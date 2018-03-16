Как формировалось русское имя Что есть имя для человека современного? То – что используется для обращения к нему; то – что необходимо для его регистрации как гражданина государства... Между тем в древности имя носило еще и сакральный характер. И сколь странным это ни могло бы показаться, имена исторических персонажей для историков и филологов являются такими же важными историческими источниками, как и любые другие. Имя собственное Летописец, фиксируя историю, мог отстоять от описываемых им событий на 100, 200, 300 и более лет. Разумеется, его повествование в таком случае носило вполне литературный характер, многое могло быть искажено. Но имена собственные всегда или почти всегда оставались неизменными.... На чтение: 2 минуты

Что есть имя для человека современного? То – что используется для обращения к нему; то – что необходимо для его регистрации как гражданина государства... Между тем в древности имя носило еще и сакральный характер. И сколь странным это ни могло бы показаться, имена исторических персонажей для историков и филологов являются такими же важными историческими источниками, как и любые другие.

Имя собственное

Летописец, фиксируя историю, мог отстоять от описываемых им событий на 100, 200, 300 и более лет. Разумеется, его повествование в таком случае носило вполне литературный характер, многое могло быть искажено. Но имена собственные всегда или почти всегда оставались неизменными.

Особая ситуация здесь возникает в связи с великокняжескими династическими именами. Так, первое поколение потомков Рюрика, управлявшее русскими землями, носило явно скандинавские имена. Рюрик – Хлодрик, Игорь – Ингвар, Ольга – Хельга и т. д.

И вдруг появляется наследник власти – князь Святослав – с вполне славянским именем. Вероятно, этот момент можно считать поворотным, так как правящая варяжская семья начала жить с оглядкой на культуру местности, которой она управляла. Словом, произошла переориентация ценностей. Данный факт любопытен еще и тем, что имя Святослав было весьма редким и у самих славян. Кстати, для правящих варягов не было разницы между именами собственно скандинавскими и славянскими. То есть процесс имянаречения не был связан с этническим происхождением имени. Скандинавские имена вообще быстро ассимилировались на Руси, приживались и становились традиционными для данной местности.

Немаловажную роль сыграл процесс поздней христианизации Скандинавии и Руси. И тут были различия. Если на Руси церковь требовала, чтобы христианин получал при крещении имя из христианских святцев (что приводило к наличию у одного человека двух имен: династического и христианского), то в Скандинавии такого требования не было.

Тем не менее из Скандинавии на Русь были перенесены (но не просто заимствованы) некоторые принципы имянаречения. Замечательный российский филолог, историк и специалист по антропонимике Федор Борисович Успенский выделяет два таких базовых принципа.

Имя предка

Первый принцип, существовавший у Рюриковичей крайне долго (исчез только во времена татаро-монгольского нашествия), состоял в том, чтобы давать имя наследнику в честь умершего прямого предка. Причем эта традиция отличалась от подобной армянской или арабской тем, что вела за собой запрет на наречение, например, сына именем живого отца. В скандинавских сагах совпадающие имя и отчество человека указывают на то, что этот человек родился уже после смерти отца. Вероятно, этот принцип восходит к архаичным представлениям о переселении духа предка в потомка. По этой причине среди русских князей нельзя найти человека с тавтологическим именем. Имя также демонстрировало принадлежность к определенной группе, правящему или не правящему роду. То есть нельзя встретить Мстислава или Ярополка среди, например, новгородских бояр, равно как нельзя встретить среди правящей династии имена представителей новгородского боярства.

Народная традиция давать имя в честь погибшего предка или ближайшего старшего родственника значительно проявилась в нашей стране в годы Великой Отечественной войны. В русских деревнях отказывались называть новорожденного именем пропавшего без вести (ведь его судьба была неизвестна) и нарекали именем родственника, только если были уверены в его гибели.

Отчество

Вероятно, от скандинавов пришла на Русь традиция именовать человека с отчеством, показывая таким образом престижность его социального статуса. И это второй принцип имянаречения в Древней Руси. Не ко всякому свободному человеку на Руси (в отличие от Скандинавии) обращались по имени и отчеству, лишь к представителю элиты, будь то князь или боярин. Любопытно, что эту традицию русские князья перенесли со временем на половцев, выделяя для себя представителей половецкой кочевой элиты, с которыми можно было вести переговоры. В нашей современной традиции это отчасти сохраняется. Ребенка всерьез никто не станет называть по имени и отчеству, но такое обращение является знаком уважения к человеку, добившемуся определенного социального статуса. Более того, настолько развитой и уникальной системы отчеств нет нигде, кроме как в русской традиции. Нечто схожее есть у исландцев, но у них это обусловлено отсутствием фамилий. Кстати, идея фамилий появилась как у скандинавов, так и у русских только в Новое время.