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Лекция: Государь всея Руси и Европа: куда и зачем ездили послы Ивана III?

Лектор: Татьяна Александровна Матасова, Кандидат исторических наук Исторического факультета МГУ им. Ломоносова, тема диссертации: "Русско-итальянские отношения в политике и культуре Московской Руси середины XV – первой трети XVI в."

Речь пойдет об эпохе Ивана III, а конкретнее, о том, как в его царствование была устроена посольская служба, которая отвечала за сношения со странами Западной Европы. Куда ездили послы Ивана III? Какие задачи перед ними ставил царь и с какими трудностями им приходилось сталкиваться? И кем вообще были послы того времени? На все эти вопросы Татьяна Александровна Матасова ответит во время лекции.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.