Кто такой Упырь Лихой? Услышав такое имя, сразу нужно креститься и убираться куда подальше от греха. Но это страшно лишь на первый взгляд, а на самом деле таким странным именем обладал первый известный древнерусский писец, священник XI века, проживавший в Великом Новгороде.

Услышав такое имя, сразу нужно креститься и убираться куда подальше от греха. Но это страшно лишь на первый взгляд, а на самом деле таким странным именем обладал первый известный древнерусский писец, священник XI века, проживавший в Великом Новгороде.

Переписчик книг

Наша история начинается с возведения в Новгороде выдающегося памятника древнерусского зодчества – Софийского собора. Инициатором его строительства стал князь Владимир Ярославович, правда, делал это он по велению своего отца киевского князя Ярослава Мудрого . Строительство длилось пять лет: с 1045 по 1050 годы. Освятил храм епископ Лука (Лука Жидята), русский священник, которого Ярослав Мудрый избрал преемником новгородского епископа грека Иоакима. Сделал это князь вопреки рекомендациям константинопольского духовенства. Лука, первый епископ русского происхождения, почитается в лике святых, он известен и как автор первого русского произведения духовной литературы «Поучение к братии».

Возведение такого храма требовало высокой ответственности и контроля. И в Новгород прибыл сам Ярослав Мудрый с женой Ингигердой, дочерью короля Швеции Олафа Шетконунга. Для строительства первого в городе каменного храма прибыли и мастера не только из Киева, но и из других стран, в том числе из Византии.

Для храмовой библиотеки готовились и книги. До времен первопечатника Ивана Федорова оставалось еще долгих 500 лет, и священники тиражировали книги, переписывая их. Для князя Владимира, сына Ярослава Мудрого, были переписаны пророческие книги Ветхого Завета с толкованиями Феодорита Кирского «Толковые пророки». К сожалению, в подлинном виде рукопись не сохранилась, а дошла до нас в списках. А о времени работы и авторе мы знаем благодаря одной из приписок: «Почахъ же е писати в лето 6555 (1047), мсца мая, 14, а кончах того же лета, мсца декабря в 19. Азъ поп Оупирь Лихыи».

Известно, что «Повесть временных лет» датируется 1110-1118 годами. «Древнейший летописный свод» относится к 1037 году, что на десять лет старше переписки новгородского священника. К сожалению, как памятник он рассматриваться не может, так как его невозможно выделить из текста «Повести временных лет».

Упырь Лихой по праву может считаться первым в русском книгописании, а также первым, кто оставил рекомендации для читателей и первое послесловие к книге, в котором автор поведал, когда и зачем он сделал эту работу.

Даты, указанные в приписке Упыря, – непреложный факт существования древнерусских книг задолго до знаменитого Остромирова Евангелия, считающегося первой русской рукописной книгой. И еще один момент: книга написана кириллицей с глаголического оригинала, что подтверждает окончательный переход Руси на кириллицу. Мы имеем подтверждение, что именно при Ярославе Мудром этому способствовали его школы «учения книжного».

Почему Упырь?

Читатель вправе спросить, а почему православный священник вдруг Лихой Упырь? Есть несколько версий о происхождении имени. Шведский ученый Андерс Шеберг считает, что в свите шведской принцессы Ингигерды, которая стала женой Ярослава Мудрого в 1019 году, был некий шведский проповедник Эпир Неробкий (Отважный, Дерзкий, Нетрусливый). За время, проведенное в Новгороде, а это около 30 лет, он из проповедника превратился в православного священника, переписчика церковных книг. Со временем было русифицировано его имя (прозвище). Так Эпир превратился в Упыря, а несколько вариантов перевода скандинавского прозвища – в одно русское слово «лихой». Эпир вернулся на родину после смерти княгини Ингигерды и ее сына Владимира.

Но есть и еще одна версия – более прозаическая. Ученые считают, что слово «лихыи» не является частью имени, а всего лишь прилагательное «лишенный» (или грешный, недостойный), так уничижительно себя называли в записях писцы.

Тайна новгородского священника Упыря Лихого, переписчика церковных книг, пока остается новгородской легендой. Новгородская земля постоянно открывает нам свои тайны в виде берестяных грамот и других артефактов. Надеемся, что правда все-таки окажется в руках историков.

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