Как Россия Великой Пермью приросла Территории в бассейне реки Камы были присоединены к России лишь в XVI веке. До этого времени местные финно-угорские народы зависели сначала от Волжской Булгарии, а затем от русских княжеств.

Территории в бассейне реки Камы были присоединены к России лишь в XVI веке. До этого времени местные финно-угорские народы зависели сначала от Волжской Булгарии, а затем от русских княжеств.

«… Федор Пестрои землю Пермьскую взял… приплыв под город Аифаловскои, съиде с плотов и поиде оттуду на конех на верхнюю землю к городку Искору, а Гаврила Нелидова отпустил на нижнюю землю, на Урос, на Чердыню, да на Почку, на князя на Михаила…» - сообщает Московская летопись о событиях 1472 году. Эта дата считается временем присоединения Пермской земли, «Перми Великой», к Московскому княжеству. До этого времени территории в Прикамье были важным перевалочным пунктом в торговле русских княжеств с Сибирью, а их история была тесно связана с Новгородской республикой.

Истоки Великой Перми

Первые поселения людей появились на берегах Камы ещё в каменном веке. Финно-угорские племена обосновались на этих территориях в 1 тысячелетии нашей эры. Со временем многие их них присоединились к кочевникам-венграм, обосновавшимся впоследствии в Паннонии. Оставшиеся сформировали родановскую культуру, которую исследователи считают предшественницей современных коми-пермяков.

Одни из первых письменных упоминаний Перми Великой встречаются в арабских хрониках IX века - в это время Прикамье попадает в зависимость от Волжской Булгарии. Путешественники называли эти земли «Верхняя Булгария». Достоверность сообщений о статусе Прикамья как «колонии» подтверждаются археологическими находками. Пермь являлась важным связующим центром в торговле булгар с сибирскими племенами. Артефакты, обнаруженные в центрах родановской культуры, позволяют говорить о том, что предки коми-пермяков имели широкие связи: от Руси до Ирана.

Финно-угры занимались и ремёслами. Наиболее известна родановская металлургия, а также резьба по кости. Духовная жизнь характеризовалась примитивными языческими верованиями. Религиозными центрами предков коми-пермяков были Чердынь и Искор.

Пермяки и русские княжества

Довольно рано у предков коми-пермяков завязываются культурные и торговые связи с русскими княжествами – прежде всего, с Новгородской землёй. В более поздних летописях эти территории назывались Пермью или Великой Пермью. О происхождении этого слова до сих пор ведутся споры: одни исследователи связывают его с «perjema» («унаследованная земля») из современного коми-пермяцкого, другие – со словом «рäärmа», означающим окраину. Так или иначе, «Пермь» имеет финно-угорское происхождение. Приставка же «Великая» говорит не о величии, а скорее о размере.

В русских летописях упоминания Прикамья встречаются уже в XII веке, сначала в «Повести временных лет», а затем и в новгородских исторических документах. Уже в конце столетия население Великой Перми начинает платить дань Великому Новгороду, а позднее в договорах и иных юридических документах территория Прикамья перечисляется в списке новгородских владений.

Присоединение не было мирным. Имели место восстания местного населения против сборщиков дани, о чём вскользь упоминается в летописных сообщениях. Тем не менее, русские до поры не вмешивались во внутреннюю жизнь финно-угров, в том числе и не насаждали насильно христианство.

Татаро-монгольское нашествие не изменило ситуацию. Более того, население Великой Перми увеличилось за счёт тех, кто спасался бегством от ярости кочевников. Их путь шёл через основанный ещё в начале XIII века Великий Устюг. Владимиро-Суздальские князья часто транзитом пересекали территорию Великой Перми, направляясь в Булгарию или Золотую Орду. Их преемники, московские государи, также не обходили вниманием бассейн Камы. Особенно привлекало их внимание «закамское серебро» - хранилища драгоценностей, которые привозили сюда купцы из других стран. Иван Калита требовал от новгородцев передать ему часть серебра, которые те получали из Великой Перми. Князь не смог получить требуемое силой – лишь в XV веке бассейн Камы стал частью Московского государства.

Присоединение Великой Перми к Московскому государству

Покорение Великой Перми началось ещё в XIV веке, когда здесь появились православные миссионеры. В 1383 году монах Стефан отправился на эти территории, получив благословление в Москве: «приде Стефан до митрополита до Москвы для новокрещении пермяки епискупа просити. Пимен митрополит с князем с Дмитрием сразсудив, поставил его Стефана епискупом пермскую землю» . Это вызвало протест Новгорода – республика дважды отправляла отряды для того, чтобы изгнать московских миссионеров, однако эти начинания не привели к успеху. В результате стороны пришли к зыбкому равновесию: пермский епископ де-юре подчинялся новгородскому архиепископу, однако на деле являлся проводником московской политики.

Уже в следующем столетии Великая Пермь превращается в зависимое от Москвы княжество. Во время борьбы Василия II за власть в ходе так называемой «феодальной войны», местное духовенство и представители племенной знати не поддержали соперника великого князя, Дмитрия Шемяку. За это Василий в 1451 году сделал князем Вычегодской Перми («Малой Перми») некоего Ермолая, а Великой Перми – его сына Михаила. Семья вассалов московского государя происходила из верхушки финно-угорской племенной знати, принявшей православие и взявшей русские имена. После этого христианизация населения этих территорий вошла в финальную фазу.

Тем не менее, «автономия» Великой Перми продолжалась недолго. Неизвестно, в связи с чем князь Михаил принял такое решение, но в 1469 году он не поддержал поход московских ратей на Казань. Более того, до Ивана III дошли сведения, что татарские шпионы, действовавшие в Великой Перми, детально сообщали своему хану о передвижении русских сил. Великий князь воспользовался этим для того, чтобы лишить вассальное государство своей автономии.

В 1472 году состоялся Чердынский поход. Русские войска возглавил Фёдор Пёстрый, стародубский князь. В его ходе состоялась одна битва, на реке Колва, в которой силы коми-пермяков потерпели поражение. Фёдор взял Михаила, который не оказал сопротивление и не возглавлял финно-угорские силы, в плен, а на реке Покча основал острог, который стал новой столицей Великой Перми – теперь уже полностью московской. Вместе с трофеями, пермский князь отправился в Москву, ко двору Ивана III. Ему удалось доказать свою невиновность у государя, однако прежней свободы в управлении вверенных ему территорий у него не осталось.

«Двоевластие» коми-пермяцких князей и русского наместника продолжалось до начала XVI века. Сын князя Михаила, Матвей, в 1505 году был заменён на великокняжеского наместника, а его семью поселили в центральных областях Русского государства, после чего о дальнейшей судьбе коми-пермяцкой княжеской семьи ничего не известно. Василий Ковров, воевода, распространил на эти области русское право, включил Великую Пермь окончательно в состав Московского княжества.