Крепость Ивана Великого – Ивангород Возведённая на берегу реки Нарова (так в древности называлась Нарва) в 1492 году, крепость стала свидетельницей военных событий региона – от конфликтов с ливонцами в XV веке до Северной войны.

«…Повелением великого князя Ивана Васильевича заложили четырёхугольный город на немецком рубеже напротив немецкого города Ругодива на реке Нарве, на Девичьей горе, на крутом берегу, и назвали его Ивангород» , - сообщает Лицевой Летописный Свод о событиях весны 1492 года. История этой крепости, одной из первых в истории Северо-Запада России в московский период, полна славных ратных подвигов.

В противовес Нарве

До появления Ивангорода западные земли Новгородской и Псковской республик прикрывали несколько крепостей. На южном побережье Финского залива эту роль выполняли Ям и Копорье – в связке они представляли из себя оборонительную систему. Однако они часто подвергались атакам ливонских и шведских рыцарей. В конце XV века, после присоединения Новгорода к Московскому княжеству, возникла серьёзная угроза союза двух давних противников на Северо-Западе. Иван III всерьёз занялся укреплением уже существовавших крепостей и приступил к возведению новой, которая была названа в честь великого князя.

Крепость появилась на берегу реки Наровы, неподалёку от Финского залива, на расстоянии пушечного выстрела от немецких укреплений Нарвы, появившихся здесь ещё в XIV веке. По замыслу великого князя, Ивангород должен был стать русским балтийским портом, предназначенном для торговли с Европой в обход посредников. Фортификация 1492 года была совсем небольшой – длина стен составляла всего 40 метров по каждой стороне четырёхугольника. Её построили, не учитывая особенностей рельефа, а малая площадь не позволяла держать сколь-нибудь приличный гарнизон. Вскоре шведское войско явно укажет русским мастерам на совершённые ошибки.

Боевое крещение и обновление

В 1496 году к новой русской крепости подошли пять тысяч шведов, прибывших на берега Наровы на 70 ладьях. Воевода Юрий Бабич, при виде противника, «наплънився духа ратна и храбра нимала супротивится супостатом, ни гражан скрепив, но вскоре устрашився и побеже из града» . Фортификацию обороняло лишь несколько сотен русских солдат, а запасов провизии было недостаточно для длительной осады. Она и не потребовалась – 26 августа после непродолжительного штурма шведы ворвались в Ивангород и перебили всех его защитников. Однако оставить гарнизон в укреплениях они не решились, посчитав, что оборонять крепость будет нецелесообразно. От присоединения Ивангорода отказались и ливонцы. В результате спустя три дня шведы оставили фортификацию – тем более, что из Пскова на них уже выдвинулось русское войско.

Ивангород серьёзно пострадал в результате штурма, однако Иван III, сделав выводы, решил восстановить и укрепить фортификацию. Для этого на берега Наровы отправились воеводы Михаил Кляпин и Иван Гундор вместе с несколькими тысячами воинов и крестьянами. Ревельский бургомистр, пристально наблюдавший за активностью русских по ту сторону Наровы, в письмах сообщал: «…шведы, вопреки ожиданию, оставили Ивангород, а русские уже принялись изо всех сил снова отстраивать его…» .

И к концу 1496 года строительные работы были закончены. Помимо восстановления изначальной крепости были возведены новые укрепления. Ивангород оброс дополнительной крепостью, примыкавшей к старой, и получившей название Большой Боярский город. Он также был прямоугольным. На всём протяжении стен строители возвели башни, из которых защитники могли вести ружейный огонь. Гарнизон в связи с этим также увеличился в несколько раз. За короткое время Ивангород превратился в грозную крепость, которая на сей раз могла выдержать серьёзную осаду.

Долго ждать не пришлось – уже в 1502 году под стенами Ивангорода появился крупный ливонский отряд, однако на сей раз победа осталась за защитниками. Летопись сообщает об этом событии: «многие немьцы побиены быша, овии же руками ухващены; и знамена немецькия взяти быша» . После этого нападения в крепость вновь прибыли строители, занявшиеся расширением и укреплением фортификации. Постоянное совершенствование Ивангорода длилось вплоть до середины XVI века, когда крепость, наконец, приняла окончательный вид. В возведении новых укреплений участвовали не только русские, но и иностранцы – так, среди имён мастеров встречается Маркус Грек, венецианский зодчий. Толщиной в 3, высотой в 11 метров, под завязку забитый провизией и артиллерией, Ивангород был грозной преградой на пути потенциальных захватчиков.

Русские государи не скупились на застройку Ивангорода, ведь он являлся морскими воротами в Россию на Балтике. Была возведена пристань, куда приходили торговые корабли. Однако пограничное положение сохраняло постоянный риск нападения немцев или шведов.

