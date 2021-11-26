ГУСЛИ
ГУСЛИ - русский струнный щипковый инструмент типа цитры.
Название встречается в письменных памятниках с XI века. Фрагменты Гуслей XI-XIV веков найдены на территории Новгорода, изображения инструмента на ритуальных русальных браслетах XII-XIII веков - в Старой Рязани и Киеве. Гусли архаического вида - крыловидные - имеют плоский продолговатый долблёный корпус, вдоль и параллельно лицевой плоскости веерообразно натянуты струны; название дано по «открылку» (часть лицевой плоскости, выступающая за ряд колков). Однотипные и родственные инструменты: финский и карелский кантеле, эстонский каннель, латышский коклес, литовский канклес. К XIV веку сформировались шлемовидные Гусли с трапециевидным клеёным корпусом, струны натянуты параллельно основанию. Гусли - инструмент светской профессиональной и народной бытовой и праздничной культуры, носителями которой были главным образом скоморохи - гусельники, гусельщики, гудцы. Основа традиционного репертуара - плясовые наигрыши и наигрыши «под песни». Предположительно в прошлом игра на Гуслях сопровождала исполнение эпоса. В XVI-XVII веках гусельники наряду с другими музыкантами содержались в государевой Потешной палате. Гонения на скоморохов (середина XVII века) привели к постепенному исчезновению гусельной традиции в Центральной России. До конца XX века крыловидные Гусли сохранились лишь локально в Псковской и Новгородской областях, шлемовидные - у народов Поволжья.
В XVIII-XIX веках в городском и помещичьем быту использовались т. н. прямоугольные, или столообразные, Гусли с певучим протяжённым звуком, диатонической, а затем и хроматической настройкой - своеобразный аналог западноевропейских клавишных инструментов. С конца XIX века по инициативе В.В. Андреева, Н.И. Привалова и др. предпринимались попытки усовершенствования разных видов Гуслей, были сконструированы т. н. звончатые Гусли (совмещают признаки крыловидных и шлемовидных) и клавишные Гусли (на основе прямоугольных). Все они в разное время были введены в состав Великорусского оркестра и продолжают использоваться в концертной практике гусляров (преимущественно в ансамблях и оркестрах русских народных инструментов).
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)