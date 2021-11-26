КИРИК НОВГОРОДЕЦ

КИРИК НОВГОРОДЕЦ - древнерусский книж­ник, ие­ро­мо­нах, до­ме­стик (ру­ко­во­ди­тель хо­ра) нов­го­род­ско­го Ан­то­ние­ва мо­на­сты­ря.

Автор сочинения «Учение, имже ведати человеку числа всех лет» (1136 год) - первого русского трактата, излагающего основы счёта времени и вычисления даты Пасхи, написанного, возможно, на основе более ранних аналогичных расчётов на 7 тысяч лет («семитысячников»).

В трактате Кирика Новгородца приводится расчёт количества месяцев, недель, дней и часов, прошедших от Сотворения мира до 1136 года, излагаются хронологические сведения об ин­дик­те , круге солнца, круге луны, о дробных делениях часа и др.

Кирик Новгородец является основным автором «Вопрошания Кирика, иже воспроси епископа Нифонта и инех» (1140-1150-е годы) - собрания вопросов канонического, церковно-обиходного и бытового характера, адресованных новгородскому архиепископу Нифонту и другим церковным иерархам.

«Вопрошание» представляет один из главных источников по истории христианского быта (в том числе пережитков язычества и суеверий) на Руси в домонгольскую эпоху.

Это наиболее широко распространённый в славянской письменности памятник подобного рода; об авторитетности сочинения свидетельствует его включение во 2-й половине XIII века в Кормчую книгу русской редакции. Вероятно, Кирик Новгородец был также автором отдельных статей Нов­го­род­ской 1-й ле­то­пи­си .

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