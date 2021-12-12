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Лекция: Истоки государства Российского. Политическое развитие средневековой Руси в X-XV веках

Лектор: Горский Антон Анатольевич - российский историк, профессор кафедры истории России до XIX века Исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член редакционной коллегии журнала "Древняя Русь. Вопросы медиевистики", доктор исторических наук

Когда речь идет о политическом развитии Древней Руси, употребляется определенный круг понятий/терминов. Сначала существовали племена или союзы племен, затем сформировалось Древнерусское государство, затем государство распалось на отдельные княжества, и в XIV-XV веках начало формироваться единое централизованное государство. На лекции мы поговорим обо всех этапах развития.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.