Краткий курс истории. Совершенный храм Церковь Покрова на Нерли- выдающийся памятник зодчества владимиро-суздальской школы...

14 октября 1165 года – одна из дат, считающихся днем завершения строительства церкви Покрова на Нерли. Этот белокаменный храм во Владимирской области является выдающимся памятником зодчества владимиро-суздальской школы.

Загадочная церковь

Храм Покрова на Нерли относится к эпохе расцвета Владимиро-Суздальского княжества при Андрее Боголюбском. При этом летописные данные не называют нам ни датировки, ни названия храма. Традиционную дату постройки, 1165 год, установил советский археолог Николай Воронин. Другие ученые, анализируя летописную информацию, пришли к выводу, что храм был построен в 1158 году. С названием тоже все непросто. Праздник Покрова Богородицы не упоминается в источниках середины XII века. В Византии, откуда Русь переняла христианство, такого праздника не было. Поэтому кто-то утверждает, что праздник Покрова Богородицы учредил князь Андрей и посвятил ему храм на Нерли. А кто-то полагает, что храм изначально был посвящен Богородице и лишь позднее празднику.

Дело рук человеческих

Людской взор всегда привлекало то, как органично Покровская церковь вписывается в окружающий ландшафт и словно вырастает из холма, на котором стоит. Живописец и реставратор Игорь Грабарь отмечал: «Церковь Покрова на Нерли близ Владимира является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства». Но и тут все не так просто. Холм, на котором стоит церковь, – дело человеческих рук. Он был покрыт белокаменными плитами и оснащен водосточными желобами и лестницами. И сам храм изначально выглядел иначе, нежели теперь. Он был обнесен галереями с внутренней лестницей, ведшей на хоры, и являлся частью небольшого монастыря, находившегося на стрелке рек Клязьмы и Нерли (со временем реки изменили свои русла).

Памятник ЮНЕСКО

После гибели князя Андрея и в годы монголо-татарского нашествия Покровская церковь получила первые разрушения. Только в XVII веке был проведен основательный ремонт, во время которого галереи были отломаны. В 1784 году настоятель монастыря решил разобрать храм на строительный материал для колокольни, но не сошелся в цене с подрядчиком, и храм выжил. А в 1877 году, при самовольно затеянном монастырским руководством ремонте, в храме были сбиты остатки древних внутренних росписей. Постреволюционные советские годы храм пережил благодаря тому, что являлся белокаменным памятником древнерусского зодчества. Наконец, в 1992 году храм Покрова на Нерли был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.