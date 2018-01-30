Домовой – какой он на самом деле? Пожалуй, один из самых популярных славянских мифологических персонажей – домовой. Именно о нем наше сегодняшнее повествование. Наши предки представляли домового в виде человека, который был на одно лицо с хозяином дома, а потому иногда его самого называли хозяином. Обычно домовой предстает в образе деда. Но существуют поверья, согласно которым чем старше домовой, тем он моложе выглядит, и наоборот. Так или иначе, он волосат, мохнат или носит меховую шубку, а руки и ноги его покрыты шерстью. Место обитания домового – печь или подпечье, но иногда лапоть, специально повешенный на печь, или другое место, которое домовой облюбует. Домовой – это достаточно проказливое...

Пожалуй, один из самых популярных славянских мифологических персонажей – домовой. Именно о нем наше сегодняшнее повествование.

Наши предки представляли домового в виде человека, который был на одно лицо с хозяином дома, а потому иногда его самого называли хозяином. Обычно домовой предстает в образе деда. Но существуют поверья, согласно которым чем старше домовой, тем он моложе выглядит, и наоборот. Так или иначе, он волосат, мохнат или носит меховую шубку, а руки и ноги его покрыты шерстью. Место обитания домового – печь или подпечье, но иногда лапоть, специально повешенный на печь, или другое место, которое домовой облюбует.

Домовой – это достаточно проказливое существо, способное зло шутить. В сельских и городских быличках описываются схожие или одинаковые элементы поведения домового. При этом домовой прибавляет к рачительности обитателей дома помощь, а к лени – беду, что отражает старинную веру в помощь умерших предков, которую те оказывают живым родичам. Отсюда и связь домового с печью, поскольку в древности верили, что душа покойного может попасть в дом через дымоход.

Домовой охранял дом от проникновения в него опасных для человека духов: навий, леших, русалок и прочих. Если в семье был разлад и ссоры, домовой ослабевал, а если благополучие, то его магическая сила увеличивалась. Хотя домовой мог наказать обитателей дома или зло над ними подшутить, он не был опасен для жизни человека.

Совершенно особенно домовой относился к домашнему скоту. Он обладал властью над здоровьем и жизнью новорожденных домашних животных. Если лошадь ему не понравилась, пришлась «не ко двору», он мог ее ночью загонять так, что на утро скотина была вся взмыленная и уставшая, с запутанными в колтуны гривой и хвостом. Если лошадь понравилась домовому, он мог заплести ей косы, вплести в них ленточки. Расплетать их было нельзя, чтобы не разозлить домового. Домовой мог сделать обильным удой у коров, а мог и лишить их молока. Поэтому хозяин дома старался приобретать скотину той масти, которая была бы «ко двору».

Кстати, народное сознание населяло подобными обитателями не только дом, но и придомовые пространства с постройками. На Русском Севере, например, существовали поверья, согласно которым за двором следит дворовой, за скотиной – скотник и кутной бог и т. д. Баня являлась местом встречи с потусторонним миром, в ней гадали, а гадание – дело страшное. В бане обитал банник – тоже персонифицированная функция домового.

Правда, банник – злой. Такое отношение к бане связано с тем, что там не вешались иконы и она была местом очищения от грязи, то есть от всего нечистого. Чтобы умилостивить банника, ему в жертву приносили черную курицу, оставляли мыло и веник после мытья.

Ну а вообще, домовой на разных территориях воспринимался по-разному. Для северорусских поверий характерно отношение к домовому как к настоящему главе рода. В Белоруссии в качестве домового почитался уж, поселившийся во дворе или под печью. Его называли господариком, кормили молоком и – поскольку ужа боятся мыши – почитали как хранителя посевного зерна. А вот на востоке Украины его воспринимали как капризного вредителя, нежели как помощника. Более того, в некоторых быличках утверждается, что домовой – это «неправильный» покойник или проживший грешную жизнь член семьи, который в наказание был отправлен Богом служить домочадцам.