Как Иван III с Византией породнился, взяв в приданое величие Руси Почему провалился план Ватикана привести Русь к католичеству, организовав женитьбу Ивана III на Софье Палеолог В историю России византийка Софья Палеолог, племянница последнего византийского императора Константина XI и вторая супруга первого государя всея Руси Ивана III, вошла как женщина, сумевшая заметно изменить русский уклад жизни. С ее хлопотами связывают строительство Успенского собора и Грановитой палаты в Московском Кремле, ей приписывают появление на Руси множества итальянских и византийских мастеров. Но, пожалуй, самым важным следствием венчания Ивана III и Софьи, которое состоялось 22 ноября 1472 года в Москве, стало усиление России как европейской державы, ее фактическое наследование в духовном смысле Византии, к...

Почему провалился план Ватикана привести Русь к католичеству, организовав женитьбу Ивана III на Софье Палеолог

В историю России византийка Софья Палеолог, племянница последнего византийского императора Константина XI и вторая супруга первого государя всея Руси Ивана III , вошла как женщина, сумевшая заметно изменить русский уклад жизни. С ее хлопотами связывают строительство Успенского собора и Грановитой палаты в Московском Кремле, ей приписывают появление на Руси множества итальянских и византийских мастеров. Но, пожалуй, самым важным следствием венчания Ивана III и Софьи, которое состоялось 22 ноября 1472 года в Москве, стало усиление России как европейской державы, ее фактическое наследование в духовном смысле Византии, к тому времени уже павшей под ударами турок, и превращение в центр православного мира.

Из беглянок – в царские невесты

Выбор Софьи Палеолог в качестве второй невесты не был для Ивана III и его окружения очевидным. Появление ее кандидатуры в списке возможных претенденток на роль царевны стало результатом усилий в первую очередь римского папы Сикста IV, который увидел в возможности выдать племянницу последнего византийского императора за русского царя шанс на заключение унии с русской церковью, а в последующем и католизацию Руси . В том, что именно римский папа распоряжался судьбой Софьи Палеолог, не было ничего удивительного: после падения Константинополя и Морейского деспотата во главе семья Фомы Палеолога бежала на Корфу, а в конечном итоге оказалась в Италии, где ей оказал покровительство римский понтифик. Его участие в судьбе детей Фомы Палеолога было весьма деятельным, он даже отрядил кардинала Виссариона Никейского заниматься их воспитанием, справедливо рассчитав, что наставнику-греку будет проще найти с ними общий язык.

Открытым оставался вопрос, кто из европейских монархов согласится взять в жены Софью, не отвечавшую тогдашним канонам красоты (она отличалась весьма плотным телосложением) и уже подошедшую к самому пределу возраста, в котором заключались такие «высокопоставленные» браки. Выход нашелся в 1468 году, когда в Ватикане стало известно о том, что государь и великий князь Руси Иван III овдовел. Вот как раз русским канонам красоты византийка отвечала полностью, и к тому же ее брак с московским князем отвечал интересам Рима и возможным устремлениям Руси, претендовавшей на вхождение в число европейских держав. Так что в феврале 1469 года в русскую столицу из Ватикана прибыл посланник кардинала Виссариона, который и изложил Ивану III предложение своего патрона, поддержанное папой Сикстом IV.

Эта идея не сразу, но нашла поддержку у Московского великого князя. Он добился того, что и его мать, Мария Ярославна, и митрополит Филипп, и бояре согласились на свадьбу с Софьей Палеолог. Через месяц в Рим отправились уже русские послы, которые и сообщили о согласии русского царя на предложение Ватикана. Но дальнейшие переговоры заняли еще три года, и лишь в начале 1472 года царский посол Иван Фрязин (так в Москве называли итальянца Джан Батиста делла Вольпе, служившего у Ивана III дипломатом) отправился в Рим, чтобы окончательно подтвердить условия брачного соглашения и увезти высокородную невесту в Москву.

Вернувшаяся к вере предков

Первое – заочное – обручение Софьи Палеолог с Иваном III состоялось в Риме 1 июня 1472 года в базилике святых Петра и Павла, и только после этого будущая царица тронулась в путь в Москву. При обсуждении будущей свадьбы представители Святого Престола постарались не акцентировать внимание на том, что родившаяся православной, Софья уже в Италии приняла католичество. Для Ивана Фрязина в этом не было ничего удивительного, как и в том, что впереди свадебного поезда при въезде в русские города шел папский легат Антоний с католическим крестом в руке. А сами жители этих городов, первым из которых был Псков (свадебный поезд добирался в Россию вокруг Польши, через Германию), усмотрели в таком подходе оскорбление для православной веры. Тем более, что сама Софья, вопреки ожиданиям понтифика и его легата, сразу принялась демонстрировать свою верность отеческой религии, а отнюдь не католичеству. Как свидетельствовали очевидцы, в Пскове будущая царица посетила Троицкий собор, приложившись к иконам и святыням, крестилась по-православному. И точно так же повела себя в Новгороде .

Такое разногласие между невестой и ее сопровождающими не укрылось от внимательных взглядов православного духовенства, и перед въездом свадебного поезда в Москву митрополит Филипп, опасавшийся попыток склонить Русь к унии посредством новой царской супруги, поставил перед Иваном III условие: либо он потребует, чтобы папский легат спрятал католический крест и не входил в московские ворота перед Софьей, либо он, Филипп, в тот же день покинет город. Условие было принято и выполнено, и 12 ноября (по ст. ст.) 1472 года, в тот же день, как ее поезд въехал в Москву, Софья Палеолог обвенчалась с русским царем в строящемся Успенском соборе Кремля.

Ее дальнейшая семейная жизнь складывалась непросто, но достаточно счастливо: Софья подарила своему царственному мужу двенадцать детей, восемь из которых смогли вырасти и сыграть существенную роль в русской истории. Первенец Василий , которого сама мать всегда называла Гавриилом в честь его святого покровителя, наследовал отцу и в 1505 году стал великим князем московским (хотя и не без сложностей, вызванных противостоянием двух политических партий у великокняжеского престола). Другие сыновья стали удельными князьями, а дочери были выданы замуж за политических союзников русского царства. Именно дети и позволили Софье занять действительно крепкую позицию рядом с мужем, поскольку иностранке в роли царевны были рады далеко не все придворные.

Их не примирил с высокородной византийкой даже тот факт, что ее стараниями Москва обрела множество построек, часть из которых украшает Кремль по сей день, на Русь стали съезжаться итальянские зодчие, рудознатцы, литейщики и другие мастера, которые принесли стране не только серьезную пользу, но и яркую славу, а государство постепенно стало восприниматься в Европе как главный оплот православия и наследник Византии.

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