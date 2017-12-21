Каким был загробный мир наших предков? Представления о загробном мире существуют абсолютно у всех народов Земли. И восточные славяне здесь не исключение. Причем представления эти связаны не только и не столько с вопросом «а что же будет со мной после смерти», сколько с тем, что человек с мифологическим сознанием ежедневно соприкасается с потусторонним миром: миры живых и мертвых в его представлении связаны, а границы между ними временами открываются. Про душу Мифологические представления славян со временем испытали влияние христианства, однако в народной традиции сохранилась их основа. О душе говорили, что «полноценной» является мужская душа, поскольку ее вдохнул в Адама сам Бог. Женская же душа наполовину от Адама....

Представления о загробном мире существуют абсолютно у всех народов Земли. И восточные славяне здесь не исключение. Причем представления эти связаны не только и не столько с вопросом «а что же будет со мной после смерти», сколько с тем, что человек с мифологическим сознанием ежедневно соприкасается с потусторонним миром: миры живых и мертвых в его представлении связаны, а границы между ними временами открываются.

Про душу

Мифологические представления славян со временем испытали влияние христианства, однако в народной традиции сохранилась их основа. О душе говорили, что «полноценной» является мужская душа, поскольку ее вдохнул в Адама сам Бог. Женская же душа наполовину от Адама. Однако различие существует не только по гендерному признаку: у христиан души светлые, а у некрещеных – темные. Из всех животных обладателем настоящей души является только медведь – она у него выглядит как щеночек.

Любопытно в народе отвечали на старый христианский вопрос о том, в какой момент у человека появляется душа (в момент зачатия, родов или на какой-то стадии развития плода). Восточнославянская традиция гласит: момент, когда ребенок начал шевелиться в утробе, означает, что Бог вдохнул в него душу. Считалось, что едой для человеческой души является пар от пищи.

Что же касается соприкосновения с потусторонним миром, вот только несколько примеров. У белорусов считалось, что завывающий ветер в трубе – это просьба души покойного родственника о поминовении. Бабочку в некоторых русских говорах называют душечкой, поскольку существовало представление о воплощении души в ночную бабочку или мотылька. А у украинцев запрещено отгонять от покойника вьющуюся муху – это его душа. И с птицами схожая история. Отсюда идет, например, обычай рассыпать на могилах зерно в первые 40 дней после смерти человека.

Есть и такие поверья, которые рассказывают о превращении душ умерших в змей. Рассказывали, что во время одной свадьбы, когда гости стали водить хоровод, в центр его приполз уж – «душа» отца жениха.

Если же умер человек молодым, его душа прорастет на могиле деревом, цветами или травой. Поэтому считалось, что нельзя рвать цветы и срубать деревья на кладбищах. А в одном русском причитании так и обращались к покойнику: «На травах ли ты вырастешь, на цветах ли ты выцветешь?» Вообще, у восточных славян много легенд про деревья, которые выросли на могиле или из крови убитого человека. Среди них встречаются сказки, повествующие о том, как дудка или свирель, которую сделали из такого дерева, рассказывает про убийцу. Еще в народе верили, что во время сна душа способна ненадолго покинуть тело.

Смерть и «тот» мир

Что же касается восприятия смерти, нормальной смерти (о «ненормальной» мы как-нибудь расскажем отдельно), то восточные славяне считали ее возвращением души «домой» из мира живых, где та «гостевала». Отсюда и восприятие гроба как домика для покойного и традиция класть в гроб то, с чем покойный не расставался при жизни. А если ребенок умер, то клали нитку, которой предварительно измерили рост отца, чтобы ребеночек знал, до какого роста расти на том свете надо. Были и другие подобные обычаи.

Загробный, потусторонний мир – это противоположность миру живых. Мир живых расположен справа, на востоке или юге, в нем царит порядок. Загробный мир расположен слева, на западе или севере, там нет времени и жизни, там тьма и вечная ночь.

Древние языческие представления, в отличие от христианских, обрисовывают мир разделенным именно на мир мертвых и живых, а не на рай и ад. В этом смысле интересно языческое понимание греха. Грешный человек – тот, который нарушает бытовые и обрядовые правила поведения. Такой человек способен навлечь несчастье не только на себя, но и на все общество, в котором живет. А вот самоубийца и погибший в результате несчастного случая в языческом сознании не различаются, в отличие от христианского. Их смерти одинаково «неправильны», поскольку человек не прожил полностью отведенный ему срок. Отныне он не сможет перейти в иной мир, он «заложный» покойник.

Представление о птицах как воплотившихся душах, а также представления о потустороннем мире нашли отражение в легендах об Ирии. Ирий – подземная, иногда заморская страна, в которую направляются души покойников. Туда же улетают птицы и уползают змеи по осени и оттуда возвращаются по весне.

И добавим, что отношения между двумя мирами определили у восточных славян после христианизации различные календарные и семейные обряды, смысл которых сводился к получению пользы и уменьшению вреда от умерших предков.