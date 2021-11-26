МИРОШКА НЕЗДИНИЧ
МИРОШКА НЕЗДИНИЧ - политический деятель Новгородской республики, боярин Людина конца Новгорода.
Из рода Мирошкиничей, отец Дмитра Мирошкинича. Новгородский посадник (1189-1203 годы). Сторонник укрепления боярской власти, консолидации новгородских боярских группировок. По инициативе Мирошки Нездинича в Новгороде был введён независимый от князя институт тысяцких (не позднее 1191 года). Участвовал в составлении договорной грамоты Новгорода с Готским берегом и немецкими городами (1191-1192 годы, смотрите в статье Новгородские торговые договоры). В 1195 году возглавил посольство к владимирскому князю Всеволоду Юрьевичу Большое Гнездо с жалобой и требованием вывести из Новгорода князя Ярослава Владимировича. Насильно задержан во Владимире. Несмотря на просьбы новгородцев отпустить Мирошку Нездинича, освобождён лишь в декабре 1197 года. В 1199 году вместе с новгородским епископом Мартирием вызван Всеволодом Большое Гнездо во Владимир, но возвратился с дороги для погребения Мартирия, скончавшегося в пути 24 августа. В том же году согласовал с владимирским князем поставление на новгородское княжение Святослава Всеволодовича (княжил в 1200-1205, 1208-1208/09 годах). Перед смертью Мирошка Нездинич принял схиму. Похоронен в Георгиевском соборе Юрьева монастыря.