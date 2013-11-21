Судебник 1497 года Издан «Судебник», свод законов для всей страны. Введение «Юрьева дня» - ограничение крестьянских переходов.

После завершения создания единого Московского государства возникла необходимость создания единого юридического документа. В Судебнике 1497 года были закреплены преступления против государства, защищены права вотчинников, устанавливались четкие сроки перехода крестьян от одного собственника к другому. Датой был выбран Юрьев день, удобное время перехода сельских работников для наименьшего ущерба сельскому хозяйству.

О ХРИСТИАНСКОМ ОТКАЗЕ (ЮРЬЕВ ДЕНЬ)

57. О ХРИСТИАНСКОМ ОТКАЗЕ. А христианам отказыватися из волости, ис села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые платят в полех за двор рубль, а в лесех полтина. А которой христианин поживет за ким год, да пойдет прочь, и он платит четверть двора, а два года поживет да поидеть прочь, и он полдвора платит; а три годы поживет, а пойдет прочь, и он платит три четверти двора; а четыре года поживет, и он весь двор платит.

Полный текст Судебника

Ст.57. О переходе крестьян. Крестьянам разрешается переходить их волости в волость, из села в село лишь в течение одного срока в году: за неделю до осеннего Юрьева дня (26 ноября) и в течение недели после осеннего Юрьева дня. За пользование двором крестьяне платят в степной полосе рубль, а в лесной - полтину. Если крестьянин проживет у господина год, то при уходе он платит четверть стоимости двора, если два года - половину стоимости двора, три года - три четверти, а за четыре года он уплачивает стоимость всего двора.

Судебник 1497 г. о крестьянах и холопах

ТЕНДЕНЦИЯ УЖЕСТОЧЕНИЯ

В истории отечественного права неоднократно менялся подход законодателя к определению самого понятия наказания и тяжести уголовной ответственности: период ужесточения наказаний сменялся смягчением и наоборот. С XV в., с Псковской Судной грамоты и Судебника 1497 г. очевидна новая волна ужесточения уголовной ответственности. Эта тенденция продолжала действовать в период XVI-XVII вв., постепенно набирая силу, и достигла своего наивысшего пика в первой половине XVIII в. После этого, начиная с правления Елизаветы и Екатерины II, стала набирать силу обратная тенденция смягчения наказаний, также распространившаяся на длительный период. В Судебнике 1497 г. эта тенденция ужесточения выразилась в изменении системы наказаний, в появлении новых их видов, а также в расширении сферы действия смертной казни.

В нормативно-правовых актах, предшествовавших принятию Судебника, нет единства относительно трактовки смертной казни. Двинская уставная грамота 1397 года впервые в российском законодательстве вводит этот вид наказаний: «…а татя впервые продати противу поличного; а вдругие уличат, продадут его не жалуя; а уличат втретьие, ино повесити…». Однако ни Московская запись о душегубстве, ни Белозерская уставная грамота 1488 года не упоминают смертную казнь, указывая только штрафы.

Попрядухина И.В. Система наказаний по Судебнику 1497 года

РАНЬШЕ, ЧЕМ В АНГЛИИ И ФРАНЦИИ

Судебником не исчерпывалось все законодательство. Нормы церковного суда записаны были в Кормчей и княжеских уставах (Владимира и Ярослава). Да и Русская Правда все время находилась в поле зрения юристов, поскольку многие ее нормы сохраняли действенность и использовались в текущем судопроизводстве. О жизненности института «сочения следа» (по нормам ст. 77 Пространной Правды) даже в XVII в. писал В. Г. Гейман. Большой интерес к Русской Правде проявился и в том, что ее текст часто переписывался (вместе с другими законодательными актами) именно в изучаемое время. Так, около 25 списков Пространной Правды датируется XIII-XV вв., причем 15 из них падают на конец XV в., когда в Москве происходили кодификационные работы. Нормы важнейшего законодательного памятника Древней Руси интересовали юристов не только как источник для создания общерусского законодательного кодекса, но и как материал для практического судопроизводства.

Создание Судебника 1497 г. - заметная веха в истории русского законодательства. В ряде стран Европы (в том числе в Англии и Франции) общегосударственных кодексов еще не существовало. Именно поэтому имперский посол С. Герберштейн, побывавший в начале XVI в. в Москве, перевел на латинский язык значительную часть Судебника. Он представлял большой интерес для немецких юристов, составивших только в 1532 г. общегерманский свод законов.

А.А. Зимин. Россия на рубеже XV-XVI столетий (Очерки социально-политической истории). М., 1982

В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

Первое упоминание о Судебнике 1497 года имеется в Записках о Московии австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна, бывшего послом императора Максимилиана I при дворе Василия III. Опубликованные в 1556 году в Базеле на латинском языке, эти записки раскрывали содержание лишь первых статей Судебника (3—7, 9—16) о порядке решения споров при помощи судебного поединка и наказаниях за разного рода преступления.

Рукопись Судебника 1497 года была обнаружена в 1817 году П.М. Строевым и опубликована им совместно с К.Ф. Калайдовичем в 1819 году. Она остается до сих пор единственным известным списком Судебника и хранится в фонде Государственного древлехранилища Центрального государственного архива древних актов в Москве.

Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т.2 : Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства/ Под общ.ред. О.И.Чистякова. М., 1985