Кто они – первые русские пираты? О Великих географических открытиях многие из нас помнят еще со школьной скамьи. Новые земли, бесчисленные сокровища, морские сражения и, конечно же, пираты. Воображение подростков во всем мире до сих пор будоражат знаменитые разбойники: Фрэнсис Дрейк, Генри Морган, Эдвард Тич (он же Черная Борода), Арудж Барбаросса… Кажется, что все эти захватывающие истории – дела давно минувших дней. Но нет: пираты не исчезли и в XXI веке. Просто так, без охраны, вдоль побережья Западной Африки в иных местах сегодня пройдет только сумасшедший. Чтобы обеспечить безопасность судоходства в этих неспокойных водах, действуют различные международные программы, в которых принимает участие и российский военно-морской флот....

О Великих географических открытиях многие из нас помнят еще со школьной скамьи. Новые земли, бесчисленные сокровища, морские сражения и, конечно же, пираты. Воображение подростков во всем мире до сих пор будоражат знаменитые разбойники: Фрэнсис Дрейк, Генри Морган, Эдвард Тич (он же Черная Борода), Арудж Барбаросса…

Кажется, что все эти захватывающие истории – дела давно минувших дней. Но нет: пираты не исчезли и в XXI веке. Просто так, без охраны, вдоль побережья Западной Африки в иных местах сегодня пройдет только сумасшедший. Чтобы обеспечить безопасность судоходства в этих неспокойных водах, действуют различные международные программы, в которых принимает участие и российский военно-морской флот.

Всегда казалось, что пиратство – это прерогатива западных стран. Но и здесь, оказывается, мы впереди планеты всей. Свидетельство тому – факты о русских пиратах-ушкуйниках. По своей сути они были настоящие северные корсары, отчаянные ребята на службе у Великого Новгорода. Формально они являлись пограничной стражей, а на самом деле занимались покорением заморских рынков. Плавали наши лихие ушкуйники не на каравеллах и фрегатах, а на больших ладьях, на носу которых был вырезан полярный медведь. И назывались эти ладьи ушкуями.

В XII–XIV веках, когда вечевая республика переживала свой расцвет, эти молодцы держали путь на север, к скандинавским конунгам, в районы Поволжья и даже Оби. Если помните, английский пират Фрэнсис Дрейк совершал набеги на испанские города по всему побережью Америки. Так и наши ушкуйники не только промышляли торговыми и разбойничьими операциями, но и захватывали целые города. Есть сведения, что в 1187 году они захватили древнюю столицу Швеции Сигтуну, а в 1374-м – даже столицу Золотой Орды Сарай.

Заметные походы ушкуйников

1181 год. Взятие черемисского города Кокшарова (ныне Котельнич Кировской области).

1187 год. Новгородские ушкуйники совместно с карелами напали на древнюю столицу Швеции — город Сигтуну (примерно в 30 км на север от современного Стокгольма). Русский десант основательно разорил и разграбил город, который после этого нападения навсегда утратил свои столичные функции.

1193 год. Из Великого Новгорода в Югру (Зауралье) в поисках серебра и пушнины вышла рать во главе с воеводой Ядреем, потерпевшая там поражение от местных племён, в том числе благодаря предательству некоего Савки — представителя частных новгородских предпринимателей, который "переветы дръжаше с князем югорскым".

1318 год. Ладьи и ушкуи прошли в Або-Аландские шхеры и по "Полной реке" (Аурайоки) поднялись до города Або (ныне город Турку) — тогдашней столицы Финляндии. Был захвачен церковный налог Ватикана, собиравшийся в течение 5 лет. Как сказано в летописи, "приидоша в Новгород вси здорови".

1320 год. Состоялся набег ушуйников на город Мурман. Ратью руководили Лука и Игнат Малыгины.

Добычи у ушкуйников стало так много, что им пришлось заводить свою столицу: ею стал город Хлынов, потом его переименовали в Вятку, а теперь это добропорядочный город Киров.

«Наши» пираты прекрасно освоили технику десантирования, а после разбоя мгновенно исчезали на своих быстрых суденышках. На берегах Волги для них не было недоступных городов. Ордынцы не могли с ними справиться и зачастую были вынуждены от них откупаться, то есть платить дань, а в это же самое время московские великие князья платили дань золотоордынскому хану.

Вечно это продолжаться не могло, и в 1489 году Вятская вечевая пиратская республика была уничтожена войсками Ивана III и казанского хана Урюка. Иван III двинул на Вятку 64-тысячное войско под началом воевод Даниила Щени и Григория Морозова. Были в войске и казанские татары под предводительством князя Урака. 16 августа московская сила появилась под Хлыновом. Сопротивляться было невозможно. Вятчане попробовали прибегнуть к прежнему средству — подкупить воевод и заискать их милость. С этой целью они выслали воеводам хорошие поминки. Воеводы эти поминки приняли, но дали лишь день отсрочки штурма города. После начала штурма вятчане вступили в переговоры о капитуляции. Это позволило бежать значительной части осаждённых. По приказу Ивана III с Хлыновым поступили, как раньше с Новгородом: большая часть жителей была выселена в московские города, вместо них поселены столичные жители, а главных "крамольников" казнили. Купцов московский князь переселил в подмосковный город Дмитров, а воевод отправил на защиту южных и западных границ Московского государства.