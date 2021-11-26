ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ

ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ - инокиня, основательница и первая игуменья Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря, святая Русской православной церкви.

Дочь по­лоц­ко­го князя Ге­ор­гия (млад­ше­го сы­на Все­сла­ва Бря­чи­сла­ви­ча) и княгини Со­фии (до­че­ри Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха). В 12-лет­нем воз­рас­те при­ня­ла мо­на­ше­ст­во с име­нем Ев­фро­си­ния и под­ви­за­лась пер­во­на­чаль­но при по­лоц­ком Со­фий­ском со­бо­ре в скрип­то­рии, за­ни­ма­ясь там пе­ре­пи­сы­ва­ни­ем книг, около 1125 года пе­ре­се­ли­лась в за­го­род­ную ре­зи­ден­цию по­лоц­ких епи­ско­пов, рас­по­ла­гав­шую­ся близ По­лоц­ка, на Сель­це, где ос­но­ва­ла Спа­со-Ев­фро­си­ни­ев­ский жен­ский монастырь (1128) с ка­мен­ной церковью Все­ми­ло­сти­во­го Спа­са (со­хра­ни­лась до на­ших дней) - жем­чу­жи­ной по­лоц­кой ар­хитектурной шко­лы, воз­ве­дён­ной на мес­те на­хо­див­шей­ся там ра­нее од­но­именной де­ревянной церк­ви, ме­то­хии Святой Со­фии По­лоц­кой. В 1161 году в церковь Все­ми­ло­сти­во­го Спа­са ос­но­ван­ной Евфросинией Полоцкой оби­те­ли был пе­ре­не­сён из­го­тов­лен­ный юве­ли­ром Ла­за­рем Бог­шей бо­га­то ук­ра­шен­ный зо­ло­том и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми крест-ков­че­жец, из­вест­ный как Ев­фро­си­нии По­лоц­кой крест. Около 1155 года не­по­да­лё­ку от Спас­ской жен­ской оби­те­ли преподобной Евфросинией Полоцкой был воз­ве­дён ка­мен­ный храм в честь Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы и ос­но­ван муж­ской мо­на­стырь (раз­ру­шен в конце XVI века). В то же вре­мя у пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Лу­ки Хри­со­вер­га (1157-1169/70) Евфросинией Полоцкой бы­ла ис­про­ше­на ико­на Бо­го­ро­ди­цы Оди­гит­рии Эфес­ской (в XIII веке об­раз был дан в бла­го­сло­ве­ние на брак князю Алек­сан­д­ру Яро­сла­ви­чу Нев­ско­му с по­лоц­кой княж­ной Алек­сан­д­рой Бря­чи­сла­вов­ной и пе­ре­не­сён в со­бор города То­ро­пец; ны­не бо­лее позд­ний спи­сок с этой ико­ны на­хо­дит­ся в фон­дах Русского му­зея в Санкт-Пе­тер­бур­ге). По при­бы­тии в По­лоцк ико­на бы­ла по­став­ле­на в церковь Все­ми­ло­сти­во­го Спа­са. В 1173 году вме­сте с се­ст­рой Ев­прак­си­ей и бра­том Да­ви­дом Евфросиния Полоцкая со­вер­ши­ла па­лом­ни­че­ст­во в Ие­ру­са­лим, где скон­ча­лась в мае 1173 года и бы­ла по­гре­бе­на в монастыре преподобного Фео­до­сия Ве­ли­ко­го, рас­по­ло­жен­ном на пу­ти из Ие­ру­са­ли­ма в Виф­ле­ем, при па­пер­ти мо­на­стыр­ской церкви Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы.

Евфросиния Полоцкая по­чи­та­ет­ся как свя­тая с XII века. В 1187 году мо­щи Евфросинии Полоцкой бы­ли пе­ре­не­се­ны в Ки­ев и до начала XX века пре­бы­ва­ли в Даль­них пе­ще­рах Кие­во-Пе­чер­ской лав­ры. В 1910 году тор­же­ст­вен­но пе­ре­не­се­ны в По­лоц­кий Спа­со-Ев­фро­си­ни­ев­ский монастырь. В 1921-1922 годах мо­щи Евфросинии Полоцкой бы­ли вскры­ты и от­прав­ле­ны на атеи­стическую вы­став­ку в Мо­ск­ву, от­ку­да позд­нее бы­ли пе­ре­ве­зе­ны в Ви­теб­ский крае­ведческий му­зей. В 1928 году Спа­со-Ев­фро­си­ни­ев­ский жен­ский монастырь был за­крыт. Лишь к 1943 году в нём вновь во­зоб­но­ви­лась ино­чес­кая жизнь. В октябре 1943 года из Ви­теб­ска в оби­тель бы­ли воз­вра­ще­ны мо­щи преподобной Евфросинии Полоцкой, пре­бы­ваю­щие там и по­ны­не, в Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском хра­ме. День па­мя­ти Евфросинии Полоцкой - 23 мая (5 ию­ня), а так­же в Со­бо­ре Бе­ло­рус­ских свя­тых (3-я не­де­ля по Пя­ти­де­сят­ни­це).