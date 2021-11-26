ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ - персонаж русских былин.

Стар­ший из трёх на­зва­ных брать­ев-бо­га­ты­рей (на­ря­ду с До­б­ры­ней Ни­ки­ти­чем и Алё­шей По­по­ви­чем), кре­сть­ян­ский сын, вы­хо­дец из Северо-Восточной Ру­си, прие­хав­ший на служ­бу в Ки­ев ко дво­ру князя Вла­ди­ми­ра Крас­ное Сол­ныш­ко; воз­гла­вил ох­ра­ну и обо­ро­ну Древ­ней Ру­си; оли­це­тво­ря­ет во­ин­ское мо­гу­ще­ст­во древнерусского го­су­дар­ст­ва.

Об­раз Ильи Муромца встре­ча­ет­ся во мно­гих бы­ли­нах XII-XVI веков: «Ис­це­ле­ние Ильи Му­ром­ца», «Илья Му­ро­мец и Со­ло­вей-раз­бой­ник», «Илья Му­ро­мец и Идо­ли­ще по­га­ное», «Илья Му­ро­мец и Ка­лин-царь» и др.

Илья Муромец - «мо­гу­чий, спо­кой­ный, важ­ный и ти­хий об­раз», пред­ста­ёт как «пол­ное и ве­ли­кое со­че­та­ние си­лы ду­хов­ной и те­лес­ной» ( К. С. Ак­саков ), во­пло­ща­ет национальные ка­че­ст­ва русского на­ро­да. В бы­ли­нах об Илье Муромце наи­бо­лее пол­но раз­ра­бо­та­на ге­рои­ко-пат­рио­тическая те­ма и вы­ра­же­но стрем­ле­ние к объ­е­ди­не­нию раз­роз­нен­ных русских зе­мель.

Воз­мож­ным ис­то­рическим про­то­ти­пом Ильи Муромца яв­ля­ет­ся святой преподобный Илия Му­ро­мец Пе­чер­ский, жив­ший около 1188 года, мо­щи ко­то­ро­го по­ко­ят­ся в Кие­во-Пе­чер­ской лав­ре. Из русского эпо­са имя Ильи Муромца про­ник­ло в германские са­ги XIII века [где он упо­ми­на­ет­ся как Рус­ский Илья (Ilias von Riuzen)].

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)