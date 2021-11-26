ДОМОВОЙ
ДОМОВОЙ - в восточнославянской мифологии дух дома.
Представлялся как небольшой старик с лицом, заросшим волосами. От доброжелательного или враждебного отношения домового зависело благополучие в доме и здоровье скота.
Обряды, относящиеся к домовому, восходили к культу «скотьего бога» Велеса, а с его исчезновением перенесены на домового. По обычаю при переезде в новый дом совершался особый ритуал, чтобы домовой переехал вместе с хозяевами, которым в противном случае грозили беды.
Различались два вида домовых: доможил (жил в доме, обычно в углу за печью, куда бросали мусор, чтобы «домовой не перевёлся»); и дворовый, мучавший, по поверьям, животных. Считалось, что домовым мог стать человек, умерший без причастия.