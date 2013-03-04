Москва - третий Рим Из послания старца Филофея о неблагоприятных днях и часах

«...Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим — весь мир» . Ведь на христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я» .

Согласно же великому Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов на головах своих, и хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене крылья великого орла, чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить» . Водой называют неверие; видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит. Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, — не задержит Господь награды, которую обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить, желая всех привести к покаянию» .

Видишь ли, боголюбец, что в руках его дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и небом» . И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел вникать: Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В последние времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в геенне огненной» , но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился, отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий, блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира».

Живи же, спасаясь и здравствуя, во Христе » .

КОНТЕКСТ

В 1472 г. Иван III вступил во второй брак с племянницей последнего византийского императора Софией Палеолог . Став супругом Софьи, Иван Московский стал претендовать на роль преемника славных византийских императоров. Византийские царские облачения, символы и пышные ритуалы распространились при московском дворе. В дальнейшем при Василии III идеология московского самодержавия оформилась в идею «Москва — третий Рим».

Вторым Римом считали на Руси византийскую столицу Константинополь. Псковский монах Филофей называл Москву преемницей Византии. В своих посланиях Филофей видел Московскую Русь покровительницей всех православных народов, тем более что по флорентийской унии 1439 г. византийский император и часть византийского духовенства признали верховенство папы Римского в церковных делах. На Руси Флорентийскую унию не признали сразу. Именно с 1439 г. русская православная церковь сама на своих соборах выбирала митрополитов. Фактически русская митрополия стала автокефальна, т.е. независима от Константинополя. Однако «де-юре» она входила в Константинопольскую патриархию. В 1453 г. Константинополь был захвачен турками. Империя пала.

В православии, считал Филофей, заключена сила Московской Руси. Старец писал, что первый Рим пал, погубленный ересями; второй Рим — Константинополь (олицетворявший Византию) пал от унии с католической церковью; «третий стоит, а четвертому не быти».

Сочиненное в начале XVI в. «Сказание о князьях владимирских» возводило родословие Рюриковичей к римскому императору Августу. Власть великого князя Московского мыслилась как власть от Бога. Не случайно принимая иноземцев в Кремле в 1488 г. Иван III с гордостью заявил: «Мы Божиею милостию государи, от первых своих прародителей».

Полный тест посланий Филофея (вступление, оригинал, параллельно, перевод) на сайте Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5105

Послания старца Филофея отправлялись из Спасо-Елиазаровского монастыря.