы­лин в древне-руских.ис­то­ри­че­ских пес­нях, соз­да­вав­ших­ся по го­ря­чим сле­дам со­бы­тий в бас­сей­не сред­не­го Днеп­ра и его восточных при­то­ков. По мне­нию Миллера, их сла­га­ли профессиональные пев­цы, со­сре­до­то­чен­ные во­круг кня­зя и его дру­жи­ны. Позд­нее свой вклад в эпическое твор­че­ст­во вне­сли ка­за­ки, ско­мо­ро­хи и ка­ли­ки. Се­вер­но­рус­ские кре­сть­я­не яви­лись толь­ко хра­ни­те­ля­ми эпо­са, ус­во­ен­но­го их пред­ка­ми. Миллер от­ме­тил связь бы­тую­щей в XIX веке эпической тра­ди­ции с Нов­го­род­ской зем­лёй и её ко­ло­ни­за­ци­он­ны­ми по­то­ка­ми (Оло­нец­кая и Ар­хан­гель­ская гу­бер­нии, Си­бирь). В ме­ха­низ­ме сло­же­ния бы­лин Миллер от­ме­чал два па­рал­лель­ных про­цес­са: ис­то­ри­за­цию (ска­зоч­ные сю­же­ты «при­кре­п­ля­ют­ся к ис­то­ри­че­ским име­нам и ис­то­ри­че­ским вре­ме­нам») и по­эти­за­цию («ис­то­ри­че­ская пес­ня, имев­шая сю­же­том ре­аль­ное со­бы­тие, те­ря­ет под влия­ни­ем по­эти­че­ско­го вы­мыс­ла свой ис­то­ри­че­ский ха­рак­тер, сме­ши­ва­ясь с чис­то ска­зоч­ны­ми сю­же­та­ми»). От­ме­чал, что со­дер­жа­ние эпо­са за­пе­чат­ле­ло пе­ст­ро­ту раз­ных со­ци­аль­ных сло­ёв и ис­то­рических об­стоя­тельств. Ши­ро­ко при­вле­кая ле­то­пи­си, ис­то­рические и литературные па­мят­ни­ки, Миллер раз­ра­бо­тал прин­ци­пы со­от­не­се­ния сю­же­тов и ге­ро­ев уст­ных эпических про­из­ве­де­ний с ре­аль­ны­ми со­бы­тия­ми и ли­ца­ми. За­ни­мал­ся фи­ло­ло­гическим ана­ли­зом русских бы­лин и ис­то­рических пе­сен. Он рас­крыл ис­то­рию соз­да­ния и эво­лю­ции многих про­из­ве­де­ний русского эпо­са, дал ана­лиз тех­нических приё­мов его сло­же­ния.

Миллер ис­сле­до­вал ис­то­рию, куль­ту­ру и язы­ки на­ро­дов Кав­ка­за, ку­да со­вер­шил несколько по­ез­док для сбо­ра линг­ви­стических, фольк­лор­ных, эт­но­гра­фических и ар­хео­ло­гических ма­те­риа­лов. Ему при­на­дле­жит пер­вая се­рьёз­ная по­пыт­ка си­сте­ма­тического изу­че­ния древ­но­стей Че­чни. За­ло­жил на­учные ос­но­вы ис­сле­до­ва­ния грузинских ле­то­пи­сей и эпо­са «Ами­ра­ниа­ни». Ос­но­во­по­лож­ник на­учного осе­ти­но­ве­де­ния; соз­дал тру­ды по язы­ку, фоль­кло­ру, куль­ту­ре и ис­то­рии осе­тин и их пред­ков [«Осе­тин­ские этю­ды» (части 1-3, 1881-1887 годы)], пер­вую ис­то­рическую грам­ма­ти­ку осетинского языка «Die Sprache der Osseten» (1903 год), из­дан­ный пос­ле смер­ти ав­то­ра «Осе­тин­ско-рус­ско-не­мец­кий сло­варь» (тома 1-3, 1927-1934 годы), внёс вклад в ос­ве­ще­ние про­ис­хож­де­ния нарт­ско­го эпо­са. Ав­тор ра­бот по тат­ско­му языку (лек­си­ка, грам­ма­ти­ка, мор­фо­ло­гия, фо­не­ти­ка). Со­ста­вил ре­цен­зии прак­ти­чес­ки на все вы­шед­шие при его жиз­ни «Сбор­ни­ки ма­те­риа­лов для опи­са­ния мест­но­стей и пле­мён Кав­ка­за».

Из­да­вал в 1879-1880 годах (совместно с М.М. Ко­ва­лев­ским) журнал «Кри­ти­чес­кое обоз­ре­ние», в 1885-1888 годах - «Сбор­ник ма­те­риа­лов по эт­но­гра­фии, из­да­вае­мый при Даш­ков­ском эт­но­гра­фи­чес­ком му­зее». Один из ос­но­ва­те­лей, со­ста­ви­тель и ре­дак­тор журнала «Эт­но­гра­фи­чес­кое обоз­ре­ние» (с 1889 года).

Сочинения:

Очер­ки арий­ской ми­фо­ло­гии в свя­зи с древ­ней­шей куль­ту­рой. М., 1876. Т. 1: Ас­ви­ны - Дио­ску­ры;

Взгляд на «Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве». М., 1877;

Ру­ко­вод­ст­во к изу­че­нию сан­скри­та. (Грам­ма­ти­ка, тек­сты, сло­варь). СПб., 1891 (совм. с Ф.И. Кна­уэ­ром);

Экс­кур­сы в об­ласть рус­ско­го на­род­но­го эпо­са. М., 1892;

Очер­ки рус­ской на­род­ной сло­вес­но­сти. М.; Л., 1897-1924. Т. 1-3;

На­род­ный эпос и ис­то­рия / Сост., вступ. ст., ком­мент. С.Н. Аз­бе­ле­ва. М., 2005;

Фольк­лор на­ро­дов Се­вер­но­го Кав­ка­за: тек­сты, ис­сле­до­ва­ния / Сост. А.И. Алие­ва; под­гот. тек­ста, пер. М.И. Исае­ва. М., 2008.