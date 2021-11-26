ДОБРИЛОВО ЕВАНГЕЛИЕ

ДОБРИЛОВО ЕВАНГЕЛИЕ - апракос полный, один из немногих, точно датированных памятников древнерусского (и в целом славянского кириллического) книгописания и книжной иллюминации второй половины XII века.

Написано в 1164 году диаконом церкви святых Апостолов Константином, «а мирьскы Добрило», для священника церкви Иоанна Предтечи Симеона. Д. Е. представляет собой пергаменный кодекс из 270 листов размером 24,5×19,7 сантиметров написано уставом в два столбца.

В научной литературе практически общепризнано южнорусское (с большой степенью вероятности галицко-волынское) происхождение кодекса (Малкова. 1963 год; Тихомиров. 1965 год. С. 123-124). Встречающееся в работах XIX - начала XX века мнение о новгородском происхождении рукописи (обзор мнений смотрите: Там же. С. 124-125) основано на факте безусловного существования в Новгороде в XII веке храмов, посвященных святым апостолам и святому Иоанну Предтече, и на якобы исключительно северорусской форме мирского имени писца, однако эта точкк зрения не подтверждается данными орфографии.

Кодекс целиком (за исключением нескольких киноварных заголовков) написан одним писцом - Добрилом, который был, очевидно, профессиональным каллиграфом. В позднейшее время текст, затертый от регулярного использования, был наведен (со значительным искажением букв) более чем на 30 страницах. «Выходная» запись писца на листе 270 сильно пострадала от того, что длительное время лист был приклеен к бумаге, в XIX веке лист подвергся воздействию реактива, примененного для прочтения записи. В типологическом отношении Добрилово Евангелие принадлежит к мстиславовскому классу того же типа полноапракосного Евангелия (Жуковская Л. П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976 год. С. 286).

Рукопись украшена 4 полихромными миниатюрами с изображениями пишущих евангелистов, помещенных в интерьере увенчанных крестом однокупольных храмов, на кровлях которых сидят павлины. «Простоватые миниатюры» Добрилова Евангелия «несут на себе особую прелесть широкого рисунка и свободного письма провинциального мастера» (Попова. 2003 год. С. 266). Судя по надписям на миниатюрах, их выполнял специально приглашенный художник. Добрилово Евангелие также украшают киноварные заставки жгутового плетения, многочисленные инициалы тератологического стиля и плетеные, с элементами тератологии.

История бытования Добрилова Евангелия до его приобретения графом Н. П. Румянцевым в 1822 году в Гомеле прослеживается фрагментарно. Согласно записи на листе 2, в 1572-1573 (7081) году рукопись была вложена царем Иоанном IV Васильевичем в пустыне во имя архидиакона Стефана, местонахождение которой надежно не устанавливается; наиболее вероятно, что речь идет о псковском Стефановском в Лугу монастыре (Тихомиров. 1965 год. С. 120. Примечание 6; Зверинский. Т. 3. С. 179. № 2095).

Иллюстрация:

Евангелие от Луки. Миниатюра из Добрилова Евангелия. 1164 г. (РГБ. Рум. № 103. Л. 106). Архив ПЭ.

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