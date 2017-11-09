Краткий курс истории. Тот, кто подарил нам историю
9 ноября Русская православная церковь вспоминает святого Нестора Летописца (ок. 1056–1114) – первого и единственного русского историка, причисленного к лику святых. Загадочный летописец О личности Нестора и его жизни мы знаем крайне мало. Дата рождения монаха, подробности из детства и юношества – тайна, сокрытая навсегда. Согласно житийному повествованию, Нестор появился на свет около 1056 года в Киеве. Уже в 17 лет он подвизался в послушничестве в Киево-Печерском монастыре, который строил преподобный Феодосий, пока преподобный Антоний посвящал себя подвигу безмолвия в пещере. Затем Нестор стал монахом и нес послушание летописца. Скончался историк примерно в 1114 году и был похоронен в Ближних...
9 ноября Русская православная церковь вспоминает святого Нестора Летописца (ок. 1056–1114) – первого и единственного русского историка, причисленного к лику святых.
Загадочный летописец
О личности Нестора и его жизни мы знаем крайне мало. Дата рождения монаха, подробности из детства и юношества – тайна, сокрытая навсегда. Согласно житийному повествованию, Нестор появился на свет около 1056 года в Киеве. Уже в 17 лет он подвизался в послушничестве в Киево-Печерском монастыре, который строил преподобный Феодосий, пока преподобный Антоний посвящал себя подвигу безмолвия в пещере. Затем Нестор стал монахом и нес послушание летописца. Скончался историк примерно в 1114 году и был похоронен в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского.
«Грубый невежда»
Судя по всему, Нестор напрямую учился жить монашеской жизнью у преподобных Антония и Феодосия Печерских, перенимая весь их опыт первопроходцев иночества на Руси. О скромности и смиренности личности Нестора можно судить по тому, как он, уже будучи монахом, пишет о себе в летописи. А пишет он, используя такие эпитеты, как «невежда», «недостойный», «грубый», «исполненный множества грехов», «меньший всех в монастыре». Вместе с тем именно Нестору игумен Иоанн поручил в 1091 году отправиться на поиски мощей преподобного Феодосия, которые и были чудесно обретены руками летописца и еще двух монахов. Автором жития преподобного Феодосия также является Нестор Летописец.
Наследие
Фактически мы обязаны Нестору Летописцу тем, что он подарил нам историю, написав ее. Нестор был свидетелем многих событий и мог пользоваться при написании летописи такими письменными источниками, которые до нас не дошли ни в каком виде.
Нестор являлся автором двух сочинений: «Чтения о житии и погублении блаженную страстотерпцю Бориса и Глеба» и «Жития преподобнааго отьца нашего Феодосия игумена Печерьскаго» . О своём авторстве он говорит в обоих произведениях, а во втором называет себя по имени («…азъ грешьныи Несторъ…») и сообщает о создании им ранее жизнеописания святых Бориса и Глеба. «Чтение...» во многом следует канону жития-мартирия (жизнеописания христианских мучеников). В обширном введении излагаются вехи бибейской истории человечества, представленной как борьба добра и зла, Бога и дьявола. Для Нестора святые братья являют собой идеал христианского правителя: они набожны, милостивы к вдовам и сиротам, покорны старшим, готовы жертвовать собственной жизнью ради жизни других.
Впрочем, древнейший дополненный список летописного текста Нестора, дошедший до нас, датируется 1377 годом, автором этой летописи является игумен Лаврентий. Тогда как сама летопись Нестора датируется примерно 1113 годом.