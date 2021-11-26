МИЛЛЕР ВСЕВОЛОД ФЁДОРОВИЧ
МИЛЛЕР ВСЕВОЛОД ФЁДОРОВИЧ - российский филолог, фольклорист, языковед, этнограф, археолог, востоковед; академик Петербургской АН (1911 год).
Сын поэта, переводчика и издателя Ф.Б. Миллера, из обрусевших немцев. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1870 год). Изучал санскрит и древнюю историю Востока в Германии, Франции, Чехии. С 1877 года в Московском университете (профессор с 1886 года). Председатель этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (с 1881 года), президент этого общества (с 1889 года); хранитель Дашковского этнографического музея в Москве (1884-1897 годы), директор Лазаревского института восточных языков (1897-1911 годы). Член Общества любителей российской словесности (с 1872 года), Императорского Московского археологического общества (1875 год), Общества истории и древностей российских(1887 год).
Миллер - глава и крупнейший представитель исторической школы в руссской фольклористике; основной объект его исследований - руссский эпос. Усматривал первообразы былин в древне-руских.исторических песнях, создававшихся по горячим следам событий в бассейне среднего Днепра и его восточных притоков. По мнению Миллера, их слагали профессиональные певцы, сосредоточенные вокруг князя и его дружины. Позднее свой вклад в эпическое творчество внесли казаки, скоморохи и калики. Севернорусские крестьяне явились только хранителями эпоса, усвоенного их предками. Миллер отметил связь бытующей в XIX веке эпической традиции с Новгородской землёй и её колонизационными потоками (Олонецкая и Архангельская губернии, Сибирь). В механизме сложения былин Миллер отмечал два параллельных процесса: историзацию (сказочные сюжеты «прикрепляются к историческим именам и историческим временам») и поэтизацию («историческая песня, имевшая сюжетом реальное событие, теряет под влиянием поэтического вымысла свой исторический характер, смешиваясь с чисто сказочными сюжетами»). Отмечал, что содержание эпоса запечатлело пестроту разных социальных слоёв и исторических обстоятельств. Широко привлекая летописи, исторические и литературные памятники, Миллер разработал принципы соотнесения сюжетов и героев устных эпических произведений с реальными событиями и лицами. Занимался филологическим анализом русских былин и исторических песен. Он раскрыл историю создания и эволюции многих произведений русского эпоса, дал анализ технических приёмов его сложения.
Миллер исследовал историю, культуру и языки народов Кавказа, куда совершил несколько поездок для сбора лингвистических, фольклорных, этнографических и археологических материалов. Ему принадлежит первая серьёзная попытка систематического изучения древностей Чечни. Заложил научные основы исследования грузинских летописей и эпоса «Амираниани». Основоположник научного осетиноведения; создал труды по языку, фольклору, культуре и истории осетин и их предков [«Осетинские этюды» (части 1-3, 1881-1887 годы)], первую историческую грамматику осетинского языка «Die Sprache der Osseten» (1903 год), изданный после смерти автора «Осетинско-русско-немецкий словарь» (тома 1-3, 1927-1934 годы), внёс вклад в освещение происхождения нартского эпоса. Автор работ по татскому языку (лексика, грамматика, морфология, фонетика). Составил рецензии практически на все вышедшие при его жизни «Сборники материалов для описания местностей и племён Кавказа».
Издавал в 1879-1880 годах (совместно с М.М. Ковалевским) журнал «Критическое обозрение», в 1885-1888 годах - «Сборник материалов по этнографии, издаваемый при Дашковском этнографическом музее». Один из основателей, составитель и редактор журнала «Этнографическое обозрение» (с 1889 года).
Сочинения:
Очерки арийской мифологии в связи с древнейшей культурой. М., 1876. Т. 1: Асвины - Диоскуры;
Взгляд на «Слово о полку Игореве». М., 1877;
Руководство к изучению санскрита. (Грамматика, тексты, словарь). СПб., 1891 (совм. с Ф.И. Кнауэром);
Экскурсы в область русского народного эпоса. М., 1892;
Очерки русской народной словесности. М.; Л., 1897-1924. Т. 1-3;
Народный эпос и история / Сост., вступ. ст., коммент. С.Н. Азбелева. М., 2005;
Фольклор народов Северного Кавказа: тексты, исследования / Сост. А.И. Алиева; подгот. текста, пер. М.И. Исаева. М., 2008.