Между Швецией и Россией

Суровые времена настали для Ивангорода в годы Ливонской войны. Первые обстрелы крепости произошли уже в 1558 году. В ответ защитники фортификации открыли огонь практически изо всех пушек. Спустя несколько месяцев после этих событий Ивангород стал базой для русской рати, в мае 1558 года овладевшей Нарвой. На долгие годы город Ивана Великого не тревожил противник, но ситуация для России с течением времени стала развиваться не в лучшую сторону. Действия шведских войск заставили русские войска покидать завоёванные в Ливонии города. Летом 1581 года скандинавы под командованием Понтуса Делагарди выбили гарнизон Русского царства из Нарвы, а уже в следующем месяце пал и Ивангород.

По итогам Ливонской войны почти на 10 лет крепость оказалась под шведским контролем. Положение изменилось лишь в 1590 году в ходе русско-шведской войны, начатой Борисом Годуновым с целью вернуть утраченные земли. В начале кампании русские ратники без боя смогли овладеть Ямом и Копорьем, а в конце января передовой шеститысячный отряд под командованием воеводы Дмитрия Хворостинина столкнулся со шведами, преграждавшим им путь на Ивангород. Победа позволила русским войскам приступить к осаде крепости. 19 февраля состоялся штурм, который привёл к большим потерям с обеих сторон. Несмотря на неудачу, итог атаки заставил шведов попросить о перемирии.

Переговоры о будущем мире шли долго и упорно. В конечном итоге Швеция пошла на уступки, и по итогам Тявзинского мирного договора Ивангород вернулся в состав России. Борис Годунов уделял много внимания поддержанию в хорошем состоянии фортификаций на западных рубежах – это коснулось и крепости на реке Нарова. Стены Большого Боярского города были укреплены новыми постройками. В этом состоянии Ивангород встретил Смутное время.

Ивангород и Смута

В годы Смуты, когда страну раздирали внутренние неурядицы и добавившиеся к ним внешние нападения, жители Ивангорода присягнули на верность Лжедмитрию II, «тушинскому вору». До поры военные действия не затрагивали крепость, пока активные действия не начали шведы, воспользовавшиеся слабостью России. Летом 1610 года отряд Германа Врангеля и Анедрса Ларссона начали осаду Ивангорода, которая, тем не менее, не привела к ощутимым результатам. Как сообщает шведский историк Юхан Видекинд, «упорство защитников побеждало все хитрости». Бунт наёмников в стане нападавших заставил их отойти, а через некоторое время на помощь к крепости подошёл обоз от тушинского военачальника Александра Лисовского.

В 1611 году ивангородцы присягнули на верность новому самозванцу, Лжедмитрию III, а крепость стала одной из его опорных баз. Шведы, рассчитывавшие на присоединение всего северо-запада России, не были довольны этим. В июне 1612 года они начали осаду крепости, которая закончилась капитуляцией в декабре того же года, причём фортификация была захвачена позже и Яма, и Копорья, а основной причиной сдачи стало истощение запасов провизии.

По Столбовскому мирному договору Ивангород вновь перешёл к Швеции. Он составил с Нарвой единый оборонительный комплекс, а за почти столетие владычества скандинавы обновили крепостные стены и построили несколько хозяйственных сооружений.

Свидетель истории

Ивангород стал свидетелем начала новой большой войны России против Швеции. Неподалёку от крепости армия Петра I потерпела тяжёлое поражение под Нарвой, однако освободителей город Ивана Великого ждал недолго. Уже в августе 1704 года русские полки вновь появились под стенами обеих крепостей. Сначала 9 августа пала Нарва, а спустя неделю сдался и гарнизон Ивангорода.

С этого времени начался долгий мирный период в истории крепости. Вплоть до Первой Мировой войны Ивангород не участвовал в боевых действиях. В марте 1918 года его заняли немецкие войска, во время Гражданской войны город и крепость ненадолго контролировала Северо-Западная армия Николая Юденича, а по Тартускому мирному договору 1920 года между Советской Россией и Эстонской республикой Ивангород стал частью этого молодого прибалтийского государства – вплоть до 1940 года, когда Эстония стала частью СССР. Спустя 4 года город был передан в состав Ленинградской области, а река Нарва стала границей между ЭССР и РСФСР.

В годы Великой Отечественной войны Ивангород был серьёзно разрушен немецкими войсками – во время своего отступления в 1944 году они потратили большое количество взрывчатки для подрыва башен крепости, но город Ивана Великого выстоял и на сей раз. Много усилий приложили советские реставраторы для восстановления крепостных стен и башен, но они достигли своей цели. В наши дни Ивангород – одна из главных достопримечательностей Северо-Запада России и крупный музейный комплекс.