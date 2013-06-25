Кремль на рубеже XV-XVI веков Строительство ансамбля московского Кремля. Иван III пригласил в Москву итальянских архитекторов и мастеров: Аристотеля Фиараванти, Пьетро Солари, Алевиза Фрязина, Марка Фрязина.

ПЕРЕСТРОЙКА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ ВО 2-Й ПОЛОВИНЕ XV В.

Во второй половине XV в., когда Москве стала политическим и культурным центром русских земель, Кремль был перестроен с участием итальянских зодчих. Центром его стала Соборная площадь с построенным архитектором Аристотелем Фиораванти Успенским собором (1475-79) - усыпальницей русских митрополитов и патриархов, местом венчаний и коронаций великих князей, затем царей и императоров. Псковские мастера возвели церковь Ризоположения (1484-88) и Благовещенский собор (1484-89) - домовую церковь московских государей. В 1505-08 построен Архангельский собор - усыпальница русских князей и царей (до Ивана V Алексеевича). Каменный государев дворец (на месте современного Большого Кремлевского дворца) с Грановитой палатой (1487-91) завершил оформление западной стороны Соборной площади. Центром ансамбля Кремля стала колокольня «Иван Великий». В 1485-95 вокруг Кремля с учётом традиций русского оборонного зодчества и достижений западноевропейской фортификации были построены ныне существующие стены и башни из красного кирпича с внутренней забутовкой из булыжника и белого камня на известковом растворе. Кремль стал одной из самых мощных крепостей Европы.

Энциклопедия «Москва»

НАДПИСЬ НАД ВОРОТАМИ СПАССКОЙ БАШНИ

«В лето 6999 (1491 г.) июля божиею милостию сделана бысть сия стрельница повелением Иоанна Васильевича государя и самодержца всея Руси и великого князя Володимирского и Московского и Новгородского и Псковского и Тверского и Югорского и Вятского и Пермского и Болгарского и иных в 30 лето государства его, а делал Петр Антоний Солярио от града Медиолана (Милана - ред.)».

Музеи Московского Кремля

ЗОДЧИЕ НОВОГО АНСАМБЛЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

Для воплощения в жизнь замысла Ивана III - превратить Кремль в символ русского государства, демонстрацию величия и мощи его - архитектура была одним из наиболее важных средств. И князь превращает Кремль в монументальный ансамбль. Практически все строения Кремля - башни, стены, здания на центральной кремлевской площади - не только стоят на тех же местах и носят те же названия, где их начал строить и как их назвал еще Иван Калита в 30-е годы XIV века, но они даже выглядят так, как выглядели в годы правления Ивана III…

Архитекторов князь по совету «грекини Софьи» пригласил из Италии. Первым в 1474 году прибыл из Болоньи Аристотель Фиораванти с сыном Андреем.

Было итальянскому зодчему в ту пору 58 лет, и он уже успел войти в историю Италии как автор дворцов, крепостей и фортификационных сооружений для многих итальянских герцогов и даже для венгерского короля, как человек, который передвинул с места на место огромную колокольню. В Болонье Фиораванти вот-вот должен был приступить к строительству Палаццо-дель-Подеста, модель которого так восхитила соотечественников. Но он поехал далеко на восток, чтобы войти в историю еще одного народа - русского.

Аристотеля поселили в Кремле, наделили огромными полномочиями, и работа закипела. Иван III и сам понимал, что белокаменные стены - ненадежный защитник, пушечный огонь они не выдержат. Кремль надо ставить кирпичным. И итальянец сначала построил на реке Яузе кирпичный завод. Кирпичи, полученные на этом заводе по рецепту самого Фиораванти, были необычайно крепки. Были они поуже и подлиннее обычных, и называть их потому стали «аристотелевыми».

Создав генеральную схему Кремлевской крепости и ее центра - Соборной площади, итальянец возглавил возведение Успенского собора - главного собора Московской Руси. Храм должен был нести огромный «проповеднический» смысл, ему предстояло возвестить миру о рождении нового государства, а потому в нем необходимо было воплотить подлинно национальный характер культуры. Аристотель начинает знакомиться с образцами русского зодчества во Владимире, на севере Руси, и когда после четырех лет работы пятиглавый собор был готов, он поразил воображение современников. Выглядел он, «яко един камень», и этим своим ощущением монолита внушал мысль о монолитности всего народа. Нельзя считать случайным, что через год после завершения строительства собора Иван III отказался платить дань Золотой Орде.

