ЕВАНГЕЛИЕ

ЕВА́НГЕЛИЕ. В хри­сти­ан­ст­ве, про­по­ведь Ии­су­са Хри­ста о на­сту­п­ле­нии Цар­ст­ва Бо­жия и про­по­ведь апо­сто­лов о спа­си­тель­ном дей­ст­вии Бо­га че­рез Мес­сию; об­щее на­име­но­ва­ние ис­то­рий (из­на­чаль­но уст­ных) о зем­ном слу­же­нии, Кре­ст­ной смер­ти и Вос­кре­се­нии Ии­су­са Хри­ста, на ос­но­ва­нии ко­то­рых был вы­ра­бо­тан од­но­именный литературный жанр.

Со 2 в. тер­мин «Е.» упот­реб­ля­ет­ся в уз­ком смыс­ле по от­но­ше­нию к че­ты­рём ка­но­ни­че­ским Е. (от Мат­фея , от Мар­ка , от Лу­ки , от Ио­ан­на; см. Еван­ге­ли­сты ), по древ­ней тра­ди­ции вы­де­ляе­мым из со­ста­ва Но­во­го За­ве­та в осо­бую кни­гу для бо­го­слу­жеб­но­го упо­треб­ле­ния ( Чет­ве­ро­еван­ге­лие ).

У др.-греч. ав­то­ров, на­чи­ная с Го­ме­ра , сло­во «Е.» оз­на­ча­ло «на­гра­ду за бла­гую весть» или «из­вес­тие о по­бе­де». В та­ком же зна­че­нии оно упот­реб­ля­ет­ся в пе­ре­во­де книг Вет­хо­го За­ве­та на греч. яз. (Сеп­туа­гин­те; см. Биб­лия) – все­гда во мно­же­ст­вен­ном чис­ле или в жен­ском ро­де и во всех слу­ча­ях без ре­лиг. на­пол­не­ния. В рим. прак­ти­ке куль­та им­пе­ра­то­ров «Е.» на­зы­ва­лась уст­ная весть о ро­ж­де­нии на­след­ни­ка или всту­п­ле­нии им­пе­ра­то­ра на пре­стол.

Сло­во «Е.», ве­ро­ят­но, ис­поль­зо­ва­ли Сам Ии­сус Хри­стос и Его пер­вые уче­ни­ки в свя­зи с ис­пол­не­ни­ем вет­хо­за­вет­ных про­ро­честв о спа­се­нии и во­ца­ре­нии Бо­га (Ис. 40:9, 52:7, 61:1; Ио­ил. 2:32 и др.).

В хри­сти­ан­ском смыс­ле са­мое ран­нее упот­реб­ле­ние сло­ва «Е.» за­фик­си­ро­ва­но в По­сла­ни­ях ап. Пав­ла (напр.: 1 Кор. 9:14, 15:1; Флп. 4:15; Рим. 1:1), а так­же в Е. от Мат­фея и от Мар­ка (напр.: Мк. 1:1, 14–15; Мф. 4:23; у Лу­ки оно встре­ча­ет­ся толь­ко в гла­голь­ной фор­ме; у Ио­ан­на не упот­реб­ля­ет­ся, в ка­че­ст­ве си­но­ни­мов ис­поль­зу­ют­ся сло­ва «жизнь» или «веч­ная жизнь»).

У Мар­ка «Е.» впер­вые на­зы­ва­ет­ся письм. про­воз­ве­стие об Ии­су­се Хри­сте. Со­глас­но ап. Пав­лу, Е. не толь­ко го­во­рит о спа­се­нии, но и са­мо об­ла­да­ет спа­си­тель­ной си­лой, пре­об­ра­жаю­щей жизнь.

