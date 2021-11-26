ДОМОВОЙ

ДОМОВОЙ​ - в восточнославянской мифологии дух дома.

Пред­став­лял­ся как не­боль­шой ста­рик с ли­цом, за­рос­шим во­ло­са­ми. От доб­ро­же­ла­тель­но­го или вра­ж­деб­но­го от­но­ше­ния домового за­ви­се­ло бла­го­по­лу­чие в до­ме и здо­ро­вье ско­та.

Об­ря­ды, от­но­ся­щие­ся к домовому, вос­хо­ди­ли к куль­ту «скоть­е­го бо­га» Ве­ле­са, а с его ис­чез­но­ве­ни­ем пе­ре­не­се­ны на домового. По обы­чаю при пе­ре­ез­де в но­вый дом со­вер­шал­ся осо­бый ри­ту­ал, что­бы домовой пе­ре­ехал вме­сте с хо­зяе­ва­ми, ко­то­рым в про­тив­ном слу­чае гро­зи­ли бе­ды.

Раз­ли­ча­лись два ви­да домовых: до­мо­жил (жил в до­ме, обыч­но в уг­лу за пе­чью, ку­да бро­са­ли му­сор, что­бы «до­мо­вой не пе­ре­вёл­ся»); и дво­ро­вый, му­чав­ший, по по­верь­ям, жи­вот­ных. Счи­та­лось, что домовым мог стать че­ло­век, умер­ший без при­час­тия.

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