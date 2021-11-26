КОРМЧАЯ КНИГА

КОРМЧАЯ КНИГА - юридический сборник; включает тексты, преимущественно переведённые с греческого на церковнославянский язык в X-XIII веков.

На прак­ти­ке тер­мин «корм­чая» ис­поль­зу­ет­ся для обо­зна­че­ния как сборника в це­лом («Древ­не­сла­вян­ская корм­чая», «Корм­чая рус­ской ре­дак­ции»), так и кон­крет­ных ру­ко­пис­ных сборников пра­во­во­го со­дер­жа­ния («Еф­ре­мов­ская корм­чая», «Ря­зан­ская корм­чая» и др.). В современной на­учной литературе тер­мин «Кормчая книга», как пра­ви­ло, при­ме­ня­ет­ся толь­ко к юри­дическим сборникам русского про­ис­хо­ж­де­ния. Ви­зантийские, сербские и болгарские сборники ана­ло­гич­но­го со­дер­жа­ния обыч­но на­зы­ва­ют но­мо­ка­но­на­ми.

Кормчая книга вклю­ча­ет тек­сты, раз­лич­ные по жан­ру. На­ря­ду с пе­ре­во­да­ми па­мят­ни­ков ви­зантийского ка­но­ни­че­ско­го пра­ва и свет­ско­го пра­ва в со­став корм­чих вхо­дят епи­ти­мий­ные пра­ви­ла (ви­зантийского и западного про­ис­хо­ж­де­ния; см. Епи­ти­мия), сим­во­лы ве­ры, ка­лен­дар­ные трак­та­ты, со­чи­не­ния на­зи­да­тель­но­го ха­рак­те­ра, таб­ли­цы сте­пе­ней род­ст­ва, по­ле­ми­ка про­тив ере­сей, Рус­ская прав­да, кня­же­ские ус­та­вы X-XII веков и Су­деб­ни­ки XV-XVI веков. Важ­ной со­став­ной ча­стью (хо­тя и не пред­став­лен­ной во всех спи­сках) яв­ля­ет­ся те­ма­тический ука­за­тель ка­но­нов в 14 «ти­ту­лах» (раз­де­лах).

В русской ру­ко­пис­ной тра­ди­ции из­вест­ны древ­ней­шие пе­ре­во­ды но­мо­ка­но­на с гре­че­ско­го на славянский язык: «Мо­рав­ский но­мо­ка­нон» (вторая половина XI века), свя­зан­ный с дея­тель­но­стью в Мо­ра­вии пер­во­учи­те­ля сла­вян Ме­фо­дия (см. Ки­рилл и Ме­фо­дий ); вы­пол­нен­ный в Бол­га­рии пе­ревод ви­зантийской «Син­таг­мы в 14 ти­ту­лах» без тол­ко­ва­ний с до­пол­нительными стать­я­ми («Древ­не­бол­гар­ский но­мо­ка­нон», X век); «Серб­ский но­мо­ка­нон» (или «Но­мо­ка­нон св. Сав­вы», начало XIII века), в ко­то­рый был вклю­чён со­кра­щён­ный текст цер­ков­ных ка­но­нов с ком­мен­та­рия­ми ви­зантийских ка­но­ни­стов XII века Ари­сти­на и Зо­на­ры. Важ­ная роль в со­хра­не­нии древ­ней­ших славянских па­мят­ни­ков цер­ков­но­го пра­ва при­над­ле­жит древне-русской «Ус­тюж­ской корм­чей» (XIII-XIV века): имен­но в ней со­хра­ни­лись ме­фо­ди­ев­ские пе­ре­во­ды - «Мо­рав­ский но­мо­ка­нон» и «За­кон суд­ный лю­дем». «Древ­не­бол­гар­ский но­мо­ка­нон» со­дер­жит­ся в са­мой древ­ней из русских корм­чих - «Еф­ре­мов­ской корм­чей» (XII век). В ос­но­ве вто­рой по древ­но­сти из со­хра­нив­ших­ся русских корм­чих - «Ря­зан­ской корм­чей» (1284 год), пе­ре­пи­сан­ной с ки­ев­ско­го ори­ги­на­ла, ле­жит ру­ко­пись «Серб­ско­го но­мо­ка­но­на», при­слан­ная в 1262 году из Бол­га­рии ми­тро­по­ли­ту Ки­ев­ско­му Ки­рил­лу II (III). «Ря­зан­ская корм­чая» со­дер­жит час­тич­но со­кра­щён­ный текст цер­ков­ных ка­но­нов с тол­ко­ва­ния­ми Ари­сти­на и Зо­на­ры.

