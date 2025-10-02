Памятник Ивану III Первый памятник «Государю всея Руси» открыт в 2017 году в Калуге На чтение: 2 минуты

В 2017 году в Калуге был открыт первый памятник «Государю всея Руси».

Памятник, созданный по инициативе Российского военно-исторического общества, установили на центральной площади Калуги. Оттуда рукой подать до места, где в 1480 году произошло легендарное «стояние на реке Угре». То сражение позволило Русскому государству окончательно скинуть с себя оковы ордынской зависимости.

Автором идеи художественного решение стал Андрей Кончаловский. А в бронзе её воплотил скульптор Андрей Коробцов. Государь изображён припавшим на одно колено. Его права рука вытянута вперёд, а левая сжимает посох, на которой сидит орёл. Высота бронзовой фигуры Ивана III составляет 6 метров, а находится она 4,5-метровом постаменте. На монументе есть надпись: «Государь, объединивший русские земли вокруг Москвы, покончил с ордынским игом, издал свод судебных законов, построил Московский кремль, учредил герб России - двуглавого орла».

Созидатель на троне

Иван родился 22 января 1440 года и являлся сыном московского князя Василия II Тёмного. Отец рано начал приобщать наследника к государственным делам. И, чтобы подтвердить престолонаследие, Ивана стали называть великим князем, точно так же, как и Василия II. А документы составлялись от имени отца и сына. В раннем детстве Ивана обручили с Марией – дочерью тверского князя Бориса. Будущий брак носил политический характер. Женитьба Ивана и Марии должна была стать символом примирения Москвы и Твери.

Особое внимание было уделено военному воспитанию Ивана. Ему исполнилось всего 12 лет, когда он стал номинальным военачальником армии, отправившейся на штурм устюжской крепости Кокшенгу. А спустя ещё 3 года Иван уже самостоятельно командовал войском и разбил татар, которые вторглись Московские земли. В 1460 году великий князю довелось сражаться с армиями хана Ахмата.

В 1462 году Иван III вступил на престол. И он, в отличие от своих предшественников, не отправился в Орду за ярлыком на княжение. Великий князь понимал, что это могло привести к полноценному военному конфликту с ханом Ахматом, но был к этому готов.

Оказавшись на троне, Иван III начал планомерное развитие Московского княжества в различных направлениях, стремясь превратить его в полноценное государство. На пути у правителя встала оппозиция в лице князей и бояр, которые стремились оградить княжество от каких-либо реформ. Но Иван Васильевич показал себя жёстким, но очень умным человеком. Он установил определённые нормы налогов, которые собирались с населения для наместников. Затем по его распоряжению появились первые приказы, отвечавшие за разные сферы жизнедеятельности государства. На первый план Иван III выдвинул дворянство. А лояльное отношение к этому сословию он продемонстрировал законом, который позволял крестьянину лишь раз в год менять господина. Он мог совершить переход за неделю до Юрьева дня (26 ноября) и неделю после.

Что касается армии, то ставка была сделана на войско, состоящее из дворян. Кроме этого, Иван III провёл модернизацию. При нём в армии появилась артиллерия.

Военные успехи не заставили себя долго ждать. В конце 1460-х годов Иван III сумел разбить войско Казанского ханства, после чего Казань признала свою вассальную зависимость от Москвы. А уже в 1471 году был совершён поход на Великий Новгород. И закончился он полной победой Ивана Васильевича. По мирному договору Новгород потерял большую часть своих свобод. А спустя всего 7 лет и вовсе влился в состав Московской Руси.

«Государь всея Руси»

В 1467 году Иван III овдовел. И женился во второй раз спустя несколько лет. Его женой стала Софья Палеолог — племянница последнего византийского императора Константина XI, погибшего при захвате турками Константинополя.

За время правления Ивана Васильевича Московское княжество постоянно вело войны. И не только с Ордой. Государь превратился в настоящего «собирателя земли русской». При нём Москва приросла Черниговом, Стародубом, Новгородом-Северским, Брянском, Гомелем, Торопцом, Мценском и другими городами. Кроме этого Ивану III удалось на довольно продолжительное время обезопасить южные границы, заключив договор с Крымским ханством.

Сумел он и окончательно скинуть ордынские оковы. В 1476 году государь решил, что больше не стоит платить дань Орде. Конечно, Иван Васильевич понимал, что подобное решение приведёт к войне. Но он отважился на этот смелый шаг.

Летом 1480 года произошло «стояние на реке Угре». Хан Ахмат с огромным войском хотел вразумить непокорного русского великого князя, но у него не получилось. Иван III одержал победу, поставив точку в истории монголо-татарского ига на Руси.

Однако прославился Иван III Великий не только «собиранием земель» и блестящими военными успехами. В историю он вошёл ещё и как князь-созидатель. При нём, в 1497 году, появился единый законодательный кодекс — Судебник. Кроме этого, по всей стране развернулось грандиозное строительство. Именно при Иване III были возведены Успенский и Благовещенский соборы, Грановитая палата и ещё более двух десятков церквей. Для защиты от неприятелей построили крепости в Ивангороде, Белоозере, Великих Луках. А в 1497 году у Руси появился и государственный символ — двуглавый орёл.

Летом 1503 года Иван III заболел, ослеп на один глаз. Медицина того времени была бессильна. И государь решил искать помощи в монастырях. Однако вылечить великого князя оказалось невозможным. И он умер в конце октября 1505 года. Похоронили «Государя всея Руси» в Архангельском соборе Московского Кремля. А трон занял его сын Василий III.