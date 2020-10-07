Стояние на Угре: почему Орда оставила Русь без боя? Владычество татаро-монголов на Руси длилось более двух веков. Конец ему положило правление Ивана III, которому в ноябре 2017 года в Калуге Российское военно-историческое общество установило памятник. Именно Иван III разбил татар в сражении под Алексином в 1472 году и первым из русских князей отказался выплачивать дань. Поведение русского князя возмутило главу Орды, хана Ахмата, но ситуация окончательно обострилась только осенью 1480 года. Так и не дождавшись денег от Московского княжества, хан двинул войска в сторону Оки. К тому моменту Орда была гораздо слабее, чем в начале установления ига, однако Ахмат рассчитывал на силы союзников – в частности, он ожидал подкрепления...

Владычество татаро-монголов на Руси длилось более двух веков. Конец ему положило правление Ивана III, которому в ноябре 2017 года в Калуге Российское военно-историческое общество установило памятник . Именно Иван III разбил татар в сражении под Алексином в 1472 году и первым из русских князей отказался выплачивать дань.

Поведение русского князя возмутило главу Орды, хана Ахмата, но ситуация окончательно обострилась только осенью 1480 года. Так и не дождавшись денег от Московского княжества, хан двинул войска в сторону Оки. К тому моменту Орда была гораздо слабее, чем в начале установления ига, однако Ахмат рассчитывал на силы союзников – в частности, он ожидал подкрепления от польско-литовского короля Казимира IV. Иван III, в свою очередь, заручился поддержкой Крымского ханства, которое противостояло татаро-монголам.

25 сентября (8 октября по старому стилю) началось знаменитое стояние на реке Угре, в ходе которого оба войска так и не предприняли решительных атак. В итоге 20 ноября обе армии приняли решение разойтись – так, практически без крови, закончилось монгольское иго на Руси.

О том, почему ни одна из сторон так и не решилась вступить в решающий бой, что побудило Ивана III изгнать татар и за что войска Ахмата отомстили Казимиру IV, «Истории.РФ» рассказал доктор исторических наук, профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ им. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Антон Горский.

Ханов на Руси называли царями

– Антон Анатольевич, в чем все-таки была главная причина конфликта Ивана III с ханом Ахматом?

– Дань татаро-монголам не выплачивалась с 1472 года, в 1476 году пошел пятый год неуплаты. Ахмат через посла потребовал личного приезда великого князя к нему в Орду. Причем такого не было с XIV века – чтобы хан таким образом вызывал к себе князя. Так что конфликт вызревал достаточно долго.

– В одном из интервью вы говорили, что Иван III был очень расчетливым и осторожным: редко устраивал военные походы, сам не шел в бой. Однако именно он решился освободить Русь от гнета Орды. Почему он все же на это решился?

– Это, конечно, был длительный процесс. С одной стороны, на это повлияло ослабление Орды, которое началось еще во второй половине XIV века. Кроме того, происходило постепенное усиление Московского княжества. Затем, после падения Византии в 1453 году, появилась идея о том, что московские правители имеют право на царское достоинство. Ханов Орды на Руси называли царями – это был более высокий титул, чем у любого князя; соответственно, считалось, что подчиняться царю для князя вполне законно. А если получалось так, что и московский правитель – тоже царь, значит, он уже равен хану. И эта идея постепенно развивалась. Ну а привели к конфликту конкретные события начала 1470-х годов, происходившие в основном вокруг Новгорода. Это был первый краткосрочный поход Ахмата на Москву, который произошел в 1472 году и оказался неудачным. После этого русские перестали выплачивать монголам дань...

Ахмат ждал, но Казимир не пришел

– Само стояние на реке Угре выглядит несколько странным: оба войска ограничились мелкими стычками, но до решающего сражения дело так и не дошло. Почему в итоге армии просто разошлись?

– Ахмат изначально рассчитывал на то, что к нему на помощь с войсками придет Казимир IV (великий князь литовский и король польский. – Прим. ред .), поэтому не торопился и ждал. Но Казимир не пришел. Татаро-монголы предприняли несколько попыток переправиться через Угру, но были отбиты, в том числе с помощью пушек. Время шло, стало холодать, и в итоге Ахмат так и не решился на какие-то активные действия.

– А Иван III?

– У русских была оборонительная тактика. Вопрос о том, чтобы напасть первыми и сокрушить противника, перед князем не стоял.

– Русь находилась под игом больше двухсот лет. И все это время, несмотря на отдельные мятежи, которые вспыхивали в разных уголках страны, каких-то крупных попыток противостоять монголам не было. Более того, большинство князей смирились с властью Орды, и их положение не казалось им обидным. Вряд ли они сами считали себя рабами, так какой же статус они имели?

– «Вассал», конечно, это западноевропейский термин, но он здесь наиболее близкий, потому что непосредственно русские земли все-таки не входили в состав Орды, у них был особый статус. То есть хан не мог какого-то русского князя поставить наместником, скажем, в какую-нибудь заволжскую провинцию Орды. Князья по-прежнему правили на Руси, находясь в зависимости от ханов. Теперь что касается статуса. Как я и говорил, хан на Руси был то же, что царь, а в Орде князей называли эмирами – это следующая стадия после членов правящего рода. Соответственно, великий князь приравнивался к главному эмиру. Князья получали ярлыки на свои княжения – в этом выражалась их зависимость и обязанность выплачивать дань и разные другие подати.

Монголы совершали походы не ради устрашения

– Многие историки не сходятся во мнении насчет влияния татаро-монгольского ига: одни считают, что власть Орды для Руси была губительной, захватчики жестоко расправлялись с русским населением, сжигали целые города и т. д.; в то же время есть те, кто считает, что монголы принесли с собой и нечто хорошее и даже подняли нашу страну на новый уровень развития. А вы какой точки зрения придерживаетесь?

– Обе эти точки зрения, конечно, крайние. Не надо забывать, что татаро-монгольское иго – это был длительный период. Одно дело XIII век, когда степень угнетения действительно была значительной.Причем,так как Русь не была единой, в разных землях ситуация отличалась: в Новгородском княжестве гнет был слабее, в Киевской Руси, напротив, он имел особенно жесткую форму – в основном в первые десятилетия ига. В XIV веке (особенно во второй половине) зависимость стала слабеть: ханы практически не вмешивались во внутренние дела русских земель. До этого вмешивались, и достаточно активно, а во второй половине XIV века сохранились только выплата дани и выдача ярлыков.

– С чем это было связано?

– В первую очередь с ослаблением Орды.

– То, как вели себя русские правители, наверное, тоже играло свою роль? Я читала, что кочевники не трогали те города, которые исправно платили им дань, и никого там не убивали, а к правившим там князьям даже относились с уважением.

– Все представления о том, что монголы постоянно совершали какие-то походы, чтобы просто устрашить население, ошибочны. Походы действительно были (особенно в XIII – начале XIV века), но они были связаны с теми или иными политическими обстоятельствами. Иногда – с борьбой внутри самой Орды, которая проецировалась на русских князей, которые ориентировались на разные силы в Орде.