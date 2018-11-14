Археология средневекового Новгорода

0 аудио из 0

Лектор: Гайдуков Петр Григорьевич Российский историк, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора по научной работе Института археологии РАН, доктор исторических наук. Известные историки и искусствоведы рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, а также о дальнейшем развитии государства на протяжении столетий, его культуре и религии; реформах, военной истории и внешнеполитических событиях. Лекторий интересен широкой аудитории и будет особенно полезен для старшеклассников, абитуриентов и студентов.

Лекторий «Исторические субботы»