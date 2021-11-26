МОСКОВСКИЙ МИР 1494 ГОДА
МОСКОВСКИЙ МИР 1494 ГОДА - московский «вечный» мир. Мирный договор между Русским государством и Великим княжеством Литовским (ВКЛ).
Заключён 7 февраля с литовскими послами - трокским воеводой и маршалком земским Петром Яновичем Монтигирдовичем и жемайтийским старостой Станиславом Яновичем Кезгайло. С русской стороны переговоры вели князь В.И. Патрикеев (см. Вассиан), князь С.И. Ряполовский, казначей Д.В. Ховрин Овца, дьяки Ф.В. Курицын и А.Ф. Майко. Ратифицирован в Вильно 22 апреля великим князем литовским Александром Казимировичем в присутствии русских послов - князей Патрикеева и Ряполовского, М.С. Кляпика Еропкина и дьяка Ф.В. Курицына.
Завершил русско-литовскую войну 1492-1494 годов (согласно другим точкам зрения, началась в 1486, 1487 или 1488 годы; см. Русско-литовские войны), закрепил вхождение в состав Русского государства Вяземского княжества и отчасти Верховских княжеств, ставшее результатом отъезда на русскую службу князей Вяземских, Одоевских, Воротынских, Белёвских и частично Мезецких. Кроме того, великий князь литовский Александр признал наследств. («вотчинные») права великого князя московского Ивана III Васильевича на Новгород, Псков и Тверь и отказался от каких-либо притязаний на эти земли. Важным было и признание литовской стороной (впервые в истории русско-литовских отношений) нового титула великого князя московского - «государь всея Руси».
Московский мир 1494 года устанавливал добрососедские и союзнические отношения между государствами (официально военный союз был направлен против татарских ханств), гарантировал неприкосновенность купцов и охрану торговых путей. Московский мир 1494 года был скреплён браком великого князя литовского Александра и дочери Ивана III Елены Ивановны (их заочное обручение состоялось 6 февраля), причём по требованию великого князя московского была составлена особая запись, содержавшая гарантии сохранения его дочерью в Литве православной веры.
Заключение Московского мира 1494 года не означало отказа Ивана III от планов объединения всех русских земель (включая те, что входили в состав ВКЛ) под своей властью, однако военная фаза реализации указанных целей временно сменилась дипломатической.
Действовал до начала русско-литовской войны 1500-1503 годов.
Исторические источники:
Сборник Императорского Русского исторического общества. 2-е изд. СПб., 1892. Т. 35.