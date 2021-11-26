ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ
ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ - инокиня, основательница и первая игуменья Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря, святая Русской православной церкви.
Дочь полоцкого князя Георгия (младшего сына Всеслава Брячиславича) и княгини Софии (дочери Владимира Всеволодовича Мономаха). В 12-летнем возрасте приняла монашество с именем Евфросиния и подвизалась первоначально при полоцком Софийском соборе в скриптории, занимаясь там переписыванием книг, около 1125 года переселилась в загородную резиденцию полоцких епископов, располагавшуюся близ Полоцка, на Сельце, где основала Спасо-Евфросиниевский женский монастырь (1128) с каменной церковью Всемилостивого Спаса (сохранилась до наших дней) - жемчужиной полоцкой архитектурной школы, возведённой на месте находившейся там ранее одноименной деревянной церкви, метохии Святой Софии Полоцкой. В 1161 году в церковь Всемилостивого Спаса основанной Евфросинией Полоцкой обители был перенесён изготовленный ювелиром Лазарем Богшей богато украшенный золотом и драгоценными камнями крест-ковчежец, известный как Евфросинии Полоцкой крест. Около 1155 года неподалёку от Спасской женской обители преподобной Евфросинией Полоцкой был возведён каменный храм в честь Пресвятой Богородицы и основан мужской монастырь (разрушен в конце XVI века). В то же время у патриарха Константинопольского Луки Хрисоверга (1157-1169/70) Евфросинией Полоцкой была испрошена икона Богородицы Одигитрии Эфесской (в XIII веке образ был дан в благословение на брак князю Александру Ярославичу Невскому с полоцкой княжной Александрой Брячиславовной и перенесён в собор города Торопец; ныне более поздний список с этой иконы находится в фондах Русского музея в Санкт-Петербурге). По прибытии в Полоцк икона была поставлена в церковь Всемилостивого Спаса. В 1173 году вместе с сестрой Евпраксией и братом Давидом Евфросиния Полоцкая совершила паломничество в Иерусалим, где скончалась в мае 1173 года и была погребена в монастыре преподобного Феодосия Великого, расположенном на пути из Иерусалима в Вифлеем, при паперти монастырской церкви Пресвятой Богородицы.
Евфросиния Полоцкая почитается как святая с XII века. В 1187 году мощи Евфросинии Полоцкой были перенесены в Киев и до начала XX века пребывали в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. В 1910 году торжественно перенесены в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь. В 1921-1922 годах мощи Евфросинии Полоцкой были вскрыты и отправлены на атеистическую выставку в Москву, откуда позднее были перевезены в Витебский краеведческий музей. В 1928 году Спасо-Евфросиниевский женский монастырь был закрыт. Лишь к 1943 году в нём вновь возобновилась иноческая жизнь. В октябре 1943 года из Витебска в обитель были возвращены мощи преподобной Евфросинии Полоцкой, пребывающие там и поныне, в Спасо-Преображенском храме. День памяти Евфросинии Полоцкой - 23 мая (5 июня), а также в Соборе Белорусских святых (3-я неделя по Пятидесятнице).