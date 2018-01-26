Князь-дипломат: Иван III и его страна в описании Амброджо Контарини и Иосафата Барбаро Лекторий «Исторические субботы» продолжает свою работу. Очередная лекция состоялась 27 января и была посвящена русскому царю Ивану III. Тема лекции звучит следующим образом: «Князь-дипломат: Иван III и его страна в описании Амброджо Контарини и Иосафата Барбаро». В качестве лектора выступил доктор исторических наук, профессор Кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО Олег Кудрявцев. Олег Федорович рассказал о том, какой предстала Русь в описаниях двух венецианских дипломатов XV века. Иосафат Барбаро был представителем знатного венецианского рода и занимался торговлей. В 1436 году он покинул родную Венецию по торговым делам и направился в Тану (нынешний Азов), которая в то время была венецианской колонией... На чтение: 1 минута

Лекторий «Исторические субботы» продолжает свою работу. Очередная лекция состоялась 27 января и была посвящена русскому царю Ивану III. Тема лекции звучит следующим образом: «Князь-дипломат: Иван III и его страна в описании Амброджо Контарини и Иосафата Барбаро».

В качестве лектора выступил доктор исторических наук, профессор Кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО Олег Кудрявцев. Олег Федорович рассказал о том, какой предстала Русь в описаниях двух венецианских дипломатов XV века.

Иосафат Барбаро был представителем знатного венецианского рода и занимался торговлей. В 1436 году он покинул родную Венецию по торговым делам и направился в Тану (нынешний Азов), которая в то время была венецианской колонией в излучине Дона, на берегу Азовского моря. Там купец прожил 16 лет, до 1452 года. В Тане, которая тогда находилась под властью Золотой Орды, Барбаро изучил татарский язык и познакомился с восточными нравами и обычаями.

Его земляк Амброджо Контарини в 1474 году был отправлен послом в Персию с целью вооружения этой страны, а также России и Польши против возрастающего могущества турок. На обратном пути из Персии дипломат заехал в Москву, где остановился на четыре месяца, до 21 января 1477 года. Позднее он написал книгу о своем путешествии, где описал весьма благодушный прием, оказанный ему великим князем Иваном III и его женой Софьей Палеолог. Кроме того, в Москве Контарини встретился с архитектором Аристотелем Фиораванти, который является создателем Успенского собора в Кремле.

«Из всех русских правителей, наверное, одним из наиболее удачливых был Иван III. Он сумел решить целый ряд проблем; прежде всего, он сумел создать единое русское государство. Для иностранцев Московия была очень экзотична в силу нескольких причин. Во-первых, климат: невероятные морозы, которые, по их мнению, делали невозможной жизнь здесь. Обнаружив не только жизнь, но и своеобразную цивилизацию, они были этим очень удивлены и даже озадачены», – рассказывает Кудрявцев.