Русская ре­дак­ция Кормчей книги пред­став­ле­на в ря­де спи­сков, древ­ней­ший из ко­то­рых - «Нов­го­род­ская корм­чая» (ме­ж­ду 1285 и 1291 годами). Она со­дер­жит пол­ный текст ка­но­нов, за­им­ст­во­ван­ный из «Древ­не­бол­гар­ско­го но­мо­ка­но­на», при этом тол­ко­ва­ния за­им­ст­во­ва­ны из «Серб­ско­го но­мо­ка­но­на». «Нов­го­род­ская корм­чая» вклю­ча­ет ряд рус­ских по про­ис­хо­ж­де­нию ста­тей («Пра­ви­ла ми­тро­по­ли­та Иоан­на», «По­сла­ние ми­тро­по­ли­та Ио­ан­на», кня­же­ские ус­та­вы, оп­ре­де­ляю­щие об­ласть цер­ков­но­го су­да, и др.). Имен­но в «Нов­го­род­ской корм­чей» впер­вые в рус. юри­дич. книж­но­сти встре­ча­ет­ся тер­мин «Кормчая книга» («Кни­гы г(ла­го)ле­мы* кърми­чи*, рекъ­ше пра­ви­ло за­ко­ноҐ, грець­кымь *зы­комь но­мо­кан(оҐнъ)...»).

Осо­бый тип кормчей книги русской ре­дак­ции - т. н. «Корм­чие с ме­ри­лом пра­вед­ным», на­зва­ние ко­то­рых про­ис­хо­дит от вклю­че­ния в них др.-русского пра­во­во­го сборника «Ме­ри­ло пра­вед­ное», со­став­лен­но­го в конце XIII века из раз­лич­ных по жан­ру тек­стов болгарского, сербского и русского про­ис­хо­ж­де­ния, пре­имущественно пе­ре­ве­дён­ных с греческого язы­ка. В XIV-XVI веках на Ру­си кормчие книги не­од­но­крат­но пе­ре­ра­ба­ты­ва­лись, соз­да­ва­лись их но­вые ре­дак­ции (мяс­ни­ков­ская, со­фий­ская, за­пад­но­рус­ская, корм­чая Вас­сиа­на Пат­ри­кее­ва, свод­ная корм­чая митр. Да­нии­ла и др.). В 1649 гоу (при пат­ри­ар­хе Ио­си­фе) бы­ло на­ча­то, а в 1653 году (при пат­ри­ар­хе Ни­ко­не) за­вер­ше­но из­да­ние кормчих книг - «Пе­чат­ной корм­чей». Она вклю­ча­ла со­кра­щён­ный текст цер­ков­ных ка­но­нов с тол­ко­ва­ния­ми, за­ко­ны ви­зантийских им­пе­ра­то­ров о Церк­ви и многие другие тек­сты ви­зантийского пра­ва. Вплоть до из­да­ния Кни­ги пра­вил (1839 год) «Пе­чат­ная корм­чая» слу­жи­ла гл. ка­но­нич. ко­дек­сом Русской церк­ви (пе­ре­из­да­ния 1787, 1804, 1810, 1816, 1834 годы).

В цер­ков­но-юри­дической прак­ти­ке кормчие книгипро­дол­жа­ет поль­зо­вать­ся ав­то­ри­те­том и во мно­гом со­хра­ня­ет своё зна­че­ние.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)