АНДРЕЙ Васильевич Меньшой

Младший из 7 сыновей великого князя Московског о Василия II Васильевича (Темного), удельный князь Вологодский.

Княжил, полностью подчиняясь великому князю Ивану III . В 1471 Иван Васильевич, выступая в поход против Новгорода, оставил в Москве «блюсти свою вотчину» своего старшего сына Ивана Молодого и брата А. Меньшого. Во время междоусобицы с братьями Андреем Большим и Борисом, великий князь в 1472 передал А. Тарусу. По завещанию бездетного А., его удел отошел великому князю.

Автор статьи: Бахарева Т.А.