6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Древний Новгород. Очерки из истории русской культуры XI - XV вв.

Порфиридов Н.

Данная книга посвящена исследованию памятников и явлений культуры одного из областных центров Древней Руси - Новгорода, в ограниченных хронологических рамках периода XI - XV вв. В пределах указанной выше темы автор стремился подвергнуть пересмотру оценку основных сторон культуры одного из ее древнерусских центров, поставить их в связь и осмыслить, пользуясь старым и доступным ему новым материалом.