В цер­ков­ном пре­да­нии под­чёр­ки­ва­ет­ся, что Е. од­но, хо­тя при­ни­мае­мых Цер­ко­вью тек­стов че­ты­ре. Эта мысль вы­ра­жа­ет­ся и в за­гла­вии ка­но­ни­че­ских Е., в ко­то­рых пе­ред име­на­ми еван­ге­ли­стов ис­поль­зу­ет­ся греч. пред­лог ϰατά (букв. – по, в вер­сии; в слав. тра­ди­ции – «от», из-за ввод­ной фра­зы при чте­нии за бо­го­слу­же­ни­ем), под­чёр­ки­ваю­щий, что они не яв­ля­ют­ся ав­то­ра­ми тек­ста в обыч­ном смыс­ле сло­ва, а пе­ре­да­ют Бла­гую весть от Бо­га, яв­ляю­ще­го­ся ис­тин­ным ав­то­ром. В са­мых древ­них ру­ко­пи­сях име­на еван­ге­ли­стов не ука­за­ны во­все (впер­вые они по­яв­ля­ют­ся в сви­де­тель­ст­вах хри­сти­ан­ских пи­са­те­лей 2 в.).

Три Е. (от Мат­фея, от Мар­ка и от Лу­ки), имею­щие мно­же­ст­во об­щих мест и сход­ный по­ря­док из­ло­же­ния со­бы­тий, на­зы­ва­ют­ся си­ноп­ти­че­ски­ми (от греч. σύnoψις – об­щий об­зор, взгляд). Они – древ­ней­шие из всех Е. и об­ла­да­ют апо­столь­ским ав­то­ри­те­том (счи­та­ет­ся, что Марк и Лу­ка вос­про­из­ве­ли про­по­ве­ди апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла, а Мат­фей и Ио­анн из­ло­жи­ли всё как оче­вид­цы).

Совр. нау­кой эти Е. рас­смат­ри­ва­ют­ся как ис­то­ри­че­ски дос­то­вер­ные опи­са­ния жиз­ни и уче­ния Ии­су­са из На­за­ре­та. Од­на­ко точ­ные да­ты их со­став­ле­ния не­из­вест­ны. Боль­шин­ст­во учё­ных да­ти­ру­ют си­ноп­ти­че­ские Е. вре­ме­нем ли­бо не­за­дол­го до на­ча­ла иу­дей­ско­го вос­ста­ния про­тив Ри­ма (66–73) (кон­сер­ва­тивные учё­ные), ли­бо 70–80-ми гг. 1 в. (уме­рен­но ли­бе­раль­ные учё­ные). Е. от Иоан­на обыч­но да­ти­ру­ет­ся кон. 1 в.

Сте­пень и ха­рак­тер сход­ст­ва у трёх Е. по­зво­ля­ют го­во­рить об их лит. за­ви­си­мо­сти друг от дру­га. Но во­прос о том, ка­кое из Е. бы­ло со­став­ле­но пер­вым, до сих пор не по­лу­чил од­но­знач­но­го ре­ше­ния.

В цер­ков­ном пре­да­нии, вос­хо­дя­щем ко 2 в., пер­вым на­зы­ва­ет­ся Е. от Мат­фея, ко­то­рый на­пи­сал его на евр. язы­ке. В совр. биб­леи­сти­ке боль­шин­ст­во учё­ных при­зна­ёт при­ори­тет Е. от Мар­ка. Мн. ис­сле­до­ва­те­ли под­дер­жи­ва­ют ги­по­те­зу ис­поль­зо­ва­ния Мат­фе­ем и Лу­кой , по­ми­мо Мар­ка, ещё од­но­го тек­ста, ко­то­рый при­ня­то на­зы­вать Q (от нем. Qu­el­le – ис­точ­ник).

По­ми­мо ка­но­ни­че­ских, из­вест­но мно­же­ст­во апок­ри­фи­че­ских Е., в ко­то­рых со­дер­жат­ся сло­ва и от­кро­ве­ния, яко­бы при­над­ле­жа­щие Ии­су­су Хри­сту, а так­же фан­та­стич. рас­ска­зы о Его дет­ст­ве и слу­же­нии. Их дос­то­вер­ность от­вер­га­ет­ся как Цер­ко­вью, так и совр. нау­кой, хо­тя су­ще­ст­во­ва­ние не­за­ви­си­мо пе­ре­да­вае­мых из­ре­че­ний Ии­су­са Хри­ста (т. н. аг­ра­фа) при­зна­ёт­ся все­ми, в т. ч. и в со­ста­ве этих Еван­ге­лий.

Автор статьи: А. А. Тка­чен­ко.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)