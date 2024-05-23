Между игом и сободой Если началом освобождения Руси от татаро-монгольского ига традиционно считается Куликовская битва, то финальную точку в нем поставили события, произошедшие ровно 100 лет спустя. 8 октября 1480 года началось знаменитое стояние на реке Угре двух войск — московского великого князя Ивана III и хана Большой Орды Ахмата. Благодаря военно-дипломатическим талантам московского князя, до прямого военного столкновения дело так и не дошло. Хан отступил в ордынские земли не солоно хлебавши, что было равносильно проигрышу, а Русь отстояла свое право на самостоятельность и независимость, о котором заявила веком ранее.

8 октября 1480 года Московское княжество одержало бескровную победу в борьбе с Ордой

Строптивый данник

Возглавив Большую Орду — одно из нескольких ханств, возникших на золотоордынских обломках, — хан Ахмат попытался восстановить прежнее государство — и почти преуспел в этом. Чтобы утвердить свое положение, ему, безусловно, требовалось привести к покорности русских. А Русь, видя, какие события разворачиваются в Орде, сразу же оценила возможности, которые открываются перед ней, — и не замедлила ими воспользоваться.

Подобно своему деду, великому князю московскому Василию I Дмитриевичу, который в 1405 году впервые во всеуслышание отказался платить дань Орде, Иван III в 1472 году тоже отказался выплачивать унизительный побор. Правда, в отличие от деда, которому пришлось дорого заплатить за свою решительность (в 1408 году хан Едигей отправился в поход и восстановил зависимость Москвы, получив колоссальную дань), ему удалось достичь успеха. При этом Иван III действовал теми же инструментами, что и его дед несколько десятилетий ранее: он использовал внутренние противоречия бывшей Орды. Прекращая платить дань, великий князь прекрасно понимал, что в данный момент правителю Большой Орды не до строптивого данника: он занят борьбой с другими ханами. Вскоре в этом можно было убедиться наглядно: поход, который хан Ахмат предпринял в том же 1472 году, чтобы восстановить данничество московского князя, завершился разгромом татарского войска в сражении под Алексином. И только четыре года спустя Ахмат решился вновь потребовать от великого князя московского возобновления выплаты дани, да еще и настаивал на его визите в Орду.

Время для этого было выбрано грамотно: как раз в это время усилился конфликт между Иваном III и его братьями, Андреем Галицким и Борисом Волоцким. Осложнилась и ситуация на севере, где Ливонский орден не оставлял попыток взять псковские и новгородские земли под свою руку. А к лету 1480 года ситуация вокруг Москвы стала совсем тяжелой: братья Ивана III решились на открытый мятеж, а Ливонский орден двинулся в крупный поход на Псков. Именно этот момент и выбрал хан Ахмат, чтобы призвать к мечу практически все мужское население Большой Орды и двинуться в поход на непокорную Москву. Отправляясь в эту военную экспедицию, хан рассчитывал на помощь польско-литовского короля Казимира IV, с которым он заключил военный союз. Против такой трехсторонней атаки Москва вряд ли устояла бы, и тогда можно было не только получить с нее недоплаченную дань, но и укрепить эту зависимость, что давало Ахмату лишний козырь в его борьбе за восстановление Золотой Орды.

Но и Иван III не ждал нападения сложа руки. Московский правитель успел заключить союз с крымским ханом Менгли-Гиреем, который тоже искал союзника в борьбе с ханом Ахматом, и убедил его начать военные действия на северо-западе, в ливонских землях. Сделано это было не случайно: к лету 1480 года обострились внутренние конфликты в польско-литовском королевстве, и это существенным образом отвлекало внимание Казимира IV. Когда войско хана Ахмата подошло к Оке и начало искать места для переправы на «московский» берег, крымские татары атаковали подольские княжества, и польскому королю стало не до поддержки своего ордынского союзника.