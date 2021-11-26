ОСТРОЖСКИЙ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

ОСТРОЖСКИЙ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ - князь, военный, государственный и политический деятель Великого княжества Литовского (ВКЛ), великий гетман литовский (1497-1500, 1507-1530 годы).

Отец К.К. Острожского .

Прямых данных о происхождении и ранней истории рода князей Острожских не сохранилось, наиболее распространены версии об их происхождении от одной из ветвей Рюриковичей - туровской (Ю. Вольф и другие) или галицко-волынской (версия, восходящая к трудам М. Стрыйковского); возможно, от Гедиминовичей - потомки князя Нариманта Гедиминовича (Ю. Пузына, Н. Н. Яковенко и другие). Первый известный представитель рода - Даниил Острожский, действовавший на Волыни в середине XIV века (Острожский его потомок в 5-м поколении) и уже владевший родовым гнездом Острожских - городом Острог .

Около 1486 года Острожский начал военую службу, участвовал под руководством королевича Яна Ольбрахта в обороне Волыни и Подолья от набегов крымских татар. Впоследствии участвовал в руссско-литовской войне, за что в 1494 году получил в награду от великого князя литовского Александра Ягеллончика местечко Полонное. В 1495 году вместе с немногочисленными литовскими панами встречал в Маркове (на границе ВКЛ и Московского великого княжества) невесту великого князя Александра - великую княжну Елену Ивановну. В 1496 году один из руководителей обороны Ровенского замка во время набега сыновей крымского хана Менгли-Гирея I на Волынь. Наместник брацлавский, звенигородский и винницкий (1497-1500 годы), занимался восстановлением Брацлавского замка. В конце июля 1497 года разбил крымских татар на реке Сорока. Военные таланты Острожского способствовали тому, что великий княззь литовский Александр назначил Острожского великим гетманом литовским (не позднее 11.9.1497 года).

Острожский участвовал в русско-литовской войне 1500-1503 годов, после разгрома литовских войск в сражении на реке Ведроша (14.7.1500 года) попал в плен. Первоначально отправлен в Вологду, но не позднее 1501 года переведён на положение почетного пленника в Москву. После смерти великого князя московского Ивана III Васильевича (1505) положение Острожского изменилось: 18.10.1506 году он присягнул великому князю московскому Василию III Ивановичу, обязавшись служить только ему и его детям. Однако уже в сентябре 1507 года бежал в ВКЛ.

Великий князь литовский Сигизмунд I Старый вернул ему должность великого гетмана литовского, а вскоре назначил его старостой брацлавским, винницким и луцким, а также маршалком Волынской земли (1507-1530 годы). В янвпре 1508 года Острожский присутствовал на Сейме в Кракове, что способствовало достижению договорённости об участии польских войск в русско-литовском конфликте. Комиссар для проведения генеральных делимитаций (разграничение государств по всей длине границы) ВКЛ с Польшей (1508, 1523, 1529), в 1511, 1512 и 1523 годах сам получал право назначать комиссаров для таких мероприятий. В 1508 году во главе литовских и польских войск противодействовал отрядам восставшего князя М.Л. Глинского. В 1509 году принимал участие в войне Польши с Молдавией, с конца 1500-х годов неоднократно руководил обороной ВКЛ и Польши от набегов крымских татар, 28.4.1512 года одержал блестящую победу над ними под Ви́шневцем. Будучи православным, Острожский тем не менее был назначен каштеляном виленским (1511, вновь занимал этот пост в 1513-1522 годы), а позднее трокским воеводой (1522-1530 годы), хотя по Городельскому привилею 1413 года эти должности имели право занимать лишь католики. С началом русско-литовской войны 1512-1522 годов назначен главнокомандующим польско-литовскими войсками, которые в 1513 году и 8.9.1514 года разбили русские войска под Оршей (за успешные действия получил в награду Туров). В 1517 году совершил неудачный поход под Псков и потерпел поражение в битве с русскими войсками под Опочкой. В 1518 году участвовал во встрече и коронации польской королевы Боны Сфорцы в Кракове, что способствовало усилению польско-литовского военного сотрудничества. 2.8.1519 года потерпел поражение от войск крымского хана Мухаммед-Гирея I под Сокалем, 27.1.1527 года победил крымских татар на реке Ольшаница на Киевщине. Острожский одержал в общей сложности 64 военых победы (при 6 поражениях), в том числе 33 над крымскими татарами.

С 1522 года, будучи трокским воеводой, занимал 1-е место среди светских сановников ВКЛ и получил право пользоваться красновосковой печатью (традиционная прерогатива монарха). Это вызвало острые протесты литовских панов во главе с виленским воеводой А. Гаштольдом (получившим данную привилегию незадолго до этого в качестве компенсации за назначение Острожского трокским воеводой и желавшим остаться единственным её обладателем). Конфликт так и не был разрешён до смерти Острожского, несмотря на два вмешательства польского короля и великого князя литовского Сигизмунда I. Державец сомилишский (1523-1530 годы) и упитский (1525-1530 годы), к 1528 году Острожский являлся одним из богатейших землевладельцев ВКЛ (в его владениях жили около 41 тысячи человек). Кроме того, Сигизмунд I признал за старшим сыном Острожского - Ильёй Константиновичем (1510–19.8.1539 года) право стать брацлавским и винницким старостой после смерти отца.

Один из виднейших деятелей православия в ВКЛ. Феномен его церковной деятельности связан с тем, что с начала XV века в «Литовской земле» (территория современной Восточной Литвы и Западной Белоруссии) действовал запрет на строительство новых и ремонт старых православных церквей. По инициативе Острожского в 1511 году Сигизмунд I выдал киевскому митрополиту Иосифу II Солтану привилей, содержавший гарантии прав православной Церкви в ВКЛ и автономии церковного суда, повторённый в 1522 году для Турово-Пинской епархии. После смерти митрополита Иосифа II (1522) Сигизмунд I назначил Острожского опекуном имущества Киевской митрополии до избрания нового митрополита. Из церквей, построенных Острожским, наиболее известны: церкви Святой Троицы и Святого Николая в Вильно (обе 1514), Богоявленский собор в Остроге (1521); он также перестроил кафедральный собор Успения Пречистой Богородицы в Вильно (1511-1522 годы). Считается, что многие идеи, касающиеся строительства, Острожский позаимствовал, пребывая в почетном плену в Москве. Архитектура храмов, основанных и перестроенных Острожским, продолжала древнерусскую традицию (4-столпные 3-апсидные 5-главые здания), модифицированную под влиянием готики и оборонных функций построек. В 1508 году Острожский сделал вклад в церковь Преображения Господня в Турове - так называемое Туровское Евангелие (XI век), а в 1522 году, возможно, поддержал основание типографии Ф. Скорины в Вильно. Образованные современники сравнивали Острожского с Геркулесом, Сципионом и Ганнибалом, а русское население ВКЛ из-за его набожности считало святым.

Острожский был дважды женат: 1-м браком (с 1509 года) на княжне Татьяне (Анне) Семёновне Гольшанской (умерла в 1521 году), 2-м браком (с 1522 года) на княжне Александре Семёновне Слуцкой-Олелькович (? – 1563/1564 года).

Фигура Острожского помещена в скульптурной композиции памятника князьям Острожским в городе Острог (2000; проект - художник С. Чумаков).