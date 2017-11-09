Краткий курс истории. Тот, кто подарил нам историю 9 ноября Русская православная церковь вспоминает святого Нестора Летописца (ок. 1056–1114) – первого и единственного русского историка, причисленного к лику святых. Загадочный летописец О личности Нестора и его жизни мы знаем крайне мало. Дата рождения монаха, подробности из детства и юношества – тайна, сокрытая навсегда. Согласно житийному повествованию, Нестор появился на свет около 1056 года в Киеве. Уже в 17 лет он подвизался в послушничестве в Киево-Печерском монастыре, который строил преподобный Феодосий, пока преподобный Антоний посвящал себя подвигу безмолвия в пещере. Затем Нестор стал монахом и нес послушание летописца. Скончался историк примерно в 1114 году и был похоронен в Ближних...

9 ноября Русская православная церковь вспоминает святого Нестора Летописца (ок. 1056–1114) – первого и единственного русского историка, причисленного к лику святых.

Загадочный летописец

О личности Нестора и его жизни мы знаем крайне мало. Дата рождения монаха, подробности из детства и юношества – тайна, сокрытая навсегда. Согласно житийному повествованию, Нестор появился на свет около 1056 года в Киеве. Уже в 17 лет он подвизался в послушничестве в Киево-Печерском монастыре, который строил преподобный Феодосий, пока преподобный Антоний посвящал себя подвигу безмолвия в пещере. Затем Нестор стал монахом и нес послушание летописца. Скончался историк примерно в 1114 году и был похоронен в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского.

«Грубый невежда»

Судя по всему, Нестор напрямую учился жить монашеской жизнью у преподобных Антония и Феодосия Печерских, перенимая весь их опыт первопроходцев иночества на Руси. О скромности и смиренности личности Нестора можно судить по тому, как он, уже будучи монахом, пишет о себе в летописи. А пишет он, используя такие эпитеты, как «невежда», «недостойный», «грубый», «исполненный множества грехов», «меньший всех в монастыре». Вместе с тем именно Нестору игумен Иоанн поручил в 1091 году отправиться на поиски мощей преподобного Феодосия, которые и были чудесно обретены руками летописца и еще двух монахов. Автором жития преподобного Феодосия также является Нестор Летописец.

Наследие

Фактически мы обязаны Нестору Летописцу тем, что он подарил нам историю, написав ее. Нестор был свидетелем многих событий и мог пользоваться при написании летописи такими письменными источниками, которые до нас не дошли ни в каком виде.

Нестор являлся ав­тором двух со­чи­не­ний: «Чте­ния о жи­тии и погубле­нии бла­жен­ную стра­сто­терп­цю Бо­ри­са и Гле­ба» и «Жи­тия пре­по­доб­наа­го оть­ца на­ше­го Фео­до­сия игу­ме­на Пе­черь­ска­го» . О сво­ём ав­тор­ст­ве он го­во­рит в обо­их произ­ве­де­ни­ях, а во вто­ром на­зы­ва­ет се­бя по име­ни («…азъ грешь­ныи Не­сторъ…») и со­об­ща­ет о соз­да­нии им ра­нее жиз­не­опи­са­ния свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба. «Чте­ние...» во мно­гом сле­ду­ет ка­но­ну жи­тия-мар­ти­рия (жиз­не­опи­са­ния христи­ан­ских му­че­ни­ков). В об­шир­ном вве­де­нии из­ла­га­ют­ся ве­хи биб­ей­ской ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва, пред­став­лен­ной как борь­ба до­б­ра и зла, Бо­га и дья­во­ла. Для Нестора свя­тые бра­тья яв­ля­ют со­бой иде­ал хри­сти­ан­ско­го пра­ви­те­ля: они на­бож­ны, ми­ло­сти­вы к вдо­вам и си­ро­там, по­кор­ны стар­шим, го­то­вы жерт­во­вать соб­ст­вен­ной жиз­нью ра­ди жиз­ни дру­гих.

Впрочем, древнейший дополненный список летописного текста Нестора, дошедший до нас, датируется 1377 годом, автором этой летописи является игумен Лаврентий. Тогда как сама летопись Нестора датируется примерно 1113 годом.