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О лекторе

Черникова Татьяна Васильевна — кандидат исторических наук, доцент Кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного института международных отношений (МГИМО (У) МИД России).

План лекции

1. Русское пространство в XII-XIII вв. и Гоподин Великий Новгород. 2. История восточнославянской колонизации на Севере Восточно-европейской равнины. Ильменские словене и кривичи, их взаимоотношения с соседними финно-угорскими племенами и скандинавами-варягами. 3. Призвание варягов и где располагался «Старгород». 4. Х в. — рождение Новгорода, его устройство и население. 5. Вечевой строй. Система центрального и местного управления. Пригороды. 6. Социальный строй, хозяйство Новгорода, ключевая экономическая и социально-политическая роль новгородского боярства. 7. Новгородская колонизация, ушкуйники. 8. Реформа вечевого строя. Конец новгородской независимости.

Аннотация

Лекция содержит рассказ о древнерусской земле с республиканским устройством. Господин Великий Новгород, с 1136 г. управлявшийся на основе вечевого, входил в тройку наиболее значимых древнерусских государств XII-XIII вв. Однако в отличие от Владимиро-Суздальского княжества или Галицко-Волынской земли Новгород никогда не пытался восстановить вокруг себя единство древнерусских земель. Он являлся великим «сепаратистом», что во многом объяснялось особенностями его экономического уклады, который держался не на натуральном сельском хозяйстве, как в иных русских княжествах, а на особом торгово-промысловом укладе. Международная торговля прежде всего со странами Западной Европы при посредничестве сначала готландских, а потом ганзейских купцов являлась основой новгородского хозяйства. При этом ключевую роль в ее функционировании играло новгородское боярство, в вотчинах которого — в боярских патронимиях, производилось большинство экспортных промысловых товаров Новгорода. Эта роль и сделала новгородских бояр ключевой фигурой общественно-политической жизни Новгорода.

Однако и остальные слои новгородского населения (купцы, мелкие торговцы и ремесленники, черные люди, жители новгородских пригородов, смерды) благодаря особенностям вечевого строя начала XII – середины XIV в. обладали большой общественной активностью, самостоятельностью и вольнолюбием, которые долго являлись отличительной чертой менталитета новгородцев. Пока в результате пробоярской реформы вечевого строя в 1354 г. не был нарушен механизм поддержания социального компромисса в Новгородской земле. Последнее и стало ключевой причиной потери независимости Новгорода в 1478 г. и подчинения его Московскому государству.

В лекции также рассмотрены вопросы колонизации восточными славянами Севера Восточно-европейской равнины, призвания варягов, первоначального месторасположения центра политической консолидации ильменских словен, кривичей, местных финно-угорских племен и варягов. Дана история возникновения города Новгорода, его территориального устройства.

Вопросы по теме лекции

1. В чем состояли особенности колонизации восточными славянами севера Восточно-европейской равнины? 2. Чем местная хозяйственная жизнь отличалась от устройства экономики Низовых по отношению к Новгороду древнерусских земель? 3. Как это влияло на общественную жизнь и государственность древнерусского Севера? 4. Как это влияло на положение Новгородской земли в древнерусском геополитическом пространстве XII-XIII вв.? 5. Что означает название страны «Господин Великий Новгород»? 6. Как, почему и когда возник город Новгород? 7. Какова была система центрального управления в Новгороде? 8. Как управлялись новгородские концы, сельская округа и пригороды? 9. Какую роль играл в Новгородской земле князь после 1136 г. и до конца 70-х гг. XV в.? 10. В чем состояла реформа вечевого строя 1354 г.? Каковы были ее социальные и политические последствия?

Литература

Источники

1. Полные тексты отечественных источников по истории Руси XI-XVII вв. Электронные издания ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) «Библиотека литературы Древней Руси».

Издания для школьников

1. Рассказы русских летописей XII-XIV вв. М., 1968. 2. Рассказы русских летописей XII-XIV вв. Вып. 1-5. М., 2013. Вып. 6-8. М., 2014.

Хрестоматии

1. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / Составители: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н Г и др. М.: Проспект, 2012. 2. Хрестоматия по истории России. В 4-х т. Т.1: С древнейших времён до XVII века / сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. — М.: МИРОС — Международные отношения, 1994. 3. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т.I-V. / под ред. А.В. Подосинова. М., 2009.

Учебные пособия

1. История России. Учебное пособие в 3-х т. М.: МГИМО, 2012: Черникова Т.В. Ч.1.: История России с древнейших времен — до эпохи Екатерины II. 2. Кириллов В.В. История России. М.: Юрайт, 2014. 3. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Фёдоров В.А. История России с древнейших времен до 1861 года. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2014.

Литература

1. Древняя Русь: очерки политического и социального строя / Горский А.А., Кучкин В.А., Лукин П.В., Стефанович П.С. / Отв. ред. А.А.Горский, В.А.Кучкин. М., 2008. 2. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.) М., 1998. 3. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIV вв.): курс лекций. М., 2001. 4. Данилевский И.Н. Александр Невский: Парадоксы исторической памяти // «Цепь времён»: проблемы исторического сознания. М.: ИВИ РАН, 2005. С.119-132. 5. Джаксон Т.Н. Альдейгьюборг: археология и топонимика. 6. Древняя Русь. IX-XIII века. Родина. 2002. №11-12. 7. Горский А.А. Русь: От славянского расселения до Московского царства. М., 2004. 8. Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь. Л., 1987. 9. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982. 10. Фроянов И.Я. Древняя Русь IX-XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть. М.,2012. 11. Янин В.Л. Я послал тебе бересту. М., 1975.