ИЗБОРНИК XIII ВЕКА

ИЗБОРНИК XIII ВЕКА - Толстовский сборник толкований XIII века.

Пергаменный кодекс древнерусского извода, написанный не позднее середины XIII века. В 1830 году поступил в императорскую Публичную библиотеку из собрания Ф. А. Толстого. Рукопись состоит из 196 листов размером 19,5×15,5 см, украшена полихромной заставкой (к настоящему времени почти полностью стершейся) и киноварными инициалами в старовизантийском стиле. Самоназвание Изборника («Книгы, нарицяемыя Изборник и от мног отець тьлкованы») представляет собой парафраз заглавия Изборника 1073 года , послужившего образцом и одним из источников рукописи XIII века. Многие тексты, входящие в Изборник,- в частности, прошедшие через посредство Палеи Толковой фрагменты Пространного жития равноапостольного Кирилла (Константина) Философа (пространная редакция толкования надписи на чаше Соломона и фрагмент полемики с иудеями в Хазарии), толкования митрополита Никиты Ираклийского на Слова святителя Григория Богослова, Беседы святителя Григория I Великого на Евангелие, словари - являются древнейшими или одними из самых ранних фрагментов соответствующих сочинений в русской (или вообще в славянской) рукописной традиции.

Рукопись начинается полным толковым текстом апокрифического «Сна царя Иоаса», нередко сопровождающего в русской рукописной традиции (начиная со старшего пергаменного списка РГБ. ОИДР. № 171, 2-я половина XIII века) древнерусский толковый перевод Книги Песни Песней. Около 1/3 рукописи Изборника (листы 64 об.- 124) занимают выборки из Псалтири с толкованиями Псевдо-Афанасия Александрийского (пресв. Исихия Иерусалимского). При составлении Изборника также были использованы толкования на Книгу Екклесиаста, Евангелие Толковое архиепископа Феофилакта Болгарского (Евангелие от Матфея ), и Толковый Апостол (все в древнейшем, вероятно древнерусском, переводе). Наличие в Изборнике последних указанных переводов, а также толкований митрополита Никиты Ираклийского позволяет связать создание этого сборника с Русью XII века. В Изборник включены также антииудейский полемический текст «Речи к жидовину о вочеловечении Сына Божия», извлечения из бесед святителя Иоанна Златоуста на Евангелие и на Апостол, отрывки из Бесед (гомилий) святителя Григория Великого на Евангелие и ряд др. фрагментов сочинений толкового характера. Присутствуют в Изборнике и лексикографические памятники - «А се имена жидовьская, русьскы толкована» и «О именах, глаголемых жидовьскым языком, сказано».

В литературе обоснованно предполагается опосредованная (вероятно, на уровне протографа) связь Изборника с литературным творчеством митрополита Климента Смолятича , который в послании к пресвятому Фоме использовал многие входящие в сборник тексты почти в таком же объеме. Изборник отразился в ряде русских компиляций толковых текстов XV-XVII веков. Из рукописей, прямо или опосредованно связанных с Изборником, наибольший интерес представляет самая ранняя, до сих пор не исследованная «Книга Кааф» (переписана в 1414-1415 году в Кашине; ГИМ. Муз. № 4034).

Издания:

Wątróbska H. The Izbornik of the XIII cent. (Cod. Leningrad, GPB, Q.p.I.18). Nijmegen, 1987

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