В те же годы неизвестные нам пока псковские мастера перестраивали Благовещенский собор - домовую церковь царского двора. В подклете этого собора был сделан новый Казенный двор - Казнохранилище, глубокие белокаменные подвалы которого просуществовали три столетия. Строил Казнохранилище другой итальянец - Марко Руффо, имя которого мы связываем с еще одним замечательным строением Кремля - Грановитой палатой - парадным тронным залом будущих русских царей. Для XV века Грановитая палата представляет уникальное творение: зал площадью в 500 квадратных метров, своды которого опираются лишь на один центральный столб.

Марко Руффо только заложил эту палату. Завершал же он работу вместе с прибывшим из Италии зодчим Пьетро Антонио Солари - одним из легендарных строителей Миланского собора. Именно Солари принадлежит главное инженерное решение Грановитой палаты, названной так впоследствии за четырехгранные камни, которыми она облицована. Оба архитектора одновременно строили и каменный государев дворец.

Остается только сожалеть, что Солари прожил в Москве так мало — в 1493 году, спустя три года после приезда, он внезапно умер. Но и за три года он сделал слишком много и, главное, воплотил в жизнь замысел Ивана III: превратить Московский Кремль в самую неприступную крепость в Европе. Новые крепостные стены длиной 2235 метров имели в высоту от 5 до 19 метров. Внутри стен, толщина которых достигала от 3,5 до 6,5 метров, были устроены закрытые галереи для тайного передвижения воинов. Чтобы предотвратить вражеские подкопы, со стороны Кремля шло множество тайных ходов и «слухов».

Центрами обороны Кремля стали его башни. Первая была возведена по самой середине стены, обращенной к Москва-реке. Ее сооружали под руководством итальянского мастера Антона Фрязина в 1485 году. Так как под башней был тайный родник, назвали ее Тайницкой.

После этого почти ежегодно возводится новая башня: Беклемишевская (Марко Руффо), Водовзводная (Антон Фрязин), Боровицкая, Константино-Еленинская (Пьетро Антонио Соляри). И наконец в 1491 году были возведены две башни на Красной площади - Никольская и Фроловская, - последняя впоследствии станет известна всему миру как Спасская (так она была в 1658 году названа царским указом по образу Спаса Смоленского, написанного над воротами башни в память освобождения русскими войсками города Смоленска). Спасская башня и стала главным, парадным входом в Кремль…

В 1494 году приехал в Москву Алевиз Фрязин (Миланец). Десять лет строил он каменные палаты, вошедшие в состав Теремного дворца Кремля. Возводил он и стены кремлевские, и башни вдоль реки Неглинной. Ему же принадлежат и главные гидротехнические сооружения Москвы тех лет: плотины на Неглинной и рвы вдоль стен Кремля.

В 1504 году, незадолго до своей смерти, пригласил Иван III в Москву еще одного «фрязина», получившего имя Алевиза Фрязина Нового (Венецианца). Приехал тот из Бахчисарая, где строил дворец для хана. Творения нового зодчего увидел уже Василий III. Это при нем Венецианец построил одиннадцать церквей (до наших дней не доживших) и собор, который и сейчас служит украшением московского Кремля,— Архангельский, решенный в лучших традициях древнерусского зодчества. Чувствуется, что его создатель находился под большим воздействием самобытной русской культуры.

Тогда же, в 1505—1508 годах, строится знаменитая колокольня «Иван Великий». Ее зодчий Бон-Фрязин, возведя этот столп, достигший впоследствии 81 метра, точно рассчитал, что эта архитектурная вертикаль будет доминировать над всем ансамблем, придавая ему неповторимую окраску.

Сооружение Московского Кремля было выдающимся событием для своего времени. Если даже считать началом строительства ансамбля 1475 год — год закладки последнего, четвертого варианта Успенского собора, а концом строительства — возведение последних кремлевских укреплений в 1516 году, приходится признать, что все это великолепие и мощь созданы за тридцать (!) лет.

Басин Я.З. Зодчие Московского